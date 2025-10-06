µ×ÊÝ·ú±Ñ¡¢¡ÖËÜÍè¤Î¥ì¥Ù¥ë¤«¤éÄø±ó¤¤¡×¤È¸½ÃÏÄãÉ¾²Á¡Ä¥½¥·¥¨¥À¤Ï¹ß³Ê·÷19°Ì¤ÈÀäÉÔÄ´
ÆüËÜÂåÉ½MFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡£
ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó1Éô¥ê¡¼¥°¤Ç11°Ì¤ËÄãÌÂ¤·¤¿¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤â³«Ëë¤«¤éÉÔÄ´¤À¡£
5Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè8Àá¥é¡¼¥¸¥çÀï¤Ë¤â0-1¤ÇÇÔÀï¡£8»î¹ç¤Ç1¾¡2Ê¬5ÇÔ¡¢¹ß³Ê·÷¤Î19°Ì¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡ÊºÇ²¼°Ì¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤ÈÆ±¾¡ÅÀ¡Ë¡£
µ×ÊÝ¤ÏÀè·î¤ÎÂåÉ½Àï¤ÇÉé½ý¤·¤¿Â¼ó¤Î¾õÂÖ¤¬ËüÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢¥é¡¼¥¸¥çÀï¤Ï¸åÈ¾26Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¡£¤¿¤À¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¸åÈ¾39Ê¬¤Ë·è¾¡ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£
¡ØMundo Deportivo¡Ù¤Ïµ×ÊÝ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤³¤¦É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¿¿µÕ¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Þ¡¼¥«¡¼¤òÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤Ç¤¤º¡¢¶¼°Ò¤âÀ¸¤ß½Ð¤»¤º¡£Áö¤êÂ³¤±¤¿Áê¼ê¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯Áê¼ê¤Ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ËÜÍè¤Î¥ì¥Ù¥ë¤«¤éÄø±ó¤¤¡£Èà¤ËÍ×µá¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤Ê¤ª¤µ¤é¤À¡£Èó¾ï¤ËÄãÄ´¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡ØAS¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¥·¥³´ÆÆÄ¤Ï¡¢¼«¤é¤ÎÎ©¾ì¤¬´í¤¦¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö8»î¹ç¤Ç1¾¡¤·¤«µó¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤¬¤¿¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¾¡Íø¤ËÃÍ¤¹¤ë°Ê¾å¤Î¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤À¡£¤·¤«¤·¡¢»ä¤Ï¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤¹¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¡ÖÀ¨¤¤Áª¼ê¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ë¹ß³Ê¤ÎÈá·à¤Ëµã¤¤¤¿10¤Î¥Á¡¼¥à¡×
¥½¥·¥¨¥À¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ö¥ì¥¤¥¯ÌÀ¤±¤Î19Æü¤Ë¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¥»¥ë¥¿¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£