¡þ¥×¥íÌîµå¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯5-2¥í¥Ã¥Æ(5Æü¡¢ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
¥í¥Ã¥Æ¤ÎµåÃÄ¼ÒÄ¹¤Ç¤¢¤ë¹âºä½Ó²ð»á¤¬5Æü¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç·Þ¤¨¤¿º£µ¨ºÇ½ªÀï¸å¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢Íèµ¨¤«¤é´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¥µ¥Ö¥í¡¼¿·´ÆÆÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£µ¨¤Ï¥ê¡¼¥°ºÇ²¼°Ì¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¥í¥Ã¥Æ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢ËÜµòÃÏ¤Çº£µ¨ºÇ½ªÀï¤ò·Þ¤¨¡¢º£µ¨¤Ç¤Î°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ëµÈ°æÍý¿Í´ÆÆÄ¤âÆ±»þ¤Ë°úÂà¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹âºäµåÃÄ¼ÒÄ¹¤Ï¼¡¤Î´ÆÆÄ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¸åÇ¤´ÆÆÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥µ¥Ö¥í¡¼¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Ë´ÆÆÄ½¢Ç¤¤òÍ×ÀÁ¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤Ë¾µÂú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È²óÅú¡£¥µ¥Ö¥í¡¼¿·´ÆÆÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö2Ç¯È¾2·³¤Î´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î°éÀ®¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡¢°ìÄê¤ÎÀ®²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Î¶¯ÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤È¸þ¤¹ç¤¦¤Ë¤ÏÅ¬Ç¤¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¿·´ÆÆÄÃæ¿´¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤éÎý½¬·×²è¡¦»ØÆ³·×²è¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤â¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Ïµá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤â3¥·¡¼¥º¥ó¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤ÇÈà¤ÎÎ©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£