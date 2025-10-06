¥à¡¼¥ó¡¦¥ê¡¼¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡Úº£½µ¤ÎÀ±¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¿10·î6Æü¡Ý10·î12Æü¡Û -
ÁÛÄê³°¤Ê½ÐÍè»ö¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë½µ¡£
»Å»ö¤â¥¤¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ê°Æ·ï¤¬Éñ¤¤¹þ¤ß¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤Ë¡£ÎäÀÅ¤ËÂÐ½è¤·¤Ê¤¤¤È¹¹¤ËÊú¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£
Î¹Àè¤Ç¤ÎÊ¶¼º¤Ë¤âÃí°Õ¤ò¡£
ÂÐ¿ÍÌÌ¤Ï¡ý¡£¿ÍÀ¸¤ËºÌ¤ê¤ò¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Îø°¦¤ÏÁê¼ê¤Î¤¤¤¤¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤âÄÌ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»Å»ö¤â¥¤¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ê°Æ·ï¤¬Éñ¤¤¹þ¤ß¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤Ë¡£ÎäÀÅ¤ËÂÐ½è¤·¤Ê¤¤¤È¹¹¤ËÊú¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£
Î¹Àè¤Ç¤ÎÊ¶¼º¤Ë¤âÃí°Õ¤ò¡£
ÂÐ¿ÍÌÌ¤Ï¡ý¡£¿ÍÀ¸¤ËºÌ¤ê¤ò¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Îø°¦¤ÏÁê¼ê¤Î¤¤¤¤¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤âÄÌ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£