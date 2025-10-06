¡Ö¤Þ¤À¥¤¥±¤Æ¤ë¤È´ª°ã¤¤¡©¡×45ºÐ¤¹¤®¤Æ¡Ö¥¥â¤¬¤é¤ì¤ëÃËÀ¡×¤È¡Ö´¶¤¸¤¬¤¤¤¤ÃËÀ¡×¤Î·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤
ÃËÀ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢45ºÐ¤Ï¿ÍÀ¸¤ÎÊ¬´ôÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÇ¯Îð¤ò²á¤®¤ë¤È¡¢¡Ö¤Þ¤À¥¤¥±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼«¿®¤Ï±ý¡¹¤Ë¤·¤Æ´ª°ã¤¤¤È¤Ê¤ê¡¢¸í¤Ã¤¿¸ÀÆ°¤¬¡Ö¥¥â¤¤¡×¤È¼õ¤±¼è¤é¤ì¤ë´í¸±¤ò¤Ï¤é¤à¡£½÷À¤¬Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç½À¤é¤«¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤¯°ìÊý¡¢ÃËÀ¤ÏÈ¿±þ¤¬Æß¤¯¤Ê¤ê¡¢ÉÔµ¡·ù¤Ë¸«¤é¤ì¤¬¤Á¤À¡£¤À¤«¤é¤³¤½Ãæ¹âÇ¯¤ÎÃËÀ¤ËÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÁÇÄ¾¤µ¤òÉð´ï¤Ë³Ø¤ÓÂ³¤±¤ë»ÑÀª¤Ç¤¢¤ë¡£¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ã·Æ£¹§¡ØÀÞ¤ì¤Ê¤¤¿´¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤Ç¤Ä¤¯¤ë¡Ù¡ÊÆüËÜ¼Â¶È½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÃË¤Ï45ºÐ¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎÊ¬´ôÅÀ
¤Þ¤À¥¤¥±¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ï´ª°ã¤¤
¡¡ÃËÀ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢45ºÐ¤ÏÊ¬¤«¤ìÌÜ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¤¢¤È¤Ï´·À¤ÎË¡Â§¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤°¤é¤¤¤Î¤â¤Î¤òÆÀ¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤âÂç»ö¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó50ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤â¤Ã¤È¾å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â»Ï¤á¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃËÀ¤Î45ºÐ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤Î¿Íµ¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ëÇ¯Îð¤Ç¤¹¡£¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤¿¤¤¤·¤Æ¿Íµ¤¤¬¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢45ºÐ°Ê¾å¤ÎÃËÀ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤ò´ª°ã¤¤¤·¤Æ¼«Ê¬¤Ï¤Þ¤À¥¤¥±¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÂçÊÑ¤Ê»ö¸Î¤¬µ¯¤¤Þ¤¹¡£41¡¢42¤Þ¤Ç¤ÏÀª¤¤¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤À¤ó¤À¤ó»Å»ö¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¸µµ¤¤â¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬45¤ò²á¤®¤ëº¢¤Ë¤Ê¤ë¤ÈµÞ¤Ë¡¢´ÊÃ±¤Ë¸À¤¦¤È¥â¥Æ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡45ºÐ°Ê¾å¤Ç¼«Ê¬¤Ï¥â¥Æ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤ËÂç¤¤¤Ê¤ë´ª°ã¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¤ËÇÝ¤Ã¤¿½÷À´Ø·¸¤Îµ»½Ñ¤ä»ñ¶â¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï²áµî¤Î±É¸÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤Î¤è¤¦¤Ê´ª°ã¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê²áµî¤Îºâ»º¤Ï¡¢¤¢¤ë¤È¤°ìµ¤¤ËÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¯¤é¤¤¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤Ï¥¤¥±¤Æ¤ë¤Ê¤É¤È¤æ¤á¤æ¤á»×¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤Ê¤¤¤È¡¢»ö¸Î¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤âÍýÍ³¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë