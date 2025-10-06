£³Ï¢ÇÆ¤Î¾®ÅÄ³®¿Í¤¬¸«¤»¤¿¡È¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¼Ö¤¤¤¹¥Æ¥Ë¥¹¡É
£¹·î29Æü¡¢ÍÌÀ¥³¥í¥·¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¼Ö¤¤¤¹¥Æ¥Ë¥¹¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¥¹2025¡×ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹·è¾¡¡£Â¿¤¯¤Î¥Æ¥Ë¥¹¥Õ¥¡¥ó¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°£±°Ì¤Î¾®ÅÄ³®¿Í¤¬´°Éõ¤ÇÀ©¤·¡¢£³Ï¢ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Æ¥Ë¥¹¤ÎÀ»ÃÏ¡¦ÍÌÀ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤È¤È¤â¤Ë£³Ï¢ÇÆ¤ò´î¤ó¤ÀÂç²ñ¤òÄÌ¤·¤ÆÍ¿¤¨¤¿¤Î¤Ï£±¥²¡¼¥à¤À¤±
£¹·î¤ËÀ¸³¶¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¹¥é¥à¤òÃ£À®¡£µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¶¯¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»î¹ç¤ò¸«¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¾®ÅÄ¤Ï°µ´¬·à¤ÇÍè¾ì¤·¤¿´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
·è¾¡¤ÎÁê¼ê¤Ï¡¢Âè£²¥·¡¼¥É¤Î¹Ó°æÂçÊå¡ÊÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°19°Ì¡Ë¡£¾®ÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¶¥µ»¤ò»Ï¤á¤¿º¢¡¢ÃÏ¸µ¤ÇÀ¤³¦¥Ä¥¢¡¼¤Î¾ðÊó¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡ÈÀÎ¤«¤é¤ÎÀèÇÚ¡É¤À¡£¡Ö¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤¿¤¤»×¤¤¤¬¶¯¤¯¡¢¡ÊÆ°¤¤¬¡Ë¹Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¹Ó°æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥µ¡¼¥Ö¤ä¥ê¥¿¡¼¥ó¤ò·è¤á¤Æ¥é¥ê¡¼Å¸³«¤òµö¤µ¤º¡¢£±»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë»î¹ç¤ò·è¤á¤¿¡£¡Ö³®¿Í¥·¥ç¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Ä¤Ä¡¢À¶¡¹¤·¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¹Ó°æ
Âç²ñ¤òÄÌ¤¸¡¢²¦¼Ô¤Î°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤¬¸÷¤Ã¤¿¡££±²óÀï¤Ç¾®ÅÄ¤ÈÆ±¤¸°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¤Î¾ëÃÒºÈ¡ÊÆ±50°Ì¡Ë¤Ë£¶-£°¡¢£¶-£°¤Ç²÷¾¡¡£½à·è¾¡¤Ç郄Ìîðó¸ã¡ÊÆ±32°Ì¡Ë¤ò£¶-£±¡¢£¶-£°¤ÇÂà¤±¡¢·è¾¡¤Ø¡£¹Ó°æ¤È¤Î·è¾¡¤â¡¢£¶-£°¡¢£¶-£°¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÇÀ©¤·¤¿¡£³®ÀûÂç²ñ¤òÍ¥¾¡¤Ç¾þ¤Ã¤¿
·è¾¡¤Î¸å¡¢¡Ö¥³¡¼¥È¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é°ìÈÖ¶¯¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤è¤¦¤È¤¤¤¦¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¤ä¤ì¤ëÊ¬¤À¤±¤ä¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¦¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç»î¹ç¤ò¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¾®ÅÄ¡£
·è¾¡¤ÎÉñÂæ¤¬¡¢´ÑµÒÀÊÌó£³Àé¿Í¤Î¥·¥ç¡¼¥³¡¼¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢£±Ëü¿Í¼ýÍÆ¤Ç¤¤ëÍÌÀ¥³¥í¥·¥¢¥à¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»É·ã¤·¤¿¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¾®ÅÄ¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¥Æ¥Ë¥¹¤ò¸«¤ë¤³¤È¤â¹¥¤¤Ê¤³¤È¤«¤é¡Ö¡ÊÃË»Ò¥×¥í¥Ä¥¢¡¼¤Î¡ËATP°Ê¾å¤Ë¼Ö¤¤¤¹¤ÎÊý¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦Àþ¤ò¡¢¸½ÌòÃæ¤Ë¤«¤Ê¤¨¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»î¹ç¸å¤Î¥ª¥ó¥³¡¼¥È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¡¢¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡¢¼Ö¤¤¤¹¥Æ¥Ë¥¹¡£°ìÈÖ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤À¤È»×¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤â¡£Âç¤¤ÊÇï¼ê¤ò¼õ¤±¤Æ19ºÐ¤é¤·¤¤¶þÂ÷¤Î¤Ê¤¤¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÊ·°Ïµ¤¤â¤è¤¯¡¢¡Êº£Æü¤Ï¡Ë»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×ÍÌÀ¤Ç¾®ÅÄ¤Î¥×¥ì¡¼¤òÌÜ·â¤·¤¿´ÑµÒ¤¿¤Á
º£Ç¯¤ÎÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ª¡¼¥×¥ó¤Ï¡¢¹¥Å·¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¡¢²áµîºÇÂ¿Æ°°÷¿ô¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤ÏÊ¿Æü¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢³Ø¹»¤òµÙ¤ó¤Ç´ÑÀï¤ËË¬¤ì¤¿¥Æ¥Ë¥¹¾¯Ç¯¤â¤¤¤¿¡£
ATP¥·¥ó¥°¥ë¥¹À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°£±°Ì¤Î¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥¢¥ë¥«¥é¥¹¤Î¥×¥ì¡¼¤ò´Ñ¤ë¤¿¤á¤ËÉã¿Æ¤ÈÍè¾ì¤·¤¿¾®³Ø£¶Ç¯À¸¤Ï¡¢Æ±²ñ¾ì¤ÇÀè¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¼Ö¤¤¤¹¥Æ¥Ë¥¹¤Î»î¹ç¤â´ÑÀïŽ¡
¥³¡¼¥È¤«¤éÅê¤²¹þ¤Þ¤ì¤¿¾®ÅÄ¤Î¥µ¥¤¥ó¥Ü¡¼¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢¡Ö¾®ÅÄÁª¼ê¤Î¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¤Ï¡Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤â¥³¡¼¥¹¤â¡Ë¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£Ìîµå¤ä¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ê¤É¿Íµ¤¶¥µ»¤ÎÏÃÂê¤ÎÁª¼ê¤ò¸«¤ë¤È²ù¤·¤¤¤È´¶¤¸¡¢¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦
¾®ÅÄ¤Î¥×¥ì¡¼¤ò´Ñ¤ëÌÜÅª¤ÇÍè¾ì¤·¤¿´ÑµÒ¤â¤¤¤ë¡£ÅÔÆâºß½»¤Î60Âå¤Î½÷À¤Ï¡¢¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¤Ç¾®ÅÄ¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¹ñÆâ¤Ç¤â¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¡£
¡Ö¾®ÅÄÁª¼ê¤Ï¼ã¤¯¤Æ¶¯¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤º¤Ã¤È±þ±ç¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£Âç²ñÁ°¡Ö¾®ÅÄÁª¼ê¤Î³®Àû»î¹ç¤òÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Â¸Ê¬¤Ë¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¹ñ»Þ¿µ¸ã
£±Ç¯Á°¤Î¥Ñ¥ê2024¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢¾®ÅÄ¤ÎÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Î¤Û¤«¡¢¸½ºß¡¢½÷»ÒÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°£±°Ì¤Î¾åÃÏ·ë°á¤¬½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÈÅÄÃæ°¦Èþ¤ÈÁÈ¤ó¤À½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¶â¥á¥À¥ë¡£ÆüËÜ¼Ö¤¤¤¹¥Æ¥Ë¥¹¶¨²ñ¤Ï¡¢26Æü¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢2028Ç¯¤Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÇÃË½÷Ã±Ê£¤Ç£´¤Ä¤Î¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ï¤³¤Î¶¥µ»¤Î¶¯¹ë¤À¤¬¡¢¾Íè¡¢¾®ÅÄ¤ÈÆ±¤¸¡ÖÃË»Ò¡×¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÇÀï¤¦¡¢¥Ü¡¼¥¤¥º¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¥È¥Ã¥×¥Æ¥ó¤ËÆüËÜÁª¼ê¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ö¼ã¤¤Áª¼ê¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤¿¤¤¡×¤È¡¢£¶·î¤ËÆ±¶¨²ñ¤Î¿·²ñÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ÀîÄî¾°¹°»á¤Ï¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À¸³¶¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¹¥é¥àÃ£À®¤â¡¢¼«¿È¤¬ÌÜ»Ø¤¹´°À®·Á¤Ï¤Þ¤À¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤
ÀîÄî»á¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤ÎÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¢¤ëº£¤Î»þ´ü¡¢³§¤Ç°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÂç²ñ¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤·¡¢Èà¤é¤Ë¤Ï¡ÊÀ¤³¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡ËÆüËÜ¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£19ºÐ¤Ê¤¬¤éÌµÁÐ¾õÂÖ¡£¡ÖÇ¯²¼¤È»î¹ç¤¬¤·¤¿¤¤¡×¤È¾®ÅÄ
¿þÌî¤ò¹¤²¤¿¤¤¼Ö¤¤¤¹¥Æ¥Ë¥¹³¦Á´ÂÎ¤Î´üÂÔ¤â¡¢¡ÖÇ¯²¼¤È»î¹ç¤¬¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÇ®Ë¾¤¹¤ë¡¢¾®ÅÄ¤Ê¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¥Æ¥Ë¥¹¤ËÌ´Ãæ¤Ê19ºÐ¤Î²÷¿Ê·â¤ÏÂ³¤¯¡£Í¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¾®ÅÄ¤Ï¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¥é¥±¥Ã¥È¤ò¥®¥¿¡¼¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¸å¡¢´ÑµÒ¤Ë¿¼¡¹¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿
text by Asuka Senaga
photo by X-1