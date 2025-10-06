Êì¿Æ¡á½÷¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡©¡¡¿Í¤ÎÌÜ¤Ð¤«¤êµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤¬¹¤È´¤±¤¿7Ç¯´Ö¤ÎµÏ¿¡ÖÄü¤á¤Ê¤¤»Ñ¤òÂ©»Ò¤Ë¸«¤»¤ë¡×
¡¡28ºÐ¤Ç¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤¤¤È¤ß¤¤µ¤ó¡£½Ð»ºÄ¾¸å¤Ï¡ÖÊì¿Æ¤Ê¤ó¤À¤«¤éÂ©»Ò¤Ë»þ´Ö¤â¤ª¶â¤â»È¤¦¤Ù¤¡£½÷¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤«¤é¡ÖÂ©»Ò¤Î¤¿¤á¤ËÊÑ¤ï¤ê¤¿¤¤¡×¤È¹¤È´¤±¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¡£28ºÐ¡Á35ºÐ¤Þ¤Ç¤Î¹¤È´¤±¤ÈÈ±·¿Ê×Îò¤ò¤Þ¤È¤á¤¿Åê¹Æ¤Ï209ËüÉ½¼¨¤µ¤ì¡¢¡Ö¼ãÊÖ¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤¹¤´¤¹¤®¤À¤í¡×¡ÖÆÍÁ³ÇúÈþ½÷¤¤Æ¤Ó¤Ó¤Ã¤¿¡×¡ÖµÕºÆÀ¸¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¹¤È´¤±¤ò·è°Õ¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ä¸«¤¿ÌÜ¤¬ÊÑ²½¤·¤¿¸å¤Î¿´¶¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åê¹Æ¼Ô¡¦¤¤¤È¤ß¤¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö28ºÐ¤Î¤È¤¤è¤ê¼ãÊÖ¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×ÊÌ¿Íµé¤Î¹¤È´¤±¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡¢¤¤¤È¤ß¤¤µ¤ó¡¢¸½ºß¤Î»Ñ¤Ï¡Ä¡©
¢£¡È°ò¤Ã¤Ý¤µ¡É¤ò¼«³Ð¤·¤¿28ºÐ¡ÖÉþ¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¹¤é¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤º¡¢¿Í¤ÎÌÜ¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
¡½¡½Åê¹Æ¤ÎÈ¿¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡¤º¤Ã¤È¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ28ºÐ¤Î»ä¤«¤é¤·¤¿¤é¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×
¡½¡½´Ö¶á¤ÇÈþ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤ÊÈ¿±þ¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡
¡ÖÀµÄ¾¡¢¸µ¤Î»ä¤¬¥À¥µ¤¤¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÈ¿±þ¤ÏÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ºß»ä¤¬¤³¤¦¤¤¤¦³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤«¤é¡ØåºÎï¤Ê¤ªÊì¤µ¤ó¡¢¼«Ëý¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤À¤Í¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£åºÎï¤Ç¤¤¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡¢º£²ó¥Ð¥º¤Ã¤¿Åê¹Æ¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ø¤É¤Î¥Þ¥Þ¤¬¤¤¤¤¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¡Ø2021Ç¯12·î¤È2025Ç¯²Æ¡Êº£¡Ë¤¬¤¤¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡½¡½2018Ç¯¡¢28ºÐ¤Î¼Ì¿¿¤ËÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö°ò½÷¤Î¼«³Ð¤¬²êÀ¸¤¨¤¿¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤½¤¦´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö·ëº§¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¡Ø¼«Ê¬¤Î»×¤¦¹¬¤»¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤é¼«Ê¬¤Ï¹¬¤»¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¤È¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÍýÁÛ¤Î¿ÍÀ¸¤ò»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¤ÈÁÛÁü¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÍýÁÛ¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Î¼«Ê¬¤Ï¥ª¥·¥ã¥ì¤äÈþÍÆ¤ò»×¤¤¤Ã¤¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¼«¿®¤ËËþ¤Á°î¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡½¡½¡È°ò¤Ã¤Ý¤¤¡É¤È¤Ï¡¢¤É¤¦²ò¼á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢Åö»þ¤Î»ä¤Ï¤¤¤Ä¤â¤É¤³¤«¼«¿®¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡£Éþ¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¹¤é¡¢¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤é¤ì¤º¤Ë¿Í¤ÎÌÜ¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥·¥ã¥ì¤·¤Æ½Ð¤«¤±¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤â¡¢¼«¿®¤¬¤Ê¤¯¤ÆÆ²¡¹¤È³¹Ãæ¤òÊâ¤±¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤È¡¢ÍýÁÛ¤Î¼«Ê¬¤òÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯°ò¤Ã¤Ý¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ÀöÎý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤È¡£¼«¿®¤Î¤Ê¤µ¤ä²¿¤â¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¼çÂÎÀ¤Î¤Ê¤µ¡¢ËÜÅö¤ËÎÉ¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤ä»÷¹ç¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±°Â¤¤¤â¤Î¤«¤éÂÅ¶¨¤·¤ÆÊª¤òÇã¤¦¤È¤¤¤¦»×¹Í¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬ÍýÁÛ¤Î¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤Êý¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½Æ°²è¤òÇÒ¸«¤·¤Æ¤¤¤ë¤È2022Ç¯¤«¤é°õ¾Ý¤¬¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ²½¤·¤¿°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²¿¤«¤¤Ã¤«¤±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÖÈ±·Á¤ò¥Ù¥ê¡¼¥·¥ç¡¼¥È¤Ë¤·¤¿¤¢¤¿¤ê¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤¤¤í¤¤¤í¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤äÈþÍÆ¤Ê¤É¤òÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢³°¸«¤ò·è¤á¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Î»×¹Í¤Ê¤ó¤À¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ë¤¤¤¿¤ê¡¢¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤È¤¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤¤¿ÉþÁõ¤äÈ±·¿¤Ê¤É¤¬¡¢¼«Ê¬¼´¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Â¾¿Í¼´¤Ç·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿»þ´ü¤Ç¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤Î»þ´ü¤Ë¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÃËÀ¤«¤éÀÅª¤ÊÌÜÀþ¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢°ìÅÙ¿Í¤ÎÌÜ¤òµ¤¤Ë¤»¤º¤Ë¡Ø¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤ÊÈ±·¿¤ä³Ê¹¥¤ò¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª¡Ù¤È»×¤¤¡¢È±¤ÎÌÓ¤ò¥Ð¥Ã¥µ¥êÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½È±¤ÎÌÓ¤ò¥Ð¥Ã¥µ¥êÀÚ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¿´¶¤ÎÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ö¥Ù¥ê¡¼¥·¥ç¡¼¥È¤â¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤ÈË°¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤¤¤Þ¤¤¤Á¤·¤Ã¤¯¤ê¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÃËÀ¤«¤éÀÅª¤ÊÌÜ¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¤³¤Á¤é¤Ç¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤¬Â¾¿Í¤ÎÌÜ¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë·Ò¤¬¤ë¤È¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Á¤¤¤Áµ¤¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¶À¤Ç¼«Ê¬¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ë¡Ø¤¢¡¢ÁÇÅ¨¡Ù¤È¼«Ê¬¤Ç»×¤¨¤ë¤³¤È¤¬²¿¤è¤êÂçÀÚ¤À¤Èµ¤¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢£¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÄü¤á¤Ê¤¤»Ñ¤òÂ©»Ò¤Ë¸«¤»¤ë¡×¼«¿È¤òËá¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¼þ°Ï¤Î°·¤¤¤âÊÑ²½
¡½¡½¹¤È´¤±¤¿¤³¤È¤Ç¤´¼«¿È¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ä¥Þ¥¤¥ó¥É¤Ë¤É¤ó¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¡Ö¤Þ¤º¹¤È´¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢Àè¤ËÊÑ¤¨¤¿¤Î¤¬¥Þ¥¤¥ó¥É¤Ç¤·¤¿¡£°é¤Ã¤¿´Ä¶¤Î¤»¤¤¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤º¤Ã¤È¼«Ê¬¤òÃå¾þ¤ë¤³¤È¤äÈþ¤·¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ëºá°´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤è¤ê¤â¼ÂÍÑÀ½Å»ë¡¢°Â¤¤¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤Ù¤¤È¤¤¤¦»×¹Í¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»×¹Í¤ÇÊì¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ìµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë¡ØÊì¿Æ¤Ê¤ó¤À¤«¤éÂ©»Ò¤Ë»þ´Ö¤â¤ª¶â¤â»È¤¦¤Ù¤¡£½÷¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¤½¤³¤«¤é¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»×¹Í¤¬ÊÑ²½¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö»ä¤Î¹¬¤»¤Ï¡¢Â©»Ò¤¬¤Î¤Ó¤Î¤Ó°é¤Ä¤³¤È¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï»ä¼«¿È¤âµ±¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Â©»Ò¤¬¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È¤òÁ´ÎÏ¤Ç¤Ç¤¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÊì¿Æ¤Ç¤¢¤ë»ä¤¬Á´ÎÏ¤Ç¤ä¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¡¢¾Ð´é¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â©»Ò¤Î¿´¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÈÖÂç»ö¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤Ï¿Æ¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÀµ¤·¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¼«¿È¤¬¼«Ê¬¤òµ±¤«¤»¤ë¤³¤È¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë¤Ê¤ë¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÄü¤á¤Ê¤¤»Ñ¤òÂ©»Ò¤Ë¸«¤»¤è¤¦¡¢ÀäÂÐ¤Ë2¿Í¤Ç¹¬¤»¤Ê¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ë¤È·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤Î¸ÇÄê³µÇ°¤Ï¤½¤³¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½ÁÇÅ¨¤Ê¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¤¢¤ëËÜ¤Ç¡¢¡Ø¿Í¤Ï¼«Ê¬¤¬¼«Ê¬¤ò°·¤¦¤è¤¦¤ËÂ¾¿Í¤«¤é°·¤ï¤ì¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¡¢¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï³°¸«¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Á³¤Ë¤½¤ì¤¬¼þ°Ï¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤À¤«¤é¡¢¿Í¤«¤éÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤¿¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤¬¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤ËÃúÇ«¤ËËá¤¤¤Ç¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¤¡¢¼ÂÁ©¤·¤Æ¤«¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¼þ°Ï¤Î°·¤¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¡¢åºÎï¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤âÂç¤¤Ê¥ê¥¿¡¼¥ó¤¬¤¢¤ëÅê»ñ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¤´¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤«¤é¡¢¹¤È´¤±¤Î°ìÈÖ¤Î¶áÆ»¤Ï¤Ê¤ó¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¤«¡£
¡Ö¤É¤ó¤Ê¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤¿¤¤¤«¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¡¢¤Ê¤ê¤¿¤¤ÍýÁÛÁü¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡£¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨Êý¤ÎÊÊ¡¢³Ú¤·¤¤¤³¤È¡¢¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¡¢ÆâÌÌ¤ä³°¸«¤ÎÁÇÅ¨¤ÊÉôÊ¬¡¢ÂÎ¤ä´é¤ÎÆÃÄ§¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¤³¤È¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£¡Ö¤É¤ó¤Ê¤Ë¼þ¤ê¤Ë¥Ð¥«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¼«¿®Ëþ¡¹¤Çµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
¡½¡½¹¤È´¤±Åê¹Æ¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Ì¤º§¤ÎÊì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÀÖÍç¡¹¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖÊì¡×¤È¤·¤Æ¤â¡Ö½÷À¡×¤È¤·¤Æ¤â¹¤È´¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹Í¤¨Êý¤¬É¬Í×¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡ÖÊì¿Æ¤¬¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤äÀ¤³¦´Ñ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¬¼«Ê¬¼«¿È¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë·Ò¤¬¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¡¢¤´¶ìÏ«¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤«¤ÈÁÛÁü¤·¤Þ¤¹¡£¶ì¤·¤¤¤È¤¤ä¿´¤¬ÀÞ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¹¤È´¤±¤äÈþ¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤òÄü¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡¢¥À¥µ¤¯¤Æ¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»Ä¤ê¤Î¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¶ì¤·¤¯¤Æ¿É¤¤¤È¤¡¢ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤½¤³¤ÇÄü¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢»ä¤Ïº£¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤Î¤«¤È»×¤¦¤È¡¢¤½¤ì¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â·ù¤Ç¤·¤¿¡£ÍýÁÛ¤Î¿ÍÊªÁü¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤È¤¡¢¤¤¤Ä¤âÂç¹¥¤¤Ê±Ç²è¡Ø¥Ø¥¢¥¹¥×¥ì¡¼¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¤Î»Ñ¤¬Éâ¤«¤Ö¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë¼þ¤ê¤Ë¥Ð¥«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¼«¿®Ëþ¡¹¤Çµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤¦À¸¤¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¹¬¤»¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½º£¸å¤É¤ó¤ÊÈ¯¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¤«¡£
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤â¤Ã¤È¹¥¤¤Ê¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¼«Ê¬Ëá¤¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£6Ç¯Á°¤Ï¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬¤³¤ó¤ÊÈ¯¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤ÆÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÈ¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¼«¿È¤â6Ç¯Á°¤Ë¼«Ê¬¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤¬¤¤¤¿¤é¡¢´õË¾¤¬»ý¤Æ¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È³èÆ°¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢»ä¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ÇÇº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¾¯¤·¤Ç¤â¸µµ¤¤ä¡¢Í¦µ¤¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£¡È°ò¤Ã¤Ý¤µ¡É¤ò¼«³Ð¤·¤¿28ºÐ¡ÖÉþ¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¹¤é¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤º¡¢¿Í¤ÎÌÜ¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
¡½¡½Åê¹Æ¤ÎÈ¿¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡¤º¤Ã¤È¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ28ºÐ¤Î»ä¤«¤é¤·¤¿¤é¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×
¡½¡½´Ö¶á¤ÇÈþ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤ÊÈ¿±þ¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡
¡ÖÀµÄ¾¡¢¸µ¤Î»ä¤¬¥À¥µ¤¤¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÈ¿±þ¤ÏÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ºß»ä¤¬¤³¤¦¤¤¤¦³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤«¤é¡ØåºÎï¤Ê¤ªÊì¤µ¤ó¡¢¼«Ëý¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤À¤Í¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£åºÎï¤Ç¤¤¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡¢º£²ó¥Ð¥º¤Ã¤¿Åê¹Æ¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ø¤É¤Î¥Þ¥Þ¤¬¤¤¤¤¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¡Ø2021Ç¯12·î¤È2025Ç¯²Æ¡Êº£¡Ë¤¬¤¤¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡½¡½2018Ç¯¡¢28ºÐ¤Î¼Ì¿¿¤ËÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö°ò½÷¤Î¼«³Ð¤¬²êÀ¸¤¨¤¿¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤½¤¦´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö·ëº§¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¡Ø¼«Ê¬¤Î»×¤¦¹¬¤»¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤é¼«Ê¬¤Ï¹¬¤»¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¤È¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÍýÁÛ¤Î¿ÍÀ¸¤ò»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¤ÈÁÛÁü¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÍýÁÛ¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Î¼«Ê¬¤Ï¥ª¥·¥ã¥ì¤äÈþÍÆ¤ò»×¤¤¤Ã¤¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¼«¿®¤ËËþ¤Á°î¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡½¡½¡È°ò¤Ã¤Ý¤¤¡É¤È¤Ï¡¢¤É¤¦²ò¼á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢Åö»þ¤Î»ä¤Ï¤¤¤Ä¤â¤É¤³¤«¼«¿®¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡£Éþ¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¹¤é¡¢¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤é¤ì¤º¤Ë¿Í¤ÎÌÜ¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥·¥ã¥ì¤·¤Æ½Ð¤«¤±¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤â¡¢¼«¿®¤¬¤Ê¤¯¤ÆÆ²¡¹¤È³¹Ãæ¤òÊâ¤±¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤È¡¢ÍýÁÛ¤Î¼«Ê¬¤òÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯°ò¤Ã¤Ý¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ÀöÎý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤È¡£¼«¿®¤Î¤Ê¤µ¤ä²¿¤â¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¼çÂÎÀ¤Î¤Ê¤µ¡¢ËÜÅö¤ËÎÉ¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤ä»÷¹ç¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±°Â¤¤¤â¤Î¤«¤éÂÅ¶¨¤·¤ÆÊª¤òÇã¤¦¤È¤¤¤¦»×¹Í¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬ÍýÁÛ¤Î¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤Êý¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½Æ°²è¤òÇÒ¸«¤·¤Æ¤¤¤ë¤È2022Ç¯¤«¤é°õ¾Ý¤¬¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ²½¤·¤¿°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²¿¤«¤¤Ã¤«¤±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÖÈ±·Á¤ò¥Ù¥ê¡¼¥·¥ç¡¼¥È¤Ë¤·¤¿¤¢¤¿¤ê¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤¤¤í¤¤¤í¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤äÈþÍÆ¤Ê¤É¤òÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢³°¸«¤ò·è¤á¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Î»×¹Í¤Ê¤ó¤À¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ë¤¤¤¿¤ê¡¢¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤È¤¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤¤¿ÉþÁõ¤äÈ±·¿¤Ê¤É¤¬¡¢¼«Ê¬¼´¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Â¾¿Í¼´¤Ç·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿»þ´ü¤Ç¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤Î»þ´ü¤Ë¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÃËÀ¤«¤éÀÅª¤ÊÌÜÀþ¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢°ìÅÙ¿Í¤ÎÌÜ¤òµ¤¤Ë¤»¤º¤Ë¡Ø¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤ÊÈ±·¿¤ä³Ê¹¥¤ò¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª¡Ù¤È»×¤¤¡¢È±¤ÎÌÓ¤ò¥Ð¥Ã¥µ¥êÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½È±¤ÎÌÓ¤ò¥Ð¥Ã¥µ¥êÀÚ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¿´¶¤ÎÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ö¥Ù¥ê¡¼¥·¥ç¡¼¥È¤â¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤ÈË°¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤¤¤Þ¤¤¤Á¤·¤Ã¤¯¤ê¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÃËÀ¤«¤éÀÅª¤ÊÌÜ¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¤³¤Á¤é¤Ç¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤¬Â¾¿Í¤ÎÌÜ¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë·Ò¤¬¤ë¤È¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Á¤¤¤Áµ¤¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¶À¤Ç¼«Ê¬¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ë¡Ø¤¢¡¢ÁÇÅ¨¡Ù¤È¼«Ê¬¤Ç»×¤¨¤ë¤³¤È¤¬²¿¤è¤êÂçÀÚ¤À¤Èµ¤¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢£¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÄü¤á¤Ê¤¤»Ñ¤òÂ©»Ò¤Ë¸«¤»¤ë¡×¼«¿È¤òËá¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¼þ°Ï¤Î°·¤¤¤âÊÑ²½
¡½¡½¹¤È´¤±¤¿¤³¤È¤Ç¤´¼«¿È¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ä¥Þ¥¤¥ó¥É¤Ë¤É¤ó¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¡Ö¤Þ¤º¹¤È´¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢Àè¤ËÊÑ¤¨¤¿¤Î¤¬¥Þ¥¤¥ó¥É¤Ç¤·¤¿¡£°é¤Ã¤¿´Ä¶¤Î¤»¤¤¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤º¤Ã¤È¼«Ê¬¤òÃå¾þ¤ë¤³¤È¤äÈþ¤·¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ëºá°´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤è¤ê¤â¼ÂÍÑÀ½Å»ë¡¢°Â¤¤¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤Ù¤¤È¤¤¤¦»×¹Í¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»×¹Í¤ÇÊì¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ìµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë¡ØÊì¿Æ¤Ê¤ó¤À¤«¤éÂ©»Ò¤Ë»þ´Ö¤â¤ª¶â¤â»È¤¦¤Ù¤¡£½÷¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¤½¤³¤«¤é¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»×¹Í¤¬ÊÑ²½¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö»ä¤Î¹¬¤»¤Ï¡¢Â©»Ò¤¬¤Î¤Ó¤Î¤Ó°é¤Ä¤³¤È¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï»ä¼«¿È¤âµ±¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Â©»Ò¤¬¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È¤òÁ´ÎÏ¤Ç¤Ç¤¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÊì¿Æ¤Ç¤¢¤ë»ä¤¬Á´ÎÏ¤Ç¤ä¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¡¢¾Ð´é¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â©»Ò¤Î¿´¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÈÖÂç»ö¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤Ï¿Æ¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÀµ¤·¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¼«¿È¤¬¼«Ê¬¤òµ±¤«¤»¤ë¤³¤È¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë¤Ê¤ë¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÄü¤á¤Ê¤¤»Ñ¤òÂ©»Ò¤Ë¸«¤»¤è¤¦¡¢ÀäÂÐ¤Ë2¿Í¤Ç¹¬¤»¤Ê¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ë¤È·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤Î¸ÇÄê³µÇ°¤Ï¤½¤³¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½ÁÇÅ¨¤Ê¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¤¢¤ëËÜ¤Ç¡¢¡Ø¿Í¤Ï¼«Ê¬¤¬¼«Ê¬¤ò°·¤¦¤è¤¦¤ËÂ¾¿Í¤«¤é°·¤ï¤ì¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¡¢¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï³°¸«¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Á³¤Ë¤½¤ì¤¬¼þ°Ï¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤À¤«¤é¡¢¿Í¤«¤éÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤¿¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤¬¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤ËÃúÇ«¤ËËá¤¤¤Ç¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¤¡¢¼ÂÁ©¤·¤Æ¤«¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¼þ°Ï¤Î°·¤¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¡¢åºÎï¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤âÂç¤¤Ê¥ê¥¿¡¼¥ó¤¬¤¢¤ëÅê»ñ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¤´¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤«¤é¡¢¹¤È´¤±¤Î°ìÈÖ¤Î¶áÆ»¤Ï¤Ê¤ó¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¤«¡£
¡Ö¤É¤ó¤Ê¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤¿¤¤¤«¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¡¢¤Ê¤ê¤¿¤¤ÍýÁÛÁü¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡£¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨Êý¤ÎÊÊ¡¢³Ú¤·¤¤¤³¤È¡¢¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¡¢ÆâÌÌ¤ä³°¸«¤ÎÁÇÅ¨¤ÊÉôÊ¬¡¢ÂÎ¤ä´é¤ÎÆÃÄ§¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¤³¤È¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£¡Ö¤É¤ó¤Ê¤Ë¼þ¤ê¤Ë¥Ð¥«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¼«¿®Ëþ¡¹¤Çµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
¡½¡½¹¤È´¤±Åê¹Æ¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Ì¤º§¤ÎÊì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÀÖÍç¡¹¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖÊì¡×¤È¤·¤Æ¤â¡Ö½÷À¡×¤È¤·¤Æ¤â¹¤È´¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹Í¤¨Êý¤¬É¬Í×¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡ÖÊì¿Æ¤¬¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤äÀ¤³¦´Ñ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¬¼«Ê¬¼«¿È¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë·Ò¤¬¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¡¢¤´¶ìÏ«¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤«¤ÈÁÛÁü¤·¤Þ¤¹¡£¶ì¤·¤¤¤È¤¤ä¿´¤¬ÀÞ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¹¤È´¤±¤äÈþ¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤òÄü¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡¢¥À¥µ¤¯¤Æ¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»Ä¤ê¤Î¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¶ì¤·¤¯¤Æ¿É¤¤¤È¤¡¢ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤½¤³¤ÇÄü¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢»ä¤Ïº£¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤Î¤«¤È»×¤¦¤È¡¢¤½¤ì¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â·ù¤Ç¤·¤¿¡£ÍýÁÛ¤Î¿ÍÊªÁü¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤È¤¡¢¤¤¤Ä¤âÂç¹¥¤¤Ê±Ç²è¡Ø¥Ø¥¢¥¹¥×¥ì¡¼¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¤Î»Ñ¤¬Éâ¤«¤Ö¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë¼þ¤ê¤Ë¥Ð¥«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¼«¿®Ëþ¡¹¤Çµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤¦À¸¤¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¹¬¤»¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½º£¸å¤É¤ó¤ÊÈ¯¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¤«¡£
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤â¤Ã¤È¹¥¤¤Ê¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¼«Ê¬Ëá¤¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£6Ç¯Á°¤Ï¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬¤³¤ó¤ÊÈ¯¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤ÆÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÈ¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¼«¿È¤â6Ç¯Á°¤Ë¼«Ê¬¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤¬¤¤¤¿¤é¡¢´õË¾¤¬»ý¤Æ¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È³èÆ°¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢»ä¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ÇÇº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¾¯¤·¤Ç¤â¸µµ¤¤ä¡¢Í¦µ¤¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×