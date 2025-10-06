¡Ø¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¾®¤µ¤«¤Ã¤¿½©ÅÄ¸¤¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ä¡Ù4Ç¯¸å¢ª¾×·âÅª¤Ê¡Ø¥ª¥ª¥«¥ß¤Î¤è¤¦¤Ê¸½ºß¡Ù¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¤¿¤Þ¤é¤ó¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¡×¤ÈÀä»¿
¾®¤µ¤Ê¾®¤µ¤Ê½©ÅÄ¸¤¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¡£¥¹¥¯¥¹¥¯¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿4Ç¯¸å¤Î»Ñ¤È¤Ï¡Ä¡ª¡©¤½¤Î¾×·âÅª¤ÊÉ÷ËÆ¤ÏÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢Åê¹Æ¤Ïµ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç5.3Ëü²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¡£¡Ö¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª¡×¡Ö²Ä°¦¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡§¡Ø¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¾®¤µ¤«¤Ã¤¿½©ÅÄ¸¤¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ä¡Ù4Ç¯¸å¢ª¾×·âÅª¤Ê¡Ø¥ª¥ª¥«¥ß¤Î¤è¤¦¤Ê¸½ºß¡Ù¡Û
ÀöÌÌ´ï¤ËÆþ¤ë¤Û¤É¾®¤µ¤Ê½©ÅÄ¸¤¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Öwanke_4¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤Î°¦¸¤¤Ç¤¢¤ë½©ÅÄ¸¤¡Ö¤¢¤¡×¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ®Ä¹¤Î¤ª»Ñ¡£Âç·¿¸¤¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤ë½©ÅÄ¸¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª·Þ¤¨¤·¤¿»Ò¸¤¤Î¤¢¤¤Á¤ã¤ó¤ÏÀöÌÌ´ï¤Ë¤¹¤Ã¤Ý¤êÆþ¤ë¤Û¤É¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤òËí¤ËÌ²¤ë¤Ê¤É»Ò¸¤¤é¤·¤¤Ìµ¼Ùµ¤¤Ê»Ñ¤ÏÅ·»È¤½¤Î¤â¤Î¡Ä¡ªÀèÇÚ¸¤¤Ç¤¢¤ë¼Æ¸¤¡Ö¤Þ¤ë¡×¤Á¤ã¤ó¤È¤ÎÂÎ¤ÎÂç¤¤µ¤Ï°ìÌÜÎÆÁ³¡£¤³¤Îº¢¤Ï°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¥ï¥ó¥³¤¿¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤Ç¤âÀº°ìÇÕ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
½ù¡¹¤ËÂÎ¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ê¡Ä¡ª¡©
À®Ä¹¤·¤¿¤¢¤¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¼Æ¸¤¤Þ¤ë¤Á¤ã¤ó¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¥µ¥¤¥º´¶¤Ë¡ª¤½¤ì¤Ç¤â¤¸¤ã¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À»Ò¸¤¤é¤·¤¤¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ã¤×¤ê¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¥·¥å¥Ã¤È¿¤Ó¤¿¼êÂ¤Ë¡¢¸×¤Î¼ÊÌÏÍÍ¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ø¸×ÌÓ¡Ù¤ò¤â¤Ä¤¢¤¤Á¤ã¤ó¤ÎÉ÷ËÆ¤Ï½ù¡¹¤Ë´ÓÏ½¤â¾ú¤·½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¡£¥Æー¥Ö¥ë¤Î·ä´Ö¤«¤é¤ª´é¤òÇÁ¤«¤»¤ë¤¢¤É¤±¤Ê¤µ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ï²Ä°¦¤é¤·¤¤¸Â¤ê¡£
¥«¥Ã¥³¤è¤µ¤â²Ä°¦¤µ¤â¤¤¤¤¤È¤³¤É¤ê♡
¾®¤µ¤Ê¾®¤µ¤Ê¤¢¤¤Á¤ã¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢4Ç¯¤â·Ð¤Ä¤ÈÎ©ÇÉ¤ÊÀ®¸¤¤Ë¡ª¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é´Å¤¨¤óË·¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¸¤¤¿¤Á¤Ë¤Ù¤Ã¤¿¤ê¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Âç·¿¸¤¤Î¤¢¤¤Á¤ã¤ó¤È¡¢¼Æ¸¤¤È¥Á¥ï¥ï¤Î¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¸¤¤È¤ÎÂÎ³Êº¹¤ÏÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¤Û¤É¡Ä¡ª
¶á½ê¤Î»Ò¤É¤â¤«¤é¡Ø¥ª¥ª¥«¥ß¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Û¤É¡¢ÑÛ¡¹¤·¤¯Àº×û¤ÊÉ÷ËÆ¤Î¤¢¤¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯µ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤È¤«¡£¤½¤ì¤ÏÍ¥¤·¤¤´ãº¹¤·¤ò¤ß¤ì¤Ð°ìÌÜÎÆÁ³¤Ç¤¹¡£¥«¥Ã¥³¤è¤µ¤È²Ä°¦¤µ¤òÊ»¤»»ý¤Ä¤¢¤¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬Îº¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¤¢¤¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ®Ä¹µÏ¿¤Ë¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¥¤¥¤ÌÏÍÍ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö½©ÅÄ¸¤¤Î¸×ÌÓ¡ª¥¹¥´¥¤♡¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Öwanke_4¡×¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤¤Á¤ã¤ó¤äÆ±µï¸¤¤¿¤Á¤ÎÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤Æü¾ï¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤¼¤ÒÌþ¤µ¤ì¤ËÇÁ¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¢ö
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Öwanke_4¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§anrai0419
ÊÔ½¸¡§¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹