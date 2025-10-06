¾åÅÄåºÀ¤2ÅÀ¡¢µ×ÊÝ·ú±ÑÅÓÃæ½Ð¾ì¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î³¤³°³Æ¥ê¡¼¥°
¡¡¡Ú¥í¥ó¥É¥ó¶¦Æ±¡Û¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î³¤³°³Æ¥ê¡¼¥°¤Ï5Æü¡¢³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ª¥é¥ó¥À1Éô¤Ç¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Î¾åÅÄåºÀ¤¤Ï¥æ¥È¥ì¥Ò¥ÈÀï¤ÎÁ°È¾20Ê¬¤È¸åÈ¾43Ê¬¤ËÆÀÅÀ¤·¡¢º£µ¨ÄÌ»»8¥´¡¼¥ë¤È¤·¤¿¡£ÅÏÊÕ¹ä¤È¤È¤â¤Ë¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï3¡½2¤Ç¾¡¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥¤¥Ä1Éô¤Ç¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Îº´Ìî³¤½®¤Ï0¡½4¤ÇÂçÇÔ¤·¤¿¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¬¡¼SVÀï¤Ë¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó1Éô¤Ç¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¤Îµ×ÊÝ·ú±Ñ¤Ï0¡½1¤ÇÇÔ¤ì¤¿¥é¥è¡¦¥Ð¥ê¥§¥«¥ÎÀï¤Ç¸åÈ¾16Ê¬¤«¤é½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ñ¥ì¥¹¤Î³ùÅÄÂçÃÏ¤Ï1¡½2¤ÇÇÔ¤ì¤¿¥¨¥Ð¡¼¥È¥óÀï¤Ç¸åÈ¾37Ê¬¤Þ¤Ç½Ð¾ì¡£¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Î»°ãø·°¤Ï1¡½1¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¥¦¥ë¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥óÀï¤ò·ç¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹1Éô¤Ç¥â¥Ê¥³¤ÎÆîÌîÂó¼Â¤Ï¥Ë¡¼¥¹Àï¤Ç¸åÈ¾25Ê¬¤Þ¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ï2¡½2¡£¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë1Éô¤Ç¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¼éÅÄ±ÑÀµ¤Ï1¡½1¤À¤Ã¤¿¥Ö¥é¥¬Àï¤Ç¸åÈ¾19Ê¬¤Þ¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÎÁ°ÅÄÂçÁ³¤Ï¥Þ¥¶¡¼¥¦¥§¥ëÀï¤Ë¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¡¢2¡½2¤Î¸åÈ¾ÄÉ²Ã¥¿¥¤¥à¤Ëº£µ¨2ÅÀÌÜ¤ò·è¤á¡¢3¡½2¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£