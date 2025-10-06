ËÜÆü¤ÎÍ½Äê¡ÚÈ¯¸À¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡Û
16:15¡¡¥Ç¥®¥ó¥É¥¹ECBÉûÁíºÛ¡¢KPMG¼çºÅ²ñµÄ½ÐÀÊ
17:00¡¡¥ìー¥óECB¥Áー¥Õ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¡¢ECB¶âÍ»À¯ºö²ñµÄ½ÐÀÊ
21:15¡¡¥¨¥¹¥¯¥ê¥Ð¡¦¥¹¥Ú¥¤¥óÃæ¶äÁíºÛ¡¢KPMG¼çºÅ²ñµÄ½ÐÀÊ
7Æü2:00¡¡¥é¥¬¥ë¥ÉECBÁíºÛ¡¢²¤½£µÄ²ñ·ÐºÑÄÌ²ß°Ñ°÷²ñ¡ÊECON¡Ë½ÐÀÊ
3:30¡¡¥Ù¥¤¥êー±ÑÃæ¶äÁíºÛ¡¢À¤³¦Åê»ñ¥µ¥ß¥Ã¥È½ÐÀÊ
6:00¡¡¥·¥å¥ß¥Ã¥É¡¦¥«¥ó¥¶¥¹¥·¥Æ¥£Ï¢¶äÁíºÛ¡¢ÊÆ·ÐºÑ¸«ÄÌ¤·¤ª¤è¤Ó¶âÍ»À¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ö±é¡Ê¼Áµ¿±þÅú¤¢¤ê¡Ë
NZ·ÐºÑ¸¦µæ½ê¡ÊNZIER¡Ë»ÍÈ¾´ü´ë¶È°Õ¼±Ä´ºº
Æü¶ä»ÙÅ¹Ä¹²ñµÄ¡¢ÃÏ°è·ÐºÑÊó¹ð¡Ê10·î¡Ë
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤Ç¤ÎÊ¶Áè½ª·ë¤Ë¸þ¤±¶¨µÄ
Ãæ¹ñ¤Ï¹ñ·ÄÀá¡¦Ãæ½©Àá¡Ê6Æü¡Ë¤ËÈ¼¤¤Âç·¿Ï¢µÙ¡Ê9Æü¤Ë¼è°úºÆ³«¡Ë
¢¨ÊÆÀ¯ÉÜµ¡´ØÊÄº¿¤Î±Æ¶Á¤ÇÊÆ·ÐºÑÅý·×¤ÎÈ¯É½¤Ï±ä´ü¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À
¢¨Í½Äê¤ÏÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
17:00¡¡¥ìー¥óECB¥Áー¥Õ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¡¢ECB¶âÍ»À¯ºö²ñµÄ½ÐÀÊ
21:15¡¡¥¨¥¹¥¯¥ê¥Ð¡¦¥¹¥Ú¥¤¥óÃæ¶äÁíºÛ¡¢KPMG¼çºÅ²ñµÄ½ÐÀÊ
7Æü2:00¡¡¥é¥¬¥ë¥ÉECBÁíºÛ¡¢²¤½£µÄ²ñ·ÐºÑÄÌ²ß°Ñ°÷²ñ¡ÊECON¡Ë½ÐÀÊ
3:30¡¡¥Ù¥¤¥êー±ÑÃæ¶äÁíºÛ¡¢À¤³¦Åê»ñ¥µ¥ß¥Ã¥È½ÐÀÊ
6:00¡¡¥·¥å¥ß¥Ã¥É¡¦¥«¥ó¥¶¥¹¥·¥Æ¥£Ï¢¶äÁíºÛ¡¢ÊÆ·ÐºÑ¸«ÄÌ¤·¤ª¤è¤Ó¶âÍ»À¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ö±é¡Ê¼Áµ¿±þÅú¤¢¤ê¡Ë
NZ·ÐºÑ¸¦µæ½ê¡ÊNZIER¡Ë»ÍÈ¾´ü´ë¶È°Õ¼±Ä´ºº
Æü¶ä»ÙÅ¹Ä¹²ñµÄ¡¢ÃÏ°è·ÐºÑÊó¹ð¡Ê10·î¡Ë
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤Ç¤ÎÊ¶Áè½ª·ë¤Ë¸þ¤±¶¨µÄ
Ãæ¹ñ¤Ï¹ñ·ÄÀá¡¦Ãæ½©Àá¡Ê6Æü¡Ë¤ËÈ¼¤¤Âç·¿Ï¢µÙ¡Ê9Æü¤Ë¼è°úºÆ³«¡Ë
¢¨ÊÆÀ¯ÉÜµ¡´ØÊÄº¿¤Î±Æ¶Á¤ÇÊÆ·ÐºÑÅý·×¤ÎÈ¯É½¤Ï±ä´ü¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À
¢¨Í½Äê¤ÏÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹