£Î£Ù¸¶Ìý¡¡»þ´Ö³°¼è°ú¡¡¾å¾º¥¹¥¿ー¥È¡¡OPEC+Áý»º¤âÁÛÄêÆâ
Åìµþ»þ´Ö07:01¸½ºß
£Î£Ù¸¶ÌýÀèÊªNOV 25·î¸Â¡Ê£×£Ô£É¡Ë¡Ê»þ´Ö³°¼è°ú¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á61.45¡Ê+0.57¡¡+0.94%¡Ë
OPEC¥×¥é¥¹¤ÏÀè½µËö¤Î²ñ¹ç¤Ç11·î¤Î¸¶ÌýÀ¸»ºÎÌ¤òÆüÎÌ13Ëü7000¥Ð¥ì¥ë¤ÎÁý»º¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡¢10·îÈ¯É½¤ÎÁý»ºÎÌ¤ÈÆ±µ¬ÌÏ¡£
