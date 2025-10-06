¥à¡¼¥ó¡¦¥ê¡¼¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡Úº£½µ¤ÎÀ±¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¿10·î6Æü¡Ý10·î12Æü¡Û -
°ú¤Â³¤¥ª¥·¥ã¥ì¤ä¥á¥¤¥¯¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬°ÂÄêºÞ¤È¤Ê¤ë½µ¡£¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤â¡ý¡£
¶â±¿¤Ï6¤¬¥é¥Ã¥¡¼¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡£
¤Þ¤¿¡¢»Å»ö¤ÏÁê¼ê¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤¬·ë²Ì¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤Þ¤¹¡£
Îø°¦¤Ï¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â°¦¤µ¤ì¡¢¤Á¤ä¤Û¤ä¤µ¤ì¤ë¥â¥Æ´ü¡£ÁÇÅ¨¤Ê½Ð²ñ¤¤¤Ï¡¢²û¤«¤·¤¤¿Í¤ä¾ì½ê¤ËÀø¤ó¤Ç¤¤¤½¤¦¡£
