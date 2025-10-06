36ºÐ¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÎÃÆ´Ý¥ß¥É¥ë¡Ö¤³¤ì¤¨¤°¤¤¤Ê¡×¡¡¥Á¡¼¥àµçÃÏ¤â¡Ä10ÈÖ¤«¤é¡Öº²¤ò´¶¤¸¤ë¡×
»¥ËÚ¤Î¥Ð¥ó¥Ç¥£¥¨¥éµÜß·Íµ¼ù¤¬¥´¥é¥Ã¥½¤â¡¢J1Éüµ¢¤ØµçÃÏ¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡¡J1¾º³Ê¤Ë¸þ¤±¤ÆµçÃÏ¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¤Ï36ºÐ¤Î¡È¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡É¤¬°ìÌðÊó¤¤¤ëÁ¯¤ä¤«¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¨¤°¤¤¤Ê¡¼¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°Àá¡¢¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¤Ë0-3¤È´°ÇÔ¤·¤Æ¤¤¤¿»¥ËÚ¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ë¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¸åÈ¾5Ê¬¡¢FW¥Ç¥£¥µ¥í»¸¥·¥ë¥ô¥¡¡¼¥Î¡¢Æ±13Ê¬¤ËMFÔ¢Ê¬¿ÂÀÏº¤Ë¥´¡¼¥ë¤òµö¤·¤Æ2ÅÀ¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤òÇØÉé¤¦¶ì¤·¤¤Å¸³«¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£
¡¡·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾26Ê¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ñ¥¹¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢ºÇ¸å¤ÏÃæ±û¤Ç¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î10ÈÖMFµÜß·Íµ¼ù¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢¤Î³°¤«¤é±¦Â¤ò°ìÁ®¡£ÍÞ¤¨¤Î¸ú¤¤¤¿¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥´¡¼¥ëº¸¶ù¤Ø·è¤Þ¤ê¡¢1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¡£»¥ËÚ°ì¶Ú¤Î¡È¥Ð¥ó¥Ç¥£¥¨¥é¡É¤¬¥´¥é¥Ã¥½¤Ç°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢»î¹ç¤Ë¤ÏÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡µÜß·¤Î¥´¡¼¥ë¤ÏSNS¤Ç¡Ö¤ä¤Ã¤ÑÈà¤Ç¤·¤ç¡×¡Öº²¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¡ª¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì¤Ë¤ÏµÜß·¤¬É¬Í×¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢»î¹ç¤ËÇÔ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·÷Æâ¤Î6°Ì¤È8¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¡Ê4Æü»þÅÀ¡Ë¤ÈJ1¾º³Ê¤Ë¸þ¤±¤Æ³³¤Ã¤×¤Á¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì¤Î¾ÝÄ§¤Î¥´¡¼¥ë¤«¤é¤Û¤ó¤È¤Ë¤Û¤ó¤È¤ËµÕÅ¾¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖºòÆüÍ£°ì´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡×¡Ö¤¢¤È¤Ï¾¡¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¡¢¤½¤ì¤À¤±¡×¤ÈÇÔÀï¤ò²ù¤ä¤àÀ¼¤âÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾å°Ì¤Î¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤ä¥¸¥§¥ÕÀéÍÕ¤Ê¤É¤È¤ÎÂÐÀï¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢»¥ËÚ¤Ï¾º³ÊÁè¤¤¤ËÆ§¤ß¤È¤É¤Þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë