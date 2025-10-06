¥¤¥é¥ó³°Áê¡¢IAEA¤È¤Î³Ëºº»¡ºÆ³«¤Î¹ç°Õ¤Ï¡Ö¸úÎÏ¤Ê¤·¡×
¡¡³Ë³«È¯ÌäÂê¤ò¤á¤°¤ê¹ñÏ¢¤ÎÀ©ºÛ¤¬ºÆÈ¯Æ°¤·¤¿¥¤¥é¥ó¤Î³°Áê¤Ï¡¢9·î¤ËIAEA¡Ê¡á¹ñºÝ¸¶»ÒÎÏµ¡´Ø¡Ë¤È·ë¤ó¤À³Ëºº»¡ºÆ³«¤Î¹ç°Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤â¤Ï¤ä¸úÎÏ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ¤Î¹ñ±ÄÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¥¢¥é¥°¥Á³°Áê¤Ï5Æü¡¢¼óÅÔ¥Æ¥Ø¥é¥ó¤Ç¥¤¥é¥ó¤ËÃóºß¤¹¤ë³Æ¹ñÂç»È¤é¤Ë¸þ¤±¤Æ±éÀâ¤·¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ3¥«¹ñ¤Ë¤è¤ë¹ñÏ¢À©ºÛ¤ÎºÆÈ¯Æ°¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥¹¥Ê¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö³°¸òÅª¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤ò¤è¤êÊ£»¨¤Ë¤¹¤ë¤À¤±¤À¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö¥¤¥é¥ó¤Ï¸øÀµ¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤È¤ì¤¿²ò·è¤òµá¤á¤Æ¤¤¿¤¬¡¢À¾Â¦½ô¹ñ¤Ï²áÅÙ¤ÇÉÔ¹çÍý¤ÊÍ×µá¤òÍýÍ³¤ËÈÝÄêÅª¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢À©ºÛ¤ÎºÆÈ¯Æ°¤Ç¥¤¥é¥ó¤¬9·î¤ËIAEA¡Ê¡á¹ñºÝ¸¶»ÒÎÏµ¡´Ø¡Ë¤È·ë¤ó¤À³Ëºº»¡¤ÎºÆ³«¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ç°Õ¤Ï¡Ö¤â¤Ï¤ä¸úÎÏ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£IAEA¤È¤Î¶¨ÎÏ¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤òºÆÄêµÁ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤·¡¢¶á¤¯¿·¤¿¤ÊÈ¯É½¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ3¥«¹ñ¤Ë¤è¤ë¹ñÏ¢À©ºÛ¤¬ºÆÈ¯Æ°¤·¤Æ¤«¤é5Æü¤Ç1½µ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë