結婚を意識し始めたカップルにとって「結婚前に同棲すべきかどうか」は悩ましいテーマのひとつ。生活リズムや価値観の違いを理解するチャンスになる一方で、結婚へのタイミングを見失うリスクがあるかもしれない。



【調査結果】同棲しておけば…「結構なストレスを感じた」切実な声多数

インターネットリサーチ事業を展開するNEXER社はこのほど、結婚指輪などを取り扱う「DIAMOND DOT LAB」と共同で、「結婚前の同棲」についてアンケートを実施。結婚前に同棲していない既婚者の2割弱（17.6%）が、同棲しておけば良かったと思ったことが「ある」と回答した。



その理由を聞くと、「実際に暮らしてみたら全然家事やらない人だった」（30代女性）、「一緒に住むようになって相手の気になるクセやちょっとしたこだわりが見えてくるようになり、当初は結構なストレスを感じた」（40代男性）、「家事を相手が全くやってくれなかったときに、同棲していればもっと役割分担ができていたのかなと思った」（40代女性）、「こんな人だったんだと、何度も思ったから。知ってたら結婚しなかったかも」（50代女性）などの切実な声が寄せられた。



「家事をしない」「生活のクセやこだわりでストレスを感じた」など、結婚後に見えたギャップを挙げる声が多数。事前に同棲していれば役割分担や相性を確認でき、結婚生活の衝突を減らせたと考える人が目立った。



同調査は、既婚の男女300人のうち「結婚前に同棲していない」と回答した199人を対象に実施された。



（よろず～ニュース調査班）