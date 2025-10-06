¥Ö¥é¥È¥Ã¥×¤¬´Ý¸«¤¨¡ÄTWICE¡¦¥¸¥Ò¥ç¡¢¡È¥¹¥±¥¹¥±ÂçÃÀ°áÁõ¡É¤Ç°î¤ì¤ë¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¡Ö¤¨¤°¤¤¤Ã¤Æ¡×¡ÚPHOTO¡Û
TWICE¤Î¥¸¥Ò¥ç¤¬¡¢°µ´¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÏÆÊ¢¤Þ¤Ç´Ý¸«¤¨¡Ä¥¸¥Ò¥ç¡¢¡ÈÂçÃÀ¥Ð¥Ã¥¯¥ì¥¹¡É°áÁõ
¥¸¥Ò¥ç¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢³¨Ê¸»ú¤È¤È¤â¤Ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥À¥á¡¼¥¸É÷¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥«¥¦ÊÁ¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¥¸¥Ò¥ç¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥Ã¥×¥¹¤«¤é¤Ï¥Ö¥é¥È¥Ã¥×¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¡¢¥°¥é¥Þ¥é¥¹¤ÊÂÎ·¿¤òºÝÎ©¤¿¤»¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÇú¥Ó¥¸¥å¤Ç²£Å¾¡×¡Ö¤¨¤°¤¤¤Ã¤Æ¡¼¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö´°àúÂÎ·¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¸¥Ò¥ç¤¬½êÂ°¤¹¤ëTWICE¤Ï¸½ºß¡¢6ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ÖTHIS IS FOR¡×¤ò³«ºÅÃæ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëTWICE¤Ï¡¢10·î10Æü¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTEN¡§The Story Goes On¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£
¡þ¥¸¥Ò¥ç ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1997Ç¯2·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥Ò¥ç¡£¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×TWICE¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ2015Ç¯10·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¹â¤¤²Î¾§ÎÏ¤ò¸Ø¤ë¡£10Ç¯¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤Îý½¬À¸´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î»Ù»ý¤â¸ü¤¤¡£ÌÌÅÝ¸«¤¬ÎÉ¤¯Í¥¤·¤¤À³Ê¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¤¸¯¤¤¤¬¤¿¤Ó¤¿¤Ó¾Î»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2023Ç¯8·î¤Ë¤Ï1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØZONE¡Ù¤Ç¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£