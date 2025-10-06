¡Ö»°´§²¦¼Ô¡×µÜ¸¶·òÅÍ¡¢£±£°¡¦£²£²¡Ö´úÍÈ¤²µÇ°Æü¡×¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç½éËÉ±ÒÀï
¡¡Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ï£¶Æü¤Þ¤Ç¤Ë´úÍÈ¤²µÇ°Æü¤È¤Ê¤ë£±£°·î£²£²Æü¤Ë¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤¦¡Ö´úÍÈ¤²µÇ°¥·¥ê¡¼¥º£²£°£²£µ¡×¤Ç»°´§¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¡¦µÜ¸¶·òÅÍ¤¬½éËÉ±ÒÀï¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÈÇÏ¾ì¤µ¤ó¤¬ÀßÎ©¤·¤¿Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ï¡¢£±£¹£·£²Ç¯£±£°·î£²£±Æü¤ËÅìµþ¡¦Ä®ÅÄ»ÔÂÎ°é´Û¤ÇÁ°Ìëº×¤ò³«ºÅ¤·¡¢Íâ£²£²Æü¤ËÆüÂç¹ÖÆ²¤Ç´úÍÈ¤²Àï¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡µÜ¸¶¤Ï£¹¡¦£²£³Î©ÀîÎ©Èô¥¢¥ê¡¼¥ÊÂç²ñ¤ÇÀÆÆ£¥¸¥å¥ó¤òÇË¤ê¡¢£²£°£²£²Ç¯£¹·î£±£¸Æü°ÊÍè¡¢£·ÅÙÌÜ¤Î²¦ºÂÃ¥´Ô¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ë£±£°¡¦£²£²¸å³Ú±à¤Ç¤Î½éËÉ±ÒÀï¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢Ä©Àï¼Ô¤ÏÌ¤Äê¤Çº£¸å¡¢Ã¯¤¬Ì¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤ë¤Î¤«¡©¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢µÜ¸¶¤¬»ØÌ¾¤¹¤ë¤Î¤«¡©ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢£±£°¡¦£²£²¸å³Ú±à¤Ë¤Ï°½ÉôÏ¡¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ç¡ÖÀ¤³¦ºÇ¶¯¥¿¥Ã¥°·èÄê¥ê¡¼¥°Àï£²£°£²£µ¡×¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤¿¥¿¥í¡¼¥¹¤â»²Àï¤¹¤ë¡£
¡¡£±£°¡¦£²£²ÆÃÊÌ»²ÀïÁª¼ê¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¥¿¥í¡¼¥¹¡¢æ±Íò¡¢Â¾²Ö»Õ¡¢¡É¥ß¥¹¥¿¡¼ÀÆÆ£¡ÉÅÚ°æÀ®¼ù¡¢¿¿Áú·ýéË¡¢º´Æ£¸÷Î±¡¢µÜËÜÍµ¸þ¡¢°¤Éô»ËÅµ¡¢¹õÄ¬£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢Î©²ÖÀ¿¸ã¡¢¥¶¥¤¥ª¥ó¡¢¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤¡¢ÌîÂ¼Ä¾Ìð¡¢¾®Æ£¾ÂÀ