19ºÐ¤Ç¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î°ïºà¤ÏÄ´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡©¡¡26ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¥¶¥Ë¥ª¡¼¥í¤Î»×¤¤¡Ö¤â¤·¤ä¤êÄ¾¤»¤ë¤Ê¤é¡Ä¡Ä¡×
¥í¡¼¥Þ¤Ç¼ã¤¤º¢¤è¤êÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤ÎÌ¤Íè¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤¿°ïºà¤â26ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç´üÂÔÄÌ¤ê¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢MF¥Ë¥³¥í¡¦¥¶¥Ë¥ª¡¼¥í¤À¡£
¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¤Ç¤â19ºÐ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Åö½é¤Î´üÂÔ¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¤ÏÂç¤¤Ê²ø²æ¤â·Ð¸³¤·¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ÏÄäÂÚ¡£2022Ç¯¤«¤é¤Ï°ÜÀÒ¤ÎÏ¢Â³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥í¡¼¥Þ¤«¤é¥È¥ë¥³¤Î¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤¤Ø¡£¤½¤³¤«¤é¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¡¢¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¡¢¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¡¢¤½¤·¤Æº£µ¨¤Ï¥¦¥Ç¥£¥Í¡¼¥¼¤Ø¤È¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤óÃ¯¤Ë¤À¤Ã¤Æ¸å²ù¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤À¡£¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤ÇÂ¿¤¯¤Î²á¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ÏºÇ½é¤«¤é¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë²áÅÙ¤ËÏª½Ð¤·¡¢¤½¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ËÂÑ¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¥í¡¼¥Þ¤Î¤è¤¦¤ÊÂç¤¤Ê³¹¤Ç18ºÐ¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï·è¤·¤Æ´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¾¯¤·Ä´»Ò¤Ë¾è¤ê²á¤®¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¼ºÇÔ¤Ï¤½¤Î¤»¤¤¤µ¡£º£¤Ï¤½¤ì¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤·¤ä¤êÄ¾¤»¤ë¤Ê¤é¡¢2ÅÙ¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¤è¡×
¼ã¤¯¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬·ãÊÑ¤·¡¢À®Ä¹¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¥¶¥Ë¥ª¡¼¥í¤â26ºÐ¤ÈÃæ·øÀ¤Âå¤ò·Þ¤¨¡¢²áµî¤Î¤³¤È¤Ç¿§¡¹¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£