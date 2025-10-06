¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡ÙÂô¸ýÌ÷»Ò¡ß²£»³Íµ¤¬À¸¤à²½³ØÈ¿±þ¤Ë´üÂÔ¡¡¿·¾Ï¤Ë¸þ¤±¤ÆÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÀ°Íý
¡¡Âô¸ýÌ÷»Ò¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë·î9¥É¥é¥Þ¡ØÀäÂÐÎíÅÙ～¾ðÊóÈÈºá¶ÛµÞÁÜºº～¡Ù¤¬¡¢10·î6Æü¤«¤é¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ç¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡£
»²¹Í¡§²£»³Íµ¡¢»³ÆâÅ°Ìò¤Ç¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡Ù¤Ë5Ç¯¤Ö¤ê½Ð±é¡¡¡ÖÀäÂÐ³Ú¤·¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡Ù¥·¥êー¥º¤Î5ºîÌÜ¡£¥·ー¥º¥ó1¡¢¥·ー¥º¥ó2¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¥³ー¥ë¥É¡¦¥±ー¥¹¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡ÈÌ¤²ò·è»ö·ï¡É¤È¡ÈÀøÆþÁÜºº¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢½÷À·º»ö¡¦ºùÌÚÀô¡Ê¾å¸ÍºÌ¡Ë¤Î³èÌö¤òÉÁ¤¡¢¥·ー¥º¥ó3¤È¥·ー¥º¥ó4¤Ç¤Ï¡¢¸µ¸ø°Â¤Î¥¨¥êー¥È·º»ö¡¦°æÂôÈÏ¿Í¡ÊÂôÂ¼°ì¼ù¡Ë¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¡¢¡ÈÌ¤Íè¤ÎÈÈºá¤òÍ½Â¬¤·¤ÆÁÜºº¤¹¤ë¡É¡ÖÌ¤Á³ÈÈºáÁÜººÈÉ¡×¡ÊÄÌ¾Î¡¦¥ß¥Ï¥ó¡Ë¤ÎÊª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¡¡¥·ー¥º¥ó5¤È¤Ê¤ëËÜºî¤ÎÉñÂæ¤ÏÄÌ¾Î¡§DICT¡Ê¥Ç¥£¥¯¥È¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡Ö¾ðÊóÈÈºáÆÃÌ¿ÂÐºö¼¼¡×¡£¹âÅÙ¤Ê¾ðÊóµ»½Ñ¤ò°ÍÑ¤·¡¢¹ñÌ±¤ÎÀ¸Ì¿¤Èºâ»º¤ò¶¼¤«¤¹¡Ö¾ðÊóÈÈºá¡×¤ÎÈÈ¿Í¤¿¤Á¤òÄÉ¤¦ÁÜººµ¡´Ø¤Ç¡¢¡ÖÆÃ¼ìº¾µ½¡×¤ä¡Ö¥µ¥¤¥Ðー¥Æ¥í¡×¤Ê¤É¤Î¿ô¡¹¤Î¾ðÊóÈÈºá¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¤Ï²áµî¥·ー¥º¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤éËÜºî¤Î3¤Ä¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¢£¼ç¿Í¸ø¤Î°Ç¡¡¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡Ù¥·¥êー¥º¤Çµ¯¤³¤ë»ö·ï¤ÏÎä¹ó¤µ¤ä»ÄÇ¦À¡¢Èá·àÀ¤¬¹â¤¯¡¢¥É¥é¥ÞÁ´ÂÎÅª¤Ë¤â¥Àー¥¯¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾å¸ÍºÌ¤¬±é¤¸¤ëºùÌÚ¤¬¼ç¿Í¸ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¥·ー¥º¥ó¤Ï¡¢¡ÈÇ®·ì¿·¿Í·º»ö¤ÎÀ®Ä¹Êª¸ì¡É¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢½Å¶ì¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¤â¡¢¾å¸Í¤Î¥«¥é¥Ã¤È¤·¤¿À¼¤ÈÌÀ¤ë¤µ¤¬µß¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢»ö·ï¤Ë¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤¹¤®¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤Ã¤¿ºùÌÚ¤Ï¡¢·Ð¸³¤ò½Å¤Í¤ë¤È»þÀÞ¡¢Ã´Åö¤·¤¿»ö·ï¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤¹¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¼ç¿Í¸ø¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥·ー¥º¥ó3¤Ç¤Ï¡¢ºùÌÚ¤¬ÆÃÌ¿Ç¤Ì³Ãæ¤ËÆÍÇ¡¼ºí©¤·¡¢¥·ー¥º¥ó2¤ÎÉñÂæ¤À¤Ã¤¿ÆÃ¼ìÈÈºáÁÜººÂÐºö¼¼¤Ï²ò»¶¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢ºùÌÚ¤Ï¥ß¥Ï¥ó¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¤¬ºÆ¤Ó»Ñ¤ò¾Ã¤·¡¢¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥·ー¥º¥ó3¡¦4¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ëÂôÂ¼°ì¼ù±é¤¸¤ë°æÂô¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤ÏÇ½Å·µ¤¤Çñ¨¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸ø°Â»þÂå¡¢²õÌÇ¤µ¤»¤¿ÈÈºáÁÈ¿¥¤«¤é¤ÎÊóÉü¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÊ¤ÈÌ¼¤ò»¦¤µ¤ì¤¿²áµî¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¿´¤ÎÆâ¤Ç¤ÏÈÈ¿Í¤ä¤½¤Î¤Û¤«¤ÎÈÈºá¼Ô¤ËÂÐ¤·¤ÆÍÞ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤Áþ°¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥¢¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ê¼«Ê¬¤ò°æÂô¤Ï¼«³Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Î»³Æâ¡Ê²£»³Íµ¡Ë¤Ë¡Ö°ìÀþ¤ò±Û¤¨¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¼«Ê¬¤ò»¦¤·¤Æ¤¯¤ì¡×¤ÈÍê¤ó¤À¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¥·ー¥º¥ó4¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ðー¤ò»¦¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë·ã¹·¤·¤¿°æÂô¤¬µÕ¤ËÈÈ¿Í¤ò»¦¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ìÌÌ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤¬¡¢»³Æâ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ß¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¡È°Ç¡É¤¬¥ー¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡Ù¥·¥êー¥º¡£Âô¸ý¤¬±é¤¸¤ëÆóµÜÆàÈþ¤Ï¡¢40ºÐ¤Ç·º»ö¸¦½¤¤ò¼õ¤±¤¿¸å¡¢³¹¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¤Ê¤¬¤éÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÃÏ°è¤Î¾¯Ç¯ÈÈºá¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¾ðÊóÈÈºá¡×¤òÃ´Åö¤¹¤ëDICT¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê±ï¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤À¤¬¡¢Èà½÷¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²áµî¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤ÏÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¢£àÄàÑ¤ÊÈÈºá¼Ô¤¿¤Á¡¡¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡Ù¥·¥êー¥º¤Ç¤Ï¡¢´¶¾ð¤¬¹·¤Ã¤ÆÆÍÈ¯Åª¤Ë»¦¿Í¤òÈÈ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ï¤¢¤Þ¤êÅÐ¾ì¤·¤Ê¤¤¡£ÌÊÌ©¤Ë·×²è¤·¤Æ¼Â¹Ô¤·¡¢¹ªÌ¯¤Ë±£¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤È¤³¤í¤ò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤¿¤Á¤¬ÄÉ¤¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤ò¼ê¤Ë´À°®¤ê¤Ê¤¬¤é¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¡£¤·¤«¤·É¬¤º¤·¤âÈÈ¿Í¤¬Êá¤Þ¤Ã¤Æ°ì·ïÍîÃå¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¤³¤Î¥·¥êー¥º¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ì¤Íè¤ÎÈÈºá¤òÍ½Â¬¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¡¢À®ÀÓ¤Ï¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Ç¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÉô¤Î¥¨ー¥¹¡¢¤½¤·¤ÆÊ¸²Ê¾Ê¤Î¼¡´ü»öÌ³¼¡´±¸õÊä¤òÉã¤Ë»ý¤Ä¤È¤¤¤¦¡ÈÍ¥ÅùÀ¸¡É¤Î¹â¹»À¸¡¦²¬ºêÄ¾¼ù¡ÊÆ»»Þ½ÙÍ¤¡Ë¤ò¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¿¥·ー¥º¥ó3¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¡£ÁÜºº¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¡¢²¬ºê¤Ë¤Ï¡ÖÊ¿Á³¤È±³¤ò¤Ä¤¯¡×¡ÖÎÉ¿´¤Î°Û¾ï¤Ê·çÇ¡¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿´í¸±¤ÊÀ¼Á¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£°æÂô¤Ï²¬ºê¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡È»¦¿Í¾×Æ°¡É¤ò¸«È´¤¡¢¡Ö¥µ¥¤¥³¥Ñ¥¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È·Ù²ü¤ò¶¯¤á¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÌðÀè¡¢¥ß¥Ï¥ó¤Î´Æ»ë¤ò¤¯¤°¤êÈ´¤±¤¿²¬ºê¤¬Ê¸²Ê¾Ê¤Ë¿¯Æþ¡£3D¥×¥ê¥ó¥¿ー½Æ¤ÇÉã¿Æ¤ò¼Í»¦¤·¤¿¸å¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤È»¦¤»¤¿¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¡¢°æÂô¤¿¤Á¤ÎÁ°¤Ç¼«¤é¼ó¤òÀÚ¤êÌ¿¤òÀä¤Ä¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡º£²ó¡¢DICT¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤¬ÂÐÖµ¤¹¤ë¤Î¤Ï¥µ¥¤¥Ðー¶õ´Ö¤Ç¾ðÊó¤ò¹ª¤ß¤ËÁà¤ë¡È´é¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤Å¨¡É¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¥¹¥ê¥ê¥ó¥°´¶¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤É¤ó¤ÊÈÈºá¼Ô¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤«¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¢£¥·¥êー¥º¤Î´é¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë»³ÆâÅ°¡Ê²£»³Íµ¡Ë¡¡¥·¥êー¥ºÃÂÀ¸¤«¤é15Ç¯¤È¤Ê¤ë¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡Ù¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢²£»³Íµ±é¤¸¤ë»³ÆâÅ°¡£¥·ー¥º¥ó2¤ÎºÇ½ªÏÃ¤Ç½éÅÐ¾ì¤·¤¿»³Æâ¤Ï¡¢ºùÌÚ¤¬¶µ°é·¸·ó¥Ð¥Ç¥£¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¼ºí©¤·¤¿ºùÌÚ¤Ø¤Î»×¤¤Æþ¤ì¤â¿Í°ìÇÜ¶¯¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤â¾è¤ê±Û¤¨¡¢¥·ー¥º¥ó3¡¢4¤Ç¤Ï¥Áー¥à¤Î½ÅÍ×¤ÊÍ×¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£¼Â¤Ï¤«¤Ê¤êÄ¾¾ðÅª¤ÊÀ³Ê¤ÇÃç´Ö»×¤¤¤Î»³Æâ¡£¤½¤Î¹ÔÆ°¤¬¡¢¼ç¿Í¸ø¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤Î¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡Ù¥·¥êー¥º¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£»³Æâ¤ÏºùÌÚ¤Î¼ºí©¸å¡¢¤Þ¤È¤â¤ËÁÜºº¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¾åÁØÉô¤ËÊ¢¤òÎ©¤Æ¤ÆÅö»þ¤Î¾å»Ê¤ò²¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥ß¥Ï¥ó¤Ø°ÛÆ°¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Î1¿Í¤¬»¦¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥ß¥Ï¥ó²ò»¶¤Î°Õ¸«¤¬·Ù»¡Æâ¤Ç½Ð¤¿»þ¤âÁÜººÂ³¹Ô¤ò¾åÁØÉô¤Ë¤«¤±¤¢¤¤¡¢Í±Í½´ü´Ö¤ò³ÍÆÀ¡£»ö·ï¤Î²ò·è¤È¥ß¥Ï¥ó¤ÎÂ¸Â³¤ËÂç¤¤Ê¹×¸¥¤ò¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡Ù¤Î´é¤È¤â¤¤¤¨¤ë»³Æâ¤¬·ÙÉôÊä¤Ë¾º¿Ê¤·¡¢º£ÅÙ¤ÏDICT¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ë¡£Ç¯Îð¤â·ÐÎò¤âÀ³Ê¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë»³Æâ¤ÈÆóµÜ¡£¤·¤«¤·¡¢»ö·ï¤Î²ò·è¤Ë¤Ï2¿Í¤¬¿®Íê¤·¹ç¤¤¡¢¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤À¡£2¿Í¤Î´Ø·¸À¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡¤¤¤è¤¤¤è¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡Ù¥·¥êー¥º¿·¾Ï¤Ë¤Ï¡¢Âô¸ý¤ä²£»³¤Î¤Û¤«¡¢°ÂÅÄ¸²¤äÈÄÃ«Í³²Æ¡¢¹õÅç·ëºÚ¤ä°ì¥ÎÀ¥ñ¥¤é¤¬±é¤¸¤ë¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬ÀªÂ·¤¤¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤ó¤ÊÊª¸ì¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«º£¤«¤é¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÊÊ¸¡áµ×ÊÝÅÄ¤Ò¤«¤ë¡Ë