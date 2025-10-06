¥à¡¼¥ó¡¦¥ê¡¼¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡Úº£½µ¤ÎÀ±¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¿10·î6Æü¡Ý10·î12Æü¡Û -
¶õ²ó¤ê¤ÎÀ±²ó¤ê¡£µ¤¤Î¸þ¤¯¤Þ¤ÞÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤½¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢·ò¹¯¤âÄã¤á¡£¾Ã²½¤Ë¤¤¤¤Êª¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»Å»ö¤Ï³Î¼Â¡õÃúÇ«¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤³¤Ê¤¹¤È¡û¡£µÞ¤®¤Ê¤¬¤é¤³¤Ê¤¹¤ÈÊÖ¤Ã¤Æ²ó¤êÆ»¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
Îø°¦¤Ï¡¢µ¤Ê¬¤¬¾è¤é¤Ê¤¤¤Ê¤éÌµÍý¤·¤ÆÆ°¤«¤Ê¤¤Êý¤¬¸ÌÀ¤«¤â¡£
¤Þ¤¿¡¢·ò¹¯¤âÄã¤á¡£¾Ã²½¤Ë¤¤¤¤Êª¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»Å»ö¤Ï³Î¼Â¡õÃúÇ«¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤³¤Ê¤¹¤È¡û¡£µÞ¤®¤Ê¤¬¤é¤³¤Ê¤¹¤ÈÊÖ¤Ã¤Æ²ó¤êÆ»¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
Îø°¦¤Ï¡¢µ¤Ê¬¤¬¾è¤é¤Ê¤¤¤Ê¤éÌµÍý¤·¤ÆÆ°¤«¤Ê¤¤Êý¤¬¸ÌÀ¤«¤â¡£