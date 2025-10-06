¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô¤Ç9Àï0¥´¡¼¥ë¡¡¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¸Å¶¶¤Î¥ê¡¼¥°Àï½é¥´¡¼¥ë¤Ï¤¤¤Ä¡Ö¥·¥å¡¼¥È¤¬1ËÜ·è¤Þ¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤«¤é°ìµ¤¤Ë¡Ä¡Ä¡×
º£²Æ¤Ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô¤Î¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿FW¸Å¶¶µü¸è¤À¤¬¡¢¤Þ¤À¥ê¡¼¥°Àï¤ÇÆÀÅÀ¤¬¤Ê¤¤¡£
3Æü¤Ë¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×Âè9Àá¤Ç¥ì¥¯¥µ¥à¤ÈÂÐÀï¤·¡¢¸Å¶¶¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤«¤é25Ê¬´Ö¥×¥ì¥¤¡£¤·¤«¤·¥´¡¼¥ë¤Ï·è¤á¤é¤ì¤º¡¢¥Á¡¼¥à¤â1-1¤Î¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£ÅÓÃæ½Ð¾ì¤¬Â¿¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥ê¡¼¥°Àï9»î¹ç¤ò¾Ã²½¤·¤ÆÌµÆÀÅÀ¤ÏÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¹¥¿¡¼¥È¤È¸À¤¨¤ë¤«¡£
±Ñ¡ØBBC¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»Ø´ø´±¤Î¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ç¥¤¥Ó¥¹¤Ï1ËÜ·è¤Þ¤ì¤ÐÀª¤¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤È´üÂÔ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¤½¤Î1ËÜ¤Ï¤¤¤Ä·è¤Þ¤ë¤Î¤«¡£¥Á¡¼¥à¤â3¾¡3Ê¬3ÇÔ¤È¤Û¤í¶ì¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÍýÁÛÄÌ¤ê¤ÎÀï¤¤¤È¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£