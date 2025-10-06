ÂÇ¼Ô¤¬¥¤¥é¥¤¥é¡ªÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë¡Ö¥É¥ó°ú¤¡× ¡È¥Þ¥ó¿¶¤ê»°¿¶¡É¤ÇÅÜ¤êÇúÈ¯¢ª¥Ð¥Ã¥È¤È¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤Ö¤óÅê¤²¡Ö´°Á´¤Ë¿¶¤êÃÙ¤ì¡×
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹5¡¼3¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ê10·î4Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö10·î5Æü¡¿¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡Ë¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçÃ«¤ËÂÇ¼Ô¤¬¥¤¥é¥¤¥é¡ª¢ª¥Ð¥Ã¥È¤È¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤Ö¤óÅê¤²
10·î4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10·î5Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥ê¡¼¥° ¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¡¢¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡¦¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÂÐ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î°ìÀï¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë»°¿¶¤òµÊ¤·¤¿Áê¼êÂÇ¼Ô¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2²óÎ¢2»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿9ÈÖ¥Ö¥é¥¤¥½¥ó¡¦¥¹¥È¥Ã¥È¤ËÂÐ¤·¤ÆÂçÃ«¤Ï¡¢½éµå¡¢³°³Ñ¹â¤á¤Î¥Ü¡¼¥ë¥¾¡¼¥ó¤Ø¤È150km/h¤ÎÄ¾µå¤¬³°¤ì¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤òÀè¹Ô¤µ¤»¤ë¤â¡¢Â³¤¯2µåÌÜ¡¢Æâ³Ñ¤òÆÍ¤¯159km/h¤Î¹äÂ®µå¤Ç¸«Æ¨¤·¤òÍ¶¤Ã¤Æ¥«¥¦¥ó¥È1-1¤È¤¹¤ë¤È¡¢Â³¤¯3µåÌÜ¤Ï¡¢³°³Ñ¹â¤á¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë·è¤Þ¤ë125km/h¤Î´Ë¤¤¥«¡¼¥Ö¤Ç¡¢Æ±¤¸¤¯¸«Æ¨¤·¤òÍ¶¤Ã¤Æ¥«¥¦¥ó¥È1-2¤Ë¡£¤³¤ì¤Ç¥¹¥È¥Ã¥È¤¬ÁÀ¤¤µå¤ò¹Ê¤ê¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤«¡¢Â³¤¯4µåÌÜ¡¢ÂçÃ«¤¬Åê¤¸¤¿¤Î¤Ï¿¿¤óÃæ¤ä¤ä³°´ó¤ê¡¢¹â¤á¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ø¤È·è¤Þ¤ë159km/h¤Î¹äÂ®µå¡£¤³¤ì¤òÂÇ¤Á¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥¹¥È¥Ã¥È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥Ð¥Ã¥È¤Îµ°Æ»¤è¤ê¤â¤«¤Ê¤ê¾å¤òÄÌ²á¤·¡¢¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£¤¹¤ë¤È¥¹¥È¥Ã¥È¤Ï¤è¤Û¤É²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢²×Î©¤Ã¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¥Ð¥Ã¥È¤È¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÌµÂ¤ºî¤ËÊü¤ê½Ð¤·¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ø¤È°ú¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿ÂçÃ«¤ÎÎÏ¶¯¤¤Åêµå¤È¡¢¥¹¥È¥Ã¥È¤ÎËÞÂà¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥É¥ó°ú¤¡×¡Ö¥¥ì¤¹¤®¤ä¤í¡×¡Ö´°Á´¤Ë¿¶¤êÃÙ¤ì¡×¡Ö¤¢¤ì¤ÏÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²ù¤·¤¬¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î²ó3ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÂçÃ«¤Ï6²ó¡¦89µå¤òÅê¤²¤ÆÈï°ÂÂÇ3¡¢Ã¥»°¿¶9¡£¸«»ö¡¢ÀèÈ¯¤È¤·¤Æ»î¹ç¤òºî¤ê¡¢Ì£ÊýÂÇÀþ¤ÎÊ³µ¯¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë
