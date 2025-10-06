¥·¥ê¥¢ ÆÈºÛÀ¯¸¢¤ÎÊø²õ¸å ½é¤ÎµÄ²ñÁªµó
¡¡ÃæÅì¥·¥ê¥¢¤ÇÆÈºÛÀ¯¸¢¤ÎÊø²õ¸å¡¢½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ëµÄ²ñÁªµó¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÆâÀï¤Î±Æ¶Á¤ÇÆñÌ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤âÂ¿¤¯¡¢ÅêÉ¼¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï°ìÉô¤Î¹ñÌ±¤Ç¡¢Ì±°Õ¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤ë¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥·¥ê¥¢¤Ç¤Ï5Æü¤Ë¿ÍÌ±µÄ²ñ¤ÎµÄ°÷Áªµó¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µîÇ¯12·î¤Ë¥¢¥µ¥ÉÀ¯¸¢¤¬Êø²õ¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢½é¤á¤Æ¤ÎµÄ²ñÁªµó¤Ç¡¢1500¿ÍÍ¾¤ê¤¬Î©¸õÊä¤·¡¢¤³¤Î¤¦¤Á14¡ó¤Ï½÷À¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÆâÀï¤Î±Æ¶Á¤ÇÆñÌ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤âÂ¿¤¯ÅêÉ¼Ì¾Êí¤ÎºîÀ®¤¬º¤Æñ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢210µÄÀÊ¤Î¤¦¤Á¡¢3Ê¬¤Î2¤Ë¤¢¤¿¤ë140µÄÀÊ¤ÏÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤¬»öÁ°¤Ë¿³ºº¤ò¤·¤¿Áªµó¿Í¤¬ÅêÉ¼¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Ä¤ê¤Î70µÄÀÊ¤Ï¡¢»ÃÄêÀ¯ÉÜ¤Î¥·¥ã¥é¥¢ÂçÅýÎÎ¤¬º£¸å¡¢Ä¾ÀÜÇ¤Ì¿¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÉðÎÏ¾×ÆÍ¤¬µ¯¤¤¿°ìÉô¤ÎÃÏ°è¤Ç¤âÅêÉ¼¤¬±ä´ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸¢ÎÏ½¸Ãæ¤¬°ìÁØ¿Ê¤à¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î·üÇ°¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë