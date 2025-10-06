¡Ú¤Þ¤µ¤«¡Ä¡Û10¥É¥ë¤Î¤ªÅÚ»º¤¬100Ëü±ß¤Ë¡ª ¤¢¤Ê¤¿¤Î²È¤Î¡Ö¥¬¥é¥¯¥¿¡×¤¬¤ªÊõ¤Ë¤Ê¤ë¾ò·ï
µÜºê½Ù¤Ï¡Ö¼Î¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡×¡ª 1500±ß¤Î¥¸¥Ö¥ê¥»¥ë²è¤¬300Ëü±ß¤Î¤ªÊõ¤Ë²½¤±¤¿¥ï¥±
¤Ê¤¼¡¢¥¬¥é¥¯¥¿¤¬¡Ö¤ªÊõ¡×¤ËÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¡©
¹üÆ¡ÉÊ¤ä¹âµé¥ï¥¤¥ó¡¢³¨²è¤Ê¤É¤Î²ÁÃÍ¤¬¹â¤Þ¤ë¤Î¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¥ì¥È¥í´á¶ñ¤Þ¤Ç²ÁÃÍ¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤½¤ì¤Ï¡¢ÂçËç¤ò¤Ï¤¿¤¤¤Æ¤â¤Û¤·¤¤¤È»×¤¦¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤Û¤«¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤é²ÁÃÍ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤â¡¢¹¢¤«¤é¼ê¤¬½Ð¤ë¤Û¤É¤Û¤·¤¤¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¹â¤¤²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¼º¤ï¤ì¤¿¡Ö°ìËç³¨¡×¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿º²
¤¤¤Þ²ÁÃÍ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ë¡¢¥¢¥Ë¥á¤Î¡Ö¥»¥ë²è¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Î¥¢¥Ë¥á¤Ï¡¢¡Ö¥»¥ë²è¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¸¶²è¤ò1Ëç¤º¤Ä»£±Æ¤·¡¢¤½¤ì¤ò¥Ñ¥é¥Ñ¥éÌ¡²è¤ÎÍ×ÎÎ¤ÇÏ¢Â³ºÆÀ¸¤·¤Æ¤Ä¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
30Ê¬¤Î¥¢¥Ë¥áºîÉÊ1ËÜ¤Ë¡¢¿ôÀéËç¤Î¥»¥ë²è¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤â¤¦ÆóÅÙ¤ÈÉÁ¤«¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´õ¾¯²ÁÃÍ
¼ê½ñ¤¤Î¥»¥ë²è¤Ç¥¢¥Ë¥á¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Ë¤ÏÂ¿Âç¤ÊÏ«ÎÏ¤òÍ×¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤Î¥¢¥Ë¥á¤Ï¥Õ¥ë¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤µ¤ì¤Æ¥»¥ë²è¤¬ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¥»¥ë²è¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢²áµî¤Î¥»¥ë²è¤Î²ÁÃÍ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
10¥É¥ë¤Î¤ªÅÚ»º¤¬100Ëü±ß¤Î»ñ»º¤Ø
1970Ç¯Âå¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¢¥Ë¥á¤Î¥»¥ë²è¤¬¤ªÅÚ»ºÉÊ¤È¤·¤Æ1Ëç10¥É¥ë¡¢15¥É¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÃÍÃÊ¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿¥»¥ë²è¤Ë¤Ï¡¢¸½ºß100Ëü±ß¤Î¹âÃÍ¤¬¤Ä¤¯¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Å·ºÍ´ÆÆÄ¤Ï²áµî¤ò¿¶¤êÊÖ¤é¤Ê¤¤
Ä¹ÊÔ¥¢¥Ë¥á¡Ø¤â¤Î¤Î¤±É±¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê¤ÎµÜºê½Ù´ÆÆÄ¤Ï¡¢²áµî¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤Ê¤¯¡¢´°À®¤·¤¿ºîÉÊ¤Î¥»¥ë²è¤Ï¼Î¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤µ¤¹¤¬¤Ë¤½¤ì¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥¸¥Ö¥ê¤Ï¥»¥ë²è¤ò¡Ø¥¢¥Ë¥á¡¼¥¸¥å¡Ù¤È¤¤¤¦»¨»ï¤ÎÄÌ¿®ÈÎÇä¤Ç1Ëç1500±ß¤È¤«¡¢3000±ß¤È¤¤¤Ã¤¿ÃÍÃÊ¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿¥»¥ë²è¤Ë¤Ï¸½ºß¡¢1Ëç300Ëü±ß¤Î¹âÃÍ¤ò¤Ä¤±¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
