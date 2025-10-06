¥¢¥â¥ê¥à¤Î¹½ÁÛ¤«¤éÏ³¤ì¤Æ¤¤¤¿¥ª¥é¥ó¥À¤Îº¸SB¤¬¥Á¡¼¥à¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÉüµ¢¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ëº£¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ï
ÅÙ½Å¤Ê¤ë²ø²æ¤ÎÌäÂê¤â¤¢¤ê¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ç¤¹¤Ã¤«¤êËº¤ì¤é¤ì¤¿Áª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥ª¥é¥ó¥À¿ÍDF¥¿¥¤¥ì¥ë¡¦¥Þ¥é¥·¥¢¤À¡£
¥Þ¥é¥·¥¢¤Ï2022Ç¯¤Ë¥Þ¥óUÆþ¤ê¤·¤¿º¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÁª¼ê¤Ç¡¢¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¤Ç¤Î¥×¥ì¥¤·Ð¸³¤â¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¥Þ¥óU°ÜÀÒ¸å¤ÏÉ¨¤Î²ø²æ¤â¤¢¤ê¡¢½ù¡¹¤Ë½ÐÈÖ¤¬¸º¾¯¡£¥Þ¥óU¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ïº£Ç¯1·î¤Î¤³¤È¤À¡£
2·î¤«¤é¤ÏÊì¹ñ¥ª¥é¥ó¥À¤ÎPSV¤ËÈ¾Ç¯´Ö¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤·¡¢¤½¤³¤Ç¤Ï°ìÄê¤Î¥×¥ì¥¤¥¿¥¤¥à¤òÆÀ¤¿¡£¤·¤«¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Þ¥óU¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿º£²Æ¤â»Ø´ø´±¥ë¥Ù¥ó¡¦¥¢¥â¥ê¥à¤Î¹½ÁÛ¤Ë¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
±Ñ¡Øsky Sport¡Ù¤Ï¤½¤ó¤Ê¥Þ¥é¥·¥¢¤¬¥Þ¥óU¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥â¥ê¥à¤Î¹½ÁÛ¤«¤é³°¤ì¤¿¥¸¥§¥¤¥É¥ó¡¦¥µ¥ó¥Á¥ç¡¢¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¡¢¥Þ¡¼¥«¥¹¡¦¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥©¡¼¥É¤È¤¤¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ï¥Á¡¼¥à¤òµî¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Þ¥é¥·¥¢¤Ï¤Þ¤À»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å½ÐÈÖ¤¬¤¢¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¤Ò¤È¤Þ¤º¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ï½ÐÍè¤¿¤è¤¦¤À¡£
"An outstanding attitude and he is now back in the first team"— Sky Sports News (@SkySportsNews) October 1, 2025
Tyrell Malacia has been reintegrated into the Manchester United first team and has trained for the first time with the squad today after recently being with the U23spic.twitter.com/BkncGiEL2G