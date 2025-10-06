½ªÎ»´ÖºÝ¤Î¥´¡¼¥ë¤Ë¡Ö¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ë2Ç¯´ÖºßÀÒ¤ÎÀ¾ÅÄ¹ä¤µ¤ó¡¡30¼þÇ¯¤ÎOBÀï¤Ç»×¤¤½Ð¤·¤¿¸ÅÁã¤Î¹á¤ê
¡¡¥¯¥é¥ÖÁÏÀß30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿OB¥Þ¥Ã¥Á¤¬4Æü¡¢¥Ù¥¹¥ÈÅÅ´ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç²£ÉÍFCÀï¤ÎÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Ìó30¿Í¤ÎOB¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë2012Ç¯¤«¤é2Ç¯´ÖºßÀÒ¤·¤¿À¾ÅÄ¹ä¤µ¤ó¤¬¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£¡Ö¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¸å¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¸½Ìò¤Î´¶¤¸¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤Èµ×¡¹¤Î¥´¡¼¥ë¤Î´¶¿¨¤ò´î¤ó¤À¡£
¡¡µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥Ù¥¹¥¹¥¿¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡Ö¤³¤³¤ÏÆÈÆÃ¤Î¹á¤ê¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¸ÅÁã¤ò²û¤«¤·¤ó¤À¡£
¡¡5¥·¡¼¥º¥óÏ¢Â³¤ÇJ1¤ÎÉñÂæ¤ÇÀï¤¦¸ÅÁã¤Ë¡Ö¤³¤ì¤«¤é¥¢¥¸¥¢¡¢À¤³¦¤Ø¤È¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤éOB¤È¤·¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤Èº£¸å¤ÎÈ¯Å¸¤òµ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£