¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦À¾ÈªÂç¸ã¡¢¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤é¥¤¥ó¥Æ¥ê·Ý¿Í¤Î¥í¥±¿Ê¹Ô¤òÃ´Åö¤â¡Ä¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌ²¤¿¤«¤Ã¤¿»þ´Ö¤â¡×
¡¡7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÀ¾ÈªÂç¸ã¤¬¡¢6ÆüÊüÁ÷¤Î¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¥¤¥ó¥Æ¥ê·ÝÇ½¿Í¤È¥í¥±¤·¤¿¤é¡Á¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤È½ä¤ëÅìµþ±Ø5Âç¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡Á¡Ù¡Ê¸å10¡§15¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡ÛÌµ¼Ùµ¤¤Ç¥«¥ï¥¤¥¤¡ª¥À¥ó¥¹¥Ð¥È¥ë¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÆ»»Þ½ÙÍ¤¡õÂç¶¶ÏÂÌé
¡¡É÷´Ö½Ó²ð¤ÈÅìÌî¹¬¼£¤¬¿Ê¹Ô¤òÌ³¤á¤ëÆ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¥í¥±MC¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¿É÷´Ö¤ËÂå¤ï¤ê¡¢É÷´Ö¤Î¸åÇÚ¤Ç¤¢¤ëÀ¾Èª¤¬¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê·ÝÇ½¿Í¤Î¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼(¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â)¡¢±üÅÄ½¤Æó¡Ê¥¬¥¯¥Æ¥ó¥½¥¯¡Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÆüËÜ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥¯¥¤¥ººî²È¤Ç¤¢¤ëÆü¹âÂç²ð¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¡¢ÌðÌîÎ»Ê¿¤È¡¢ÆüËÜ¤Î½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¡¦Åìµþ±Ø¤Î¡È5Âç¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡É¤ËÇ÷¤ëÃÎ¼±¥Ä¥¢¡¼¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¡£
¡¡º£Ç¯¡¢³«¶È111¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÅìµþ±Ø¡£À¤³¦Í¿ô¤Î¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë±Ø¤Ê¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÀäÉÊ¥°¥ë¥á¤ä¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ç1Æü³Ú¤·¤á¤ëÁ´¹ñ¶þ»Ø¤Î´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¡£¤·¤«¤·°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎÆæ¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡Ä¡£¤½¤ó¤ÊÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÅìµþ±Ø¤Î5¤Ä¤ÎÆæ¤ËÇ÷¤ê¿¼·¡¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê·ÝÇ½¿Í¤¿¤Á¤¬Åìµþ±Ø¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÃÎ¼±¤ò¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Ç¼¡¡¹¤È½ÐÂê¡£
¡¡¥Æ¥ó¥Ý¤ÎÎÉ¤¤¥¯¥¤¥º¹çÀï¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥í¥±¤ò¿Ê¤á¤ëÀ¾Èª¤Ï¡¢Ìµ»ö¤ËMC¤ò¿ë¹Ô¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤ÏÈÖÁÈ¤òÃ¯¤è¤ê¤âÃÎ¤ë¡¢É÷´Ö¡¢ÅìÌî¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢óîÆ£µþ»Ò¡¢±öÌî±Íµ×¡¢èú¾ÂÍ¥°á¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤¬ÃÎ¼±¥í¥±¤ò´Õ¾Þ¤·¡¢Åìµþ±Ø¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÇ÷¤ë¡£
¡¡¥í¥±MC¤ò½ª¤¨¤¿À¾Èª¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¥¤¥ó¥Æ¥ê·ÝÇ½¿Í¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÃÎ¼±¤¬¤¹¤´¤¹¤®¤Æ¡¢°ì½Ö¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤»þ´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä«¤¬Áá¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌ²¤¿¤«¤Ã¤¿»þ´Ö¤â¡Ä¿²¤Æ¤ë»þ¤ËÄ°¤¯¡¢ºî¶ÈÍÑ¤ÎBGM¤òÄ°¤¤¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¤Û¤ó¤Þ¤ËÃÎ¼±¤¬ËÉÙ¤ä¤·¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó»¨³Ø¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÌÌÇò¤¤¥¯¥¤¥º¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë³§¤µ¤ó¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¹¤´¤¤¤Ê¤È¡ª¡×¤È¡¢°µÅÝ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âMC¤ò³Ú¤·¤ó¤ÀÍÍ»Ò¡£
¡¡Åìµþ±Ø¡È5Âç¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡É¤ËÇ÷¤ë¥í¥±¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖËÍ¤ÏÂçºå½Ð¿È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¸¤Þ¤¸¤ÈÅìµþ±Ø¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡£Åìµþ±Ø¤ò»È¤¦»þ¤â¡¢´ðËÜÅª¤ËÃó¼Ö¾ì¤«¤é¤½¤Î¤Þ¤Þ¿·´´Àþ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢³°´Ñ¤ò¤¢¤Þ¤ê¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤È¤Æ¤â¥¥ì¥¤¤Ç¤·¤¿¡£¶á¤¯¤Ç¸«¤ì¤Ð¤ß¤ë¤Û¤É¡¢¤¹¤´¤¯¤³¤À¤ï¤Ã¤Æºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅìµþ±Ø¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤ËÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ëÉ÷´Ö¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ëº£²óMC¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÉ÷´Ö¤µ¤ó¤ÎÂåÌò¤Ç½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢²áµî¤Î¥í¥±±ÇÁü¤â¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡ÄÉ÷´Ö¤µ¤ó¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¡¢¿¶¤Ã¤ÆÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¡Ä¤Ã¤ÆÂç³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡£¤½¤Î¿Ê¹Ô¤Ë¤ÏÄÉ¤¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢À¾Èª¤Ê¤ê¤ËÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¥¤¥ó¥Æ¥ê·ÝÇ½¿Í¤Î³§¤µ¤ó¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
