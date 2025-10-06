·÷±ûÆ»¡Ö4¼ÖÀþ²½¡×¤Ë¸þ¤±¤Æ°ìÊâÁ°¿Ê¡ª 11·î¤ËÀéÍÕ¤Ç¼ÖÀþÀÚ¤êÂØ¤¨ ÄÌ¹Ô»ß¤á¤ËÃí°Õ
¾¾Èø²£¼ÇICÉÕ¶á¤Ç¼ÖÀþÀÚ¤êÂØ¤¨
¡¡ÀéÍÕ¸©Æâ¤Ç·÷±ûÆ»¤Î4¼ÖÀþ²½»ö¶È¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯11·î¤Ë¤Ï¡¢¹©»ö¤ËÈ¼¤¦Ìë´ÖÄÌ¹Ô»ß¤á¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃÏ¿Þ¤È¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡ÛÄÌ¹Ô»ß¤á¡õ4¼ÖÀþ²½¹©»ö¤Î´ü´Ö¤È¶è´Ö
¡¡4¼ÖÀþ²½¹©»ö¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸©»³Éð»Ô¤Î¾¾Èø²£¼ÇICÉÕ¶á¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìë´ÖÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ï¡¢¤³¤³¤ò´Þ¤à·÷±ûÆ»¡¦Ä´»ÒÏ¢ÍíÆ»¤ÎÅì¶âIC/JCT¡Á¾¾Èø²£¼ÇIC¡Á²£¼Ç¸÷IC´Ö¤Ç¡¢11·î4Æü¤«¤é13Æü¤Þ¤Ç¤ÎÊ¿Æü20»þ¡ÁÍâ5»þ¤Ë·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡11·î5Æü¤Ë¤Ï¼ÖÀþ¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¡¢Æ±Æü°Ê¹ß¤Ï¾¾Èø²£¼ÇICÉÕ¶á¤¬Ãæ±ûÊ¬Î¥ÂÓ¤ò¶´¤ó¤À2¼ÖÀþ¡ÊÊÒÆ»1¼ÖÀþ¡Ë±¿ÍÑ¤È¤Ê¤ê¡¢ÂÐÌÌÄÌ¹Ô¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ4¼ÖÀþ²½¹©»ö¤Ï¤½¤Î¸å¤âÂ³¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢11·î¤Ï·÷±ûÆ»¤ÎÌÚ¹¹ÄÅÅìIC¡ÁÅì¶âIC/JCT´Ö¤â¡¢Æ±ÍÍ¤ËÌë´ÖÄÌ¹Ô»ß¤á¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¶è´Ö¤Ë¤è¤êÄÌ¹Ô»ß¤á¤ÎÆü¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤Î¶è´Ö¤âÊÞÁõÊä½¤¹©»ö¤ä¹½Â¤Êª¤ÎÅÀ¸¡¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ÄÌ¹Ô»ß¤á»þ¤Ï¡¢ÄÌ¹ÔÎÁ¶â¤Î¾è·ÑÄ´À°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£