¡ÖÀäÂÐ·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¡Ä¡×±ºÏÂGKÀ¾Àî¼þºî¤Î¡È¿À¥»¡¼¥Ö¡É¤ËÀä»¿¤ÎÍò¡Ö´°Á´¤ËÆÉ¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤Ê¡×´°àú¥³¡¼¥¹¡õ¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç²£¤ÃÈô¤Ó¤·¤¿½Ö´Ö
¡ÚÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¡Û±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º 1¡¼0 ¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡Ê10·î4Æü¡¿ºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à2002¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û´°àú¥³¡¼¥¹¡õ¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç²£¤ÃÈô¤Ó¤·¤¿½Ö´Ö
¡¡±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤ÎGKÀ¾Àî¼þºî¤¬PK¥¹¥È¥Ã¥×¡£´°Á´¤Ë¥³¡¼¥¹¤òÆÉ¤ßÀÚ¤Ã¤¿¥»¡¼¥Ó¥ó¥°¤ò²òÀâ¼Ô¤â¥Õ¥¡¥ó¤âÂçÀä»¿¤À¡£
¡¡J1¥ê¡¼¥°Âè33Àá¤Ç±ºÏÂ¤È¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤¬ÂÐÀï¡£¤½¤Î41Ê¬¡¢±ºÏÂ¤¬PK¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¿À¸Í¤ÎFWµÜÂåÂçÀ»¤¬¥¥Ã¥«¡¼¤È¤·¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤Î¶á¤¯¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢À¾Àî¤Ïº¸¼ê¤ò¾å²¼¤Ë¿¶¤ëÆ°¤¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢ÍÉ¤µ¤Ö¤ê¤ò¤«¤±¤ë¡£µÜÂå¤¬¿¼¸ÆµÛ¤Î¸å¤Ë½õÁö¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£À¾Àî¤âºÙ¤«¤¤¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤à¡£
¡¡µÜÂå¤Ïº¸²¼¶ù¤ËÌð¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢À¾Àî¤¬ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤â¥³¡¼¥¹¤â´°Á´¤ËÆÉ¤ßÀÚ¤Ã¤¿²£¤ÃÈô¤Ó¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÃÆ¤½Ð¤·¤¿¤Î¤À¡£¤³¤Ü¤ìµå¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¿À¸Í¤ÎFWÂçÇ÷Í¦Ìé¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ÏÏÈ¤ò³°¤ì¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤òµß¤¦¼é¸î¿À¤ÎPK¥¹¥È¥Ã¥×¤Ë¡¢±ºÏÂ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤Ç´î¤Ö¡£PK¤ò¸¥¾å¤·¤¿DF²®¸¶ÂóÌé¤ÏÀ¾Àî¤ËÈô¤Ó¤Ä¤¯¤è¤¦¤ËÊúÍÊ¤·¡¢½õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤½¤ì¤òÀ¾Àî¤ÏËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤¬¼¡¡¹¤È¶î¤±¤Ä¤±¡¢ÀÖ¤¤ÎØ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡²òÀâ¡¦±Ê°æÍº°ìÏº»á¤Ï¡Ö¡ÊµÜÂå¤Ï¡Ë¼«Ê¬¤Î´Ö¤òºî¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤³¤³¤ÏÀ¾ÀîÁª¼ê¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¹¤Ù¤Æ´°àú¤Ç¤·¤¿¤Í¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤È¾Î»¿¤·¡¢²òÀâ¡¦¾¾ÌÚ°ÂÂÀÏº»á¤â¡Ö¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¤À¤Ã¤¿¤Í¡£´°àú¤À¤Í¡£¤³¤ì¤ÏÂç¤¤¤¤Ê¡×¤È¸Æ±þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤âABEMA¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤äSNS¾å¤ÇÈ¿±þ¡£¡ÖÀ¾Àî¤¨¤°¤¹¤®¡×¡Ö¤¹¤²¡¼¤ïw w w¡×¡Ö¤³¤ì»ß¤á¤ë¤«¡¼¡×¡ÖÀäÂÐ·è¤Þ¤Ã¤¿¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤±¤É¤Êw¡×¡ÖÀ¾Àî¤¨¤°¤¹¤®¤ä¤í¡×¡Ö¥´¥Ã¥È¥Ï¥ó¥É¡×¡ÖÀ¾Àî¿À¹ßÎ×¡×¡Ö´°Á´¤ËÆÉ¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤Ê¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÂçÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡39ºÐ¤Î¼é¸î¿À¤¬¥´¡¼¥ë¤ò¼é¤ë¤È¡¢±ºÏÂ¤Ï47Ê¬¤ËFW¥¤¥µ¡¼¥¯¡¦¥¡¼¥»¡¦¥Æ¥ê¥ó¤¬·è¾¡ÅÀ¤òµó¤²¡¢5»î¹ç¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡ÊABEMA de DAZN¡¿J¥ê¡¼¥°¡Ë