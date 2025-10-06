¡Ö¡á£Ì£Ï£Ö£Å¡×ÂçÃ«±ÇÈþÎ¤¡¢¡Ö°áÁõ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤¯¤Æ¡Ä¡×¹ë²Ú°áÁõ¡ß¥Ø¥¢¥«¥é¡¼¤¬ÏÃÂê¡ÖÅ·ºÍ¤¹¤®¤ë¡×¡ÖºÇ¹â¤À¤è¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¡á£Ì£Ï£Ö£Å¡×¤Î¤ß¤ê¤Ë¤ã¤³¤ÈÂçÃ«±ÇÈþÎ¤¤Î°áÁõ»Ñ¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡£¶Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡Ö¿·°áÁõ¡¡¥Ä¥¢¡¼°áÁõ²ò¶Ø¡×¤Èµ¤·¤¿ÂçÃ«¡£Çò¤È¹õ¡¢¶â¿§¤Î¥¹¥«¡¼¥È°áÁõ»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤³¤Î°áÁõ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤¯¤ÆÈ±ÌÀ¤ë¤¯¤·¤¿¤ó¤À¤è¡Á¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Ã¤Æ¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡¡²Æì¸ø±éÁ°¤Ë¤Þ¤¿¥Ø¥¢¥á¥ó¥Æ¹Ô¤Ã¤¿¤è¡¡¥¨¥¯¥¹¥ÆÁý¤ä¤·¤Æ¡¢º¬ËÜ¥ê¥¿¥Ã¥Á&¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¡ª¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡À¹¤êÀ¹¤ê¥Ï¡¼¥Õ¥¢¥Ã¥×¿·Á¯¡Á¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÂ³¤±¡¢Á´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤¾¡¼¥Ï¡¼¥Õ¥¢¥Ã¥×¤¤¤¤´¶¤¸¡¼¡×¡Ö¹âµ®¤Ê¤Ë¤ã¤ó¤³¤Ç¤«¤ï¤¤¡Á¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¡ªºÇ¹â¤À¤è¡×¡Ö¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¤á¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¤â¤ó¡¡°áÁõ¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤·ºÇ¹â¤À¤è¡Á¤À¤¤¤¹¤¡×¡Ö¤â¤ê¤â¤ê¥Ï¡¼¥Õ¥¢¥Ã¥×¤Û¤ó¤È¡Á¤Ë¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¤À¤¤¤¹¤¡Á¡×¡ÖÅ·ºÍ¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÈ±·¿¤È¤¤¤¤¡¢¥Þ¥¸¡¢¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£