¡ÖÀ¸¸«¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©¡Ö¤¤¤¯¤ß¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡ª¡©
ÃÏ¿Þ¤äÎ¹Àè¤Ç¸«¤«¤±¤ë¤±¤É¡¢¼Â¤Ï´Ö°ã¤Ã¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡ª¤½¤ó¤Ê±ØÌ¾¡¢°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ç¤â´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤ÊÃÏÌ¾¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£½¢³è¤ä¼Ò²ñ¿ÍÀ¸³è¤ÇÃÑ¤ò¤«¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¥Ï¥Ê¥¿¥«¤Ë¤Ê¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡ª
¡ÖÀ¸¸«¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©
¡ÖÀ¸¸«¡×¤È¤¤¤¦´Á»ú¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¼¯»ùÅç¸©¤Ë¤¢¤ë±ØÌ¾¤Ç¡¢ºÇ½é¤ÎÊ¸»ú¤Ï¥Ê¹Ô¤Ç¤¹¤è¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¡ÖÀ¸¸«¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÆÉ¤à¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö¤Ì¤¯¤ß¡×¤Ç¤·¤¿¡£
À¸¸«±Ø¤Ï¡¢¼¯»ùÅç¸©¼¯»ùÅç»Ô¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë±Ø¤Ç¤¹¡£
±Ø¤Î¤¢¤ë¼¯»ùÅç»Ô¤Ï¡¢»Ô³¹ÃÏ¤«¤éºùÅç¤òË¾¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡ØÅìÍÎ¤Î¥Ê¥Ý¥ê¡Ù¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³è²Ð»³¤Ç¤¢¤ëºùÅç¤òÁ°ÌÌ¤Ë¡¢¶Ó¹¾ÏÑ¤ËÉâ¤«¤Ö·Ê´Ñ¤¬¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥Ê¥Ý¥ê¤Î³¹ÊÂ¤ß¤ÈÈó¾ï¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¤³¤Î°¦¾Î¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤Ë¤â¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¼«Ëý¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª
¢¨²òÅú¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
