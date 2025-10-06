JÎý½¬»²²Ã¤Î3Ç¯À¸10ÈÖ¡Ö¤â¤Ã¤ÈËá¤¤¿¤¤¡×¡¡FWÅ¾¸þ¤ò»Ö´ê¡ÄÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÇØÃæ¡Ö¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤¤¡×
Åìµþ¹ñºÝÂç³Ø3Ç¯À¸FW¸ÅÃ«É¢²ð¡Ö1¥é¥ó¥¯¾å¤²¤¿¤¤¡×
¡¡7·î¤ÎU-22ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó±óÀ¬¤Ç½éÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢9·î¤ÎU-23¥¢¥¸¥¢ÇÕÍ½Áª¡Ê¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¡Ë¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤ÆÁ´3»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤ò¤·¤¿Åìµþ¹ñºÝÂçFW¸ÅÃ«É¢²ð¡£
¡¡Âç³Ø¤Ç¤Ï3Ç¯À¸¤Ê¤¬¤é10ÈÖ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Þ¡¼¥¯¤âÂ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸ÅÃ«¤Ï¡¢ËÜ¿¦¤Ç¤¢¤ë¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢FW¤È¤·¤Æ¤â¤½¤ÎºÍ¤òËá¤¡¢¥×¥ì¡¼¤ÎÉý¤ò¹¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´ØÅìÂç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°1Éô¡¦Âè13Àá¤ÎÆüËÜÂç³ØÀï¡¢¸ÅÃ«¤Ï2¥È¥Ã¥×¤Î°ì³Ñ¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤ò¤¹¤ë¤È¡¢ËÉÙ¤Ê±¿Æ°ÎÌ¤ò¶î»È¤·¤Æ1.5ÎóÌÜ¤òÆ°¤²ó¤ê¡¢¹¶·â¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤ë½Ä¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¼è¤ë¥ì¥·¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤Æµ¡Ç½¡£»ý¤ÁÁ°¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥É¥ê¥Ö¥ë¤ä¥é¥¤¥ó¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Ï±Æ¤òÀø¤á¤¿¤¬¡¢¼éÀª¤Ë²ó¤ëÃæ¤Ç¹¶·â¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹Ãæ·ÑÃÏ¤Ë²Ã¤¨¡¢Á°Àþ¤«¤é¤ÎÏ¢Æ°¤·¤¿¥×¥ì¥¹¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤ëÌò¤â¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤³¤Ê¤·¡¢¹¶¼é¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤ËÁê¼ê¤Î¥ß¥¹¤òÆÍ¤¤¤ÆÀèÀ©¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¸åÈ¾ÅÓÃæ¤«¤é¤Ï¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òº¸¥µ¥¤¥É¤Ë°Ü¤¹¡£¥µ¥¤¥É¤Ç¥¢¥Ã¥×¥À¥¦¥óÇ½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¼éÈ÷¤Î¸ü¤ß¤È¹¶·â¤Îµ¯ÅÀ¤òºî¤ê½Ð¤·¡¢ºÆ¤ÓÎ®¤ì¤òºî¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¸åÈ¾¤ÏÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë2¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤Æ3-0¤Î¾¡Íø¡£¹ß³Ê·÷¤«¤é°ìÊâÈ´¤±½Ð¤¹µ®½Å¤Ê¾¡¤ÁÅÀ3¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ï´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢FW¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤Æ¹¶·â¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤òºî¤ê½Ð¤»¤¿¤é¡¢Á°È¾¤«¤é¤¤¤¤·Á¤Ç¥´¡¼¥ë¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥¤¥É¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤«¤é¤âÆÍÇË¤¬¤â¤Ã¤È¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬¤¤¤¤¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤ì¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤½ÐÍè¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡²÷¾¡¤Ç¤â¸ý¤«¤é½Ð¤ë¤Î¤ÏÈ¿¾Ê¤ÎÊÛ¡£É½¾ð¤âÀ²¤ì¤ä¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ÏÂÐÀïÁê¼ê¤ÎFW¤«¤é¼õ¤±¤¿»É·ã¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡ÊÆüÂç¤Î¡Ë¸ÞÌÚÅÄ¡Êµ¨¿¸¡¢¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯ÆâÄê¡Ë¤¯¤ó¤ÈÊ¿Èø¡ÊÍ¦¿Í¡¢Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£ÆâÄê¡Ë¤¯¤ó¤ÎÆ±¤¤Ç¯¤Î2¿Í¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥×¥í¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ê¿Èø¤¯¤ó¤Ï¤â¤¦·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»î¹çÃæ¤ËÈà¤é¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÇØ¸å¤â¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï¤¦¤Á¤¬¾¡¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸Ä¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤Ï¸þ¤³¤¦¤ÎFW¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤Þ¤À¤Þ¤À¼«Ê¬¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡2¿Í¤È¤Ï¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï°ã¤¦¡£¸ÅÃ«¤ÏÆüÂÎÂçÇð¹â»þÂå¡¢¤º¤ÐÈ´¤±¤¿¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÆÍÇËÎÏ¤È¥¥Ã¥¯¥»¥ó¥¹¤ò¸Ø¤ëº¸¥µ¥¤¥É¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¥ï¥¤¥É¤ËÄ¥¤ê½Ð¤·¤ÆÁê¼ê¤ò¥Ô¥óÎ±¤á¤·¤Æ¤«¤é¡¢°ìµ¤¤Ë½Ä¤ä¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤ò»Å³Ý¤±¤ë¡£Ä¥¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ãæ¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ¤«¤é3¿ÍÌÜ¤ÎÆ°¤¤Ç¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¿¯Æþ¤·¤Æ¡¢¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¥ï¡¼¥¯¤Ë´Ø¤ï¤ë¡£
¡¡ÆüÂÎÂçÇð¤Îº¬°ú¸¬²ð´ÆÆÄ¤¬¡ÖÃæ±û¤Ç¤â¼Á¤Î¹â¤¤¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤À¤±¤É¡¢¤¢¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò³è¤«¤¹¤Ë¤Ï¥µ¥¤¥É¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤Èµ¯ÍÑË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥É¥ê¥Ö¥ë¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡¢¥¥ì¡¢¥³¡¼¥¹¼è¤ê¤Ï¹â¹»»þÂå¤ËËá¤«¤ì¤¿¡£
¡¡¹â¹»ºÇ¸å¤ÎÁª¼ê¸¢Í½Áª¤Ç·ãÀï¶è¡¦ÀéÍÕ¤òÀ©¤·¡¢ËÜÀï¤Ç¤Ï½é½Ð¾ì¤Ê¤¬¤é¥Ù¥¹¥È8¿Ê½Ð¤Î²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¸å¤Ë¡¢Åìµþ¹ñºÝÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¡£¤½¤³¤«¤é¤Ï¼éÈ÷¤ò½Å»ë¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¥³¥ó¥»¥×¥È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¤Þ¤º¤Ï¤É¤¦¼é¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢Ã¥¤ï¤ì¤Æ¤«¤é¼éÈ÷¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¯¥¹¥Ô¡¼¥É¡¢Ã¥¤Ã¤Æ¤«¤é¹¶·â¤ËÆþ¤ë½ÐÂ¤ÎÂ®¤µ¤ò¤è¤ê°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸å¤í¤Ø¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥ÈÎÏ¡¢¥ß¥É¥ë¥µ¡¼¥É¤ÇÈ¯´ø¤¹¤ëµ»½Ñ¤òËá¤¤¤¿¡£
¡¡ÆÍÇË¤â½ÐÍè¤Æ¡¢¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ø¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤âÂ¿ºÌ¤Ç¡¢¼éÈ÷¤Î¥¿¥¹¥¯¤â¤³¤Ê¤»¤ë¡£º£µ¨¤«¤éFW¤Ç¤âµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢¸ÅÃ«¤Ï¼«Ê¬¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¤µ¤»¤Æ¡¢°ìµ¤¤Ë¤½¤ÎÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¾å¤²¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£¼Â¤Ï¤³¤ÎFW¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤Ï¡¢¼«¤é»Ö´ê¤·¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÍ¤ÏÆÀÅÀÎÏ¤ò¤â¤Ã¤ÈËá¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥µ¥¤¥É¤À¤Ã¤¿¤é¥´¡¼¥ë¤¬±ó¤¤¤Ê¤É¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢FW¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¥´¡¼¥ë¤Ë°ìÈÖ¶á¤¤¤ï¤±¤Ç¡¢¥´¡¼¥ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ò»Ä¤µ¤Ê¤¤¤È¸À¤¤ÌõÌµÍÑ¤Ç¾å¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡£ºÇ¸å¤Î¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Î¼Á¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÇØ¸å¤ÎÎ¢È´¤±¤Î¼Á¤À¤Ã¤¿¤ê¤ò¤â¤Ã¤ÈËá¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Ç¥Î¡¼¥´¡¼¥ë¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¤³¤Î»î¹ç¤ò´Þ¤à¸å´ü³«Ëë2»î¹ç¤Ç¥Î¡¼¥´¡¼¥ë¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¼«Ê¬¤¬ÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£FW¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤âÌÜ¤¬¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÊ¿Èø¤¯¤ó¤ÏJ1¤Ç¤â¥¯¥í¥¹¤Ø¤ÎÆþ¤êÊý¤¬¤«¤Ê¤ê¤¦¤Þ¤¯¤Æ¡¢½é¥´¡¼¥ë¤â¤½¤Î·Á¤À¤Ã¤¿¡£º£Æü¤âÆþ¤êÊý¤Ï¶¼°Ò¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¼ý¤á¤ëÉôÊ¬¤Ç¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ËÍ¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¥¯¥í¥¹¤Ø¤ÎÆþ¤êÊý¤â°ìµ¤¤ËÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¤â¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¿¥Ã¥Á¤ÇÁê¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¥é¥¤¥ó¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò¤¹¤ë¥×¥ì¡¼¤ò¤â¤Ã¤ÈËá¤¤¤Æ¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¾å¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¼«¿®¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤â¤â¤¦1¥é¥ó¥¯¥ì¥Ù¥ë¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¸ÅÃ«¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ë¤ÏFW¤ÎÎò¤¬Àõ¤¤¤«¤é¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ÏÌÓÆ¬¤Ê¤¤¡£¥µ¥¤¥É¤Ç¤âFW¤Ç¤âÌµÁÐ¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ìÅÍß¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µ»½Ñ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»ÑÀª¤â¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢3Ç¯À¸¤Ç10ÈÖ¤È¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Þ¡¼¥¯¤òÂ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤ÈÍý²ò¤Ç¤¤ë¡£
¡¡Çð¥ì¥¤¥½¥ëA.A.TOR¡Ç82¤«¤éÇð¤Î¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¢¤ëÆüÂÎÂçÇð¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤¹¤Ç¤ËÇð¤ÎÎý½¬¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢J¥¯¥é¥Ö¤«¤é¤ÎÃíÌÜÅÙ¤âÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¿Èø¤éµ±¤¤òÊü¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¼þ¤ê¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸ÅÃ«¤Ï¤½¤ì¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¼«¤é¤¬·è¤á¤¿¼«¸Ê¸¦ïÓ¤ËÎå¤àÆ»¤òÊâ¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê°ÂÆ£Î´¿Í / Takahito Ando¡Ë