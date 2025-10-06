¥à¡¼¥ó¡¦¥ê¡¼¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡Úº£½µ¤ÎÀ±¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¿10·î6Æü¡Ý10·î12Æü¡Û -
¼«Ê¬¤é¤·¤¯³èÆ°¤Ç¤¤ë½µ¡£¤¢¤Ê¤¿¤ò¼´¤È¤·¤¿³Ú¤·¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤âÀ¸¤Þ¤ì¤½¤¦¡£
»Å»ö¤ÏÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤Ë¥Ä¥¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÈþÍÆ·Ï¤Î¿¦¼ï¤â¡ý¡£
¶â±¿¤Ï½ù¡¹¤Ë²¼²Ð¤Ë¡£ÉÔ°Õ½ÐÈñ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¤«¤â¡£
Îø°¦¤Ï¡¢µï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¿Í¤Ë½ä¤ê²ñ¤¨¤ëÍ½´¶¡£
»Å»ö¤ÏÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤Ë¥Ä¥¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÈþÍÆ·Ï¤Î¿¦¼ï¤â¡ý¡£
¶â±¿¤Ï½ù¡¹¤Ë²¼²Ð¤Ë¡£ÉÔ°Õ½ÐÈñ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¤«¤â¡£
Îø°¦¤Ï¡¢µï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¿Í¤Ë½ä¤ê²ñ¤¨¤ëÍ½´¶¡£