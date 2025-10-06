ÅÁÀâ219¾¡±¦ÏÓ¤¬¶Ã¤¤¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¡ÈÊÑ²½¡É¡¡ÅêÂÇÆ±»þ½Ð¾ì¤Ê¤Î¤Ë¡Ö¥ê¥º¥à¤¬¤É¤ó¤É¤ó¡×
ÂçÃ«¤Ï2²ó¤Ë3¼ºÅÀ¡Ä6²ó9K3¼ºÅÀ¤ÇQS
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 5¡¼3 ¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡¦¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê¡×¤ÇÅêÂÇÆ±»þ½Ð¾ì¤·¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó½éÅÐÈÄ½éÀèÈ¯¤Ç½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£6²ó9Ã¥»°¿¶3°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¤ÎÎÏÅê¡£ÅÂÆ²Æþ¤ê±¦ÏÓ¤Î¥Ú¥É¥í¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹»á¤Ï¡Ö¥ê¥º¥à¤¬¤É¤ó¤É¤óÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡È¿¬¾å¤¬¤ê¡É¤ËÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤¿Åêµå¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡½é²ó¤Ï3¼ÔËÞÂà¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2²ó¤Ë»Íµå¤È°ÂÂÇ¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¡¢¥ê¥¢¥ë¥ß¥å¡¼¥È¤Ë¤Ï100.2¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó161.3¥¥í¡Ë¤ò±¦Ãæ´Ö2ÅÀ»°ÎÝÂÇ¤È¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ëµ¾Èô¤òÍá¤Ó¤Æ3¼ºÅÀ¡£¤·¤«¤·3²ó¤«¤é¥®¥¢¤ò¾å¤²¤ë¡£¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¡¢¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¤ò2¼ÔÏ¢Â³¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£4²ó¤â3¿Í¤ÇÊÒÉÕ¤±¤¿¡£5²ó¤Ï2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤ò¥«¡¼¥Ö¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡6²ó¤âÂ³Åê¤·¡¢ÀèÆ¬¡¦¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¤ò¥«¡¼¥Ö¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤Ê¤É3¿Í¤ÇÍÞ¤¨¤¿¡£6²ó89µå¤òÅê¤²¡¢3°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¡£9Ã¥»°¿¶1»Íµå¡£¾¡ÍøÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤ò»ý¤Ã¤Æ¹ßÈÄ¡£ºÇÂ®101.4¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó163.2¥¥í¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£7²ó¤Ë¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹³°Ìî¼ê¤Î3¥é¥ó¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó½é¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖTNT¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ï¡¢ÄÌ»»219¾¡¡õ¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ3²ó¤ò¸Ø¤ë¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹»á¤È¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºOB¤Î¥¸¥ß¡¼¡¦¥í¥ê¥ó¥º»á¤Î»î¹ç¸å¤ÎÊ¬ÀÏ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹»á¤Ï¡Ö¡Ê¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀèÈ¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡Ë¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¤Ï¹ßÈÄ¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢»ä¤Ë¤Ï¾¯¤·Èè¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È»ØÅ¦¡£°ìÊý¤Ç¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ï¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¥ê¥º¥à¤ò¤Ä¤«¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö2²ó¤Î°¤¤¾ìÌÌ¤ò·Ð¤Æ¡¢Èà¤Ï¥ê¥º¥à¤¬¤É¤ó¤É¤óÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åê¤²¤ëµå¤âÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂÇ¼Ô¤«¤é¥¢¥¦¥È¤òÃ¥¤¦¤¿¤Ó¤Ë¡¢¤É¤ó¤É¤ó¼«¿®¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢ÂçÉñÂæ¤Ç¤âÈ¯´ø¤·¤¿¥¹¥¿¡¼À¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë