¥Ç¡¦¥Ö¥é¥¤¥Í¤Î¥Ê¥Ý¥ê¹Ô¤¤Ï¥Ù¥ë¥®¡¼ÂåÉ½¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¡¡ÂåÉ½´ÆÆÄ¤â´¿·Þ¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÃ¤â¤¢¤Ã¤¿¡×
º£²Æ¤Ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤òÎ¥¤ì¤¿MF¥±¥Ó¥ó¡¦¥Ç¡¦¥Ö¥é¥¤¥Í¤Ï¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ëºòµ¨¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢²¦¼Ô¥Ê¥Ý¥ê¤òÁª¤ó¤À¡£¥Ê¥Ý¥ê¤Ç¤Ï¤¤¤¤Ê¤ê»Ø´ø´±¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥³¥ó¥Æ¤È¤Î¾×ÆÍ¤¬±½¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢1Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡¦¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè2Àá¤Î¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°CPÀï¤Ç¤Ï2¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£¤Ò¤È¤Þ¤ºÌäÂê¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¤«¡£
¥Ç¡¦¥Ö¥é¥¤¥Í¤Î¥Ê¥Ý¥ê¹Ô¤¤ò´¿·Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤À¡£¥Ù¥ë¥®¡¼²«¶âÀ¤Âå¤Ï½ªßá¤ò·Þ¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤¬¡¢¤Þ¤Àº£¤Î¥Ù¥ë¥®¡¼ÂåÉ½¤Ë¤â¥Ç¡¦¥Ö¥é¥¤¥Í¡¢FW¥í¥á¥ë¡¦¥ë¥«¥¯¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥ÉGK¥Æ¥£¥Ü¡¼¡¦¥¯¥ë¥È¥ï¤é²«¶âÀ¤Âå¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤¿¤Á¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÃ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤âÎÉ¤¤ÌÌ¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢»þº¹¤ä°ÜÆ°µ÷Î¥¡¢¥ê¡¼¥°¥ì¥Ù¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥Þ¥¤¥Ê¥¹Í×ÁÇ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥Ê¥Ý¥ê¤Ê¤éCL¤Ç¤â¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤ë¡£¥±¥Ó¥ó¤Ï»ä¤¬°ì½ï¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤¿Ãæ¤Ç¤âºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤Î1¿Í¤À¡£ºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤È¸Æ¤Ù¤ë¤Î¤ÏÂ¾¤Ë¤â¤¤¤ë¡£¥È¥Ã¥Æ¥£¡¢C¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¡¢¥¢¥¶¡¼¥ë¤Ê¤É¤À¡×¡Ê¡ØGazzetta dello Sport¡Ù¤è¤ê¡Ë¡£
¥Ç¡¦¥Ö¥é¥¤¥Í¤âÇ¯ÎðÅª¤ËÁ´À¹´ü¤Ï²á¤®¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤¬¡¢º£¤Î¥Ù¥ë¥®¡¼ÂåÉ½¤Ë¤È¤Ã¤Æ·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Ê¥Ý¥ê¤Ç¹¥¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼ÂåÉ½¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤À¡£2026WÇÕ¤Ï¥Ç¡¦¥Ö¥é¥¤¥Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âºÇ¸å¤ÎWÇÕ¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤Ø¤É¤¦¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÀ°¤¨¤ë¤«³Ú¤·¤ß¤À¡£
