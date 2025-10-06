¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¾ì½ê¤ò¼è¤ê¹ç¤¦¡Ø·»ÄïÇ¡Ù¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ä¤Þ¤µ¤«¤Î¡ØÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¸÷·Ê¡Ù¤Ë¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎMV¤ß¤¿¤¤£÷¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Î»£±Æ²ñ¤À¤í¤¦£÷¡×¤ÈÈ¿¶Á
³«¤¤¤¿Áë¤Î¶¹¤¤¥¹¥Úー¥¹¤Ë¤¹¤Ã¤Ý¤ê¤È¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·»Ç¤ÈÄïÇ¡£Ç¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤µ¤«¤Î¸÷·Ê¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅê¹Æ¤Ïµ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç6400·ï¤¤¤¤¤Í¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¡ÖËþ°÷ÅÅ¼Ö¤À¤Í¡×¡Ö½¤Æó¤È¾´¤«¤Ê¡©¡×¡Ö³¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤Ê¤Ë¤³¤ì¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤½¤³¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡§¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¾ì½ê¤ò¼è¤ê¹ç¤¦¡Ø·»ÄïÇ¡Ù¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ä¡Û
ÃçÎÉ¤·Ãã¥È¥é¡¦¥¥¸¥È¥é·»Äï
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ØÂç²ÈÂ²Æüµ¡Ù¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ãã¥È¥éÇ¡Ö²¢ÂÀÏº¡Ê¤ª¤¦¤¿¤í¤¦¡Ë¡×¤¯¤ó¤È¥¥¸¥È¥éÇ¡ÖÁ²¡Ê¥¼¥ó¡Ë¡×¤¯¤ó·»Äï¤Î»Ñ¡£
À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤«¤é¤¤¤Ä¤â°ì½ï¤Ç¡¢¤È¤Ã¤Æ¤âÃçÎÉ¤·¤À¤È¤¤¤¦2¿Í¡£ÊìÇ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÅÓÊý¤ËÊë¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ò¡¢¸½ºß¤Î»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ËÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¶¹¤¤¥¹¥Úー¥¹¤Ë¤¹¤Ã¤Ý¤ê
¤¢¤ëÆü¡¢²¢ÂÀÏº¤¯¤ó¤¬¡¢³«¤¤¤¿Áë¤Î¥ìー¥ë¤Î¾å¤Ë¾åÈ¾¿È¤òÎ©¤Æ¤¿¾õÂÖ¤ÇºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Á²¤¯¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Á²¤¯¤ó¤âÆ±¤¸¾ì½ê¤ËºÂ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢²¢ÂÀÏº¤¯¤ó¤ÎÎÙ¤Î¶¹¤¤¥¹¥Úー¥¹¤ËÂÎ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
¡ÖËÍ¤â¡¢¤³¤³¤¬¤¤¤¤¤Ë¤ã¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢²¢ÂÀÏº¤¯¤ó¤ÎÎÙ¤ËÂÎ¤ò³ê¤ê¹þ¤Þ¤»¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦Á²¤¯¤ó¡£²¢ÂÀÏº¤¯¤ó¤ÈÁ²¤¯¤ó¤Ï¡¢ÇØÃæ¹ç¤ï¤»¤Î¾õÂÖ¤Ç³«¤¤¤¿Áë¤Î¥¹¥Úー¥¹¤Ë¤¹¤Ã¤Ý¤ê¤È¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£
ÇØÃæ¹ç¤ï¤»¤Î¤»¤á¤®¹ç¤¤
¶¹¤¤¶õ´Ö¤ÇÇØÃæ¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢2¿Í¤ÎÇØ¶Ú¤Ï¥Ôー¥ó¤È¿¤Ó¡¢ÇÇØ¤È¤ÏÌµ±ï¤Î»Ñ¤Ë¡£ÃçÎÉ¤¯ÇØÃæ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ï¡¢ÇØÈæ¤Ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤¥«¥Ã¥×¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¤³¤³¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£Æü¤Ï°ú¤Ê¬¤±¡×¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¡£ÃçÎÉ¤··»Äï¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤â¤¢¤ë²¢ÂÀÏº¤¯¤ó¤ÈÁ²¤¯¤ó¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢ÇØÃæ¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÎÏÈæ¤Ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤»¤á¤®¤¢¤¤²Æ¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿²¢ÂÀÏº¤¯¤ó¤ÈÁ²¤¯¤ó¤Î»Ñ¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤·¤¯¤é¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤·¤Æ¤ë¤ó¡£¤«¤ï¤Á¤£¡×¡Ö¥×¥ê¥¥å¥¢¥¿¥¤¥à¤Ç¤¹¤Íw¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Î»£±Æ²ñ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡ÖÇØÃæ¹ç¤ï¤»¤Æ¾å¸þ¤¯¤Î¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥©¥È¤ß¤¿¤¤¤À¾Ð¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¢ÂÀÏº¤¯¤ó¤ÈÁ²¤¯¤ó¤ÎÇØÃæ¹ç¤ï¤»¤Î»Ñ¤Ï¡¢¡Ö¡»¡»¤ß¤¿¤¤¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Îã¤¨¤Ç¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤òÆø¤ï¤»¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ØÂç²ÈÂ²Æüµ¡Ù¤Ë¤Ï¡¢²¢ÂÀÏº¤¯¤ó¡¢Á²¤¯¤ó¡¢¤³¤Ï¤ë¤Á¤ã¤óÊÝ¸îÇ·»Ëå¤ÈÊÝ¸î¸¤¤Ò¤Ð¤ê¤Á¤ã¤ó¤ÎÆø¤ä¤«¤ÊÆü¾ï¤Î»Ñ¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
