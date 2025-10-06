¥Ê¥Ý¥ê¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¥Ç¡¦¥Ö¥é¥¤¥Í photo/Getty Images

¼Ì¿¿³ÈÂç

º£²Æ¤Ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤òÎ¥¤ì¤¿MF¥±¥Ó¥ó¡¦¥Ç¡¦¥Ö¥é¥¤¥Í¤Ï¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ëºòµ¨¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢²¦¼Ô¥Ê¥Ý¥ê¤òÁª¤ó¤À¡£¥Ê¥Ý¥ê¤Ç¤Ï¤¤¤­¤Ê¤ê»Ø´ø´±¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥³¥ó¥Æ¤È¤Î¾×ÆÍ¤¬±½¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢1Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡¦¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè2Àá¤Î¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°CPÀï¤Ç¤Ï2¥¢¥·¥¹¥È¤òµ­Ï¿¡£¤Ò¤È¤Þ¤ºÌäÂê¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¤«¡£

¥Ç¡¦¥Ö¥é¥¤¥Í¤Î¥Ê¥Ý¥ê¹Ô¤­¤ò´¿·Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤À¡£¥Ù¥ë¥®¡¼²«¶âÀ¤Âå¤Ï½ªßá¤ò·Þ¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤¬¡¢¤Þ¤Àº£¤Î¥Ù¥ë¥®¡¼ÂåÉ½¤Ë¤â¥Ç¡¦¥Ö¥é¥¤¥Í¡¢FW¥í¥á¥ë¡¦¥ë¥«¥¯¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥ÉGK¥Æ¥£¥Ü¡¼¡¦¥¯¥ë¥È¥ï¤é²«¶âÀ¤Âå¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤¿¤Á¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

Èà¤é¤È·Þ¤¨¤ë2026¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ï1¤Ä¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¡¢¥Ù¥Æ¥é¥óÁÈ¤Ë¤Ï¥È¥Ã¥×¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÀ°¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤â¤é¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¥Ù¥ë¥®¡¼ÂåÉ½¤ò»Ø´ø¤¹¤ë¥ê¥å¥Ç¥£¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤Ï¥Ç¡¦¥Ö¥é¥¤¥Í¤¬¥Ê¥Ý¥ê°Ê³°¤Ë¸þ¤«¤¦²ÄÇ½À­¤â¤¢¤Ã¤¿¤Èº£²Æ¤Î°ÜÀÒ·à¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¤½£¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î¥×¥ì¥¤·ÑÂ³¤Ï¥Ù¥ë¥®¡¼ÂåÉ½¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤³¤È¤È¸À¤¨¤ë¡£

¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÃ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤âÎÉ¤¤ÌÌ¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢»þº¹¤ä°ÜÆ°µ÷Î¥¡¢¥ê¡¼¥°¥ì¥Ù¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥Þ¥¤¥Ê¥¹Í×ÁÇ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥Ê¥Ý¥ê¤Ê¤éCL¤Ç¤â¥×¥ì¥¤¤Ç¤­¤ë¡£¥±¥Ó¥ó¤Ï»ä¤¬°ì½ï¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤¿Ãæ¤Ç¤âºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤Î1¿Í¤À¡£ºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤È¸Æ¤Ù¤ë¤Î¤ÏÂ¾¤Ë¤â¤¤¤ë¡£¥È¥Ã¥Æ¥£¡¢C¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¡¢¥¢¥¶¡¼¥ë¤Ê¤É¤À¡×¡Ê¡ØGazzetta dello Sport¡Ù¤è¤ê¡Ë¡£

¥Ç¡¦¥Ö¥é¥¤¥Í¤âÇ¯ÎðÅª¤ËÁ´À¹´ü¤Ï²á¤®¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤¬¡¢º£¤Î¥Ù¥ë¥®¡¼ÂåÉ½¤Ë¤È¤Ã¤Æ·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Ê¥Ý¥ê¤Ç¹¥¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼ÂåÉ½¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤­¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤À¡£2026WÇÕ¤Ï¥Ç¡¦¥Ö¥é¥¤¥Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âºÇ¸å¤ÎWÇÕ¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤Ø¤É¤¦¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÀ°¤¨¤ë¤«³Ú¤·¤ß¤À¡£