¡ÈNBA¤ò¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë¡ÉNTT¥É¥³¥â¤ÎÄ©Àï¡ÄÈ¬Â¼ÎÝ¤È²ÏÂ¼Í¦µ±¤¬¸£°úÌò¤Ë

¡¡2025－26¥·ー¥º¥ó¤«¤éNTT¥É¥³¥â¤¬ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÎNBAÇÛ¿®¤òÃ´¤¦¡£¡ÖNBA docomo¡×¤Ï10·î20Æü¤ËÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¡¢ÆüËÜ¸ì¼Â¶·¡¦²òÀâÉÕ¤¤ÇËè½µ10～15»î¹ç¤òÆÏ¤±¤ë¡£ÂÐ¾ÝÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤Î·ÀÌó¼Ô¤ÏÄÉ²ÃÎÁ¶â¤Ê¤·¤Ç»ëÄ°²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï¥Ë¥åー¥¹¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Ä¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÁÈ¤âÅ¸³«¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»ëÄ°¼ÔÅêÉ¼¤òÊÔÀ®¤ËÈ¿±Ç¤¹¤ë»²²Ã·¿¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¡¢G¥êー¥°ÇÛ¿®¤Î½àÈ÷¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£³«ËëÁ°¤ÎÂ¿Ë»¤Ê»þ´ü¤Ë¡¢¥³¥ó¥·¥å¥Þー¥µー¥Ó¥¹¥«¥ó¥Ñ¥Ëー ±ÇÁü¥µー¥Ó¥¹ÉôÄ¹¤ÎÅÄÃæÃÒÂ§»á¤ËÁÀ¤¤¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡áÆþ¹¾ÈþµªÍº
¼Ì¿¿¡á·ó»ÒØÆ°ìÏº
¢¡¥É¥³¥â¤¬¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÍýÍ³
¡Êº¸¤«¤é¡Ë¥Þー¥¯¡¦¥Æ¥¤¥¿¥àNBAÉû¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Êー·óºÇ¹â¼¹¹ÔÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCOO¡Ë¡¢ã·Æ£ÉðNTT¥É¥³¥âÂåÉ½¼èÄùÌòÉû¼ÒÄ¹
――³«ËëÄ¾Á°¤Ç¤´Â¿Ë»¤È»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½àÈ÷¤Î¾õ¶·¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÅÄÃæ¡¡¤Ï¤¤¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤äÈÖÁÈºî¤ê¤Ê¤ÉºÇ½ªÄ´À°¤Î¿¿¤ÃºÇÃæ¤Ç¤¹¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤«¡¢¼ÒÆâ³°¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÈºÙ¤«¤¯µÄÏÀ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤ÇÛ¿®¤Î¥¹¥¿ー¥È¤Ï°ìÅÙ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢µ²±¤Ë»Ä¤ë±é½Ð¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£³«Ëë¤Ë¸þ¤±¤ÆÂç¤¤ÊÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――NBA¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÅÄÃæ¡¡¥É¥³¥â¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥µ¥Ã¥«ー¤ä¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤È¤¤¤Ã¤¿¿Íµ¤¶¥µ»¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Ýー¥Ä¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬³Ú¤·¤à¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢¥É¥³¥â¥Ö¥é¥ó¥É¤òÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¼«Á³¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¦¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤Ï¶áÇ¯¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤âÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢B¥êー¥°¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ä¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Î³èÌö¤âÁê¤Þ¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò»ý¤Á»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ËNBA¤È¤¤¤¦À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÉý¹¤¤ÁØ¤Ë¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£»ä¼«¿È¤â°ÊÁ°¤«¤éNBA¤ò»ëÄ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä©Àï¤¹¤ë²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
――ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹·ÀÌó¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÅÄÃæ¡¡NTT¥É¥³¥â¤¬ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥á¥¤¥ó¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Amazon Prime Video¤Ï¥°¥íー¥Ð¥ë·ÀÌó¤Ç¡¢À¤³¦Åª¤Ë¥êー¥°¥Ñ¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹ñÆâ¤Ç¤ÎÇÛ¿®¸¢¤ÎÃæ¿´¤Ï¥É¥³¥â¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ËºÇ¤â¿È¶á¤ËNBA¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ëÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬»ä¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£Ã±¤Ê¤ëÇÛ¿®¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¾ðÊóÈ¯¿®¤ò´Þ¤á¡¢NBA¤òÆüËÜ¤Çº¬ÉÕ¤«¤»¤ëÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡È¬Â¼ÎÝ¤È²ÏÂ¼Í¦µ±¤ÎÂ¸ºß´¶
Ì¾Ìç¥ì¥¤¥«ー¥º¤Ç¥×¥ìー¤¹¤ëÈ¬Â¼ÎÝ¡Êº¸¡Ë¡¢NBAÄ©Àï2Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë²ÏÂ¼Í¦µ±¡Ê±¦¡Ë[¼Ì¿¿]¡áGetty Images
――NBA¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È¬Â¼ÎÝÁª¼ê¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
ÅÄÃæ¡¡È¬Â¼Áª¼ê¤ÏÆüËÜ¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¾ÝÄ§¤Ç¤¹¡£¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Î¶¯¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¥åー¥ÈÎÏ¤äÂ¸ºß´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Áー¥à¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÀïÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ì¾Ìç¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«ー¥º¤Ç³èÌö¤¹¤ë»Ñ¤ÏÂç¤¤ÊÌ´¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¼«¿È¤â¸½ÃÏ¤ÇÈà¤Î»î¹ç¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´ÑµÒÀÊ¤ÇÈ¬Â¼Áª¼ê¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤òÃå¤ëÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¥ó¤ò¿ôÂ¿¤¯¸«¤«¤±¡¢±Æ¶ÁÎÏ¤ÎÂç¤¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤òÃ´¤¦À¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢È¬Â¼Áª¼ê¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡ÖNBA¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤À¡×¤È»×¤ï¤»¤ëÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――²ÏÂ¼Í¦µ±Áª¼ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÅÄÃæ¡¡²ÏÂ¼Áª¼ê¤ÏÂÎ³ÊÅª¤Ë³¤³°¤Î¥¬ー¥É¿Ø¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈÉÔÍø¤ÊÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤òÊä¤¦¥¹¥Ôー¥É¤ÈÈ½ÃÇÎÏ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ï¤Ë¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ËÎý½¬¤ò½Å¤Í¡¢¾õ¶·È½ÃÇ¤ÎÀµ³Î¤µ¤È²Ì´º¤Ê¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¾®¤µ¤¯¤Æ¤âÀ¤³¦¤ÇÀï¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦´õË¾¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½÷À¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¯¡¢Èà¤¬Íú¤¯¥Ð¥Ã¥·¥å¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¥Þー¥±¥Ã¥ÈÌÌ¤Ç¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È¬Â¼Áª¼ê¤È²ÏÂ¼Áª¼ê¤ÎÆó¿Í¤¬°Û¤Ê¤ë¸ÄÀ¤ÇNBA¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë³¦¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë¿´¶¯¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£Èà¤é¤¬¤±¤ó°úÌò¤È¤Ê¤ê¡¢NBA¤½¤Î¤â¤Î¤Ø¤Î´Ø¿´¤ò¹¤²¤ë¸ú²Ì¤âÂç¤¤¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――NBA¤ÎÊ¸²½Åª¤ÊÂ¦ÌÌ¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÅÄÃæ¡¡NBA¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¥êー¥°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥«¥ë¥Á¥ãー¤È¤·¤Æ¼Ò²ñ¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»î¹ç¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢²»³Ú¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤È·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ´ÑÀïÂÎ¸³Á´ÂÎ¤¬°ì¤Ä¤ÎÊ¸²½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ÃÏ»ë»¡¤ÇË¬¤ì¤¿¥¢¥êー¥Ê¤Ç¤Ï¡¢»î¹ç³«»ÏÁ°¤«¤é²»³Ú¤È¾ÈÌÀ¤¬Í»¹ç¤·¤¿±é½Ð¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢´ÑµÒ¤Ï¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ï¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤ä¥¹¥Ëー¥«ー¤òÆü¾ïÅª¤ËÃå¤³¤Ê¤·¡¢³¹Á´ÂÎ¤¬NBA¤Î¶õµ¤¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¥¹¥Ýー¥Ä¤òÄÌ¤¸¤¿Ê¸²½·ÁÀ®¤Î²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ê¡¢¤½¤¦¤·¤¿Â¦ÌÌ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¿þÌî¤ò¹¤²¤ë¸°¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¥Õ¥¡¥ó¤Î¿þÌî¤ò¹¤²¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê
¡ÖÆüËÜ¤ÇNBA¤Î¿þÌî¤ò¹¤²¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ëÅÄÃæÉôÄ¹ [¼Ì¿¿]¡á·ó»ÒØÆ°ìÏº
――ÊÔÀ®¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹©É×¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
ÅÄÃæ¡¡ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î»î¹ç¤ò¼´¤ËÇÛ¿®¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡Ö¸«¤¿¤¤»î¹ç¤ò¼«Ê¬¤ÇÁª¤Ù¤ë¡×»ÅÁÈ¤ß¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢»ëÄ°¼ÔÅêÉ¼¤òÄÌ¤¸¤ÆÊÔÀ®¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤¬¼çÂÎÅª¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë»Å³Ý¤±¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÇÛ¿®¤¬°ìÊýÄÌ¹Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÁÐÊý¸þ¤ÎÂÎ¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¸ÇÄê¥«ー¥É¤¬Â¿¤¯½ÀÆðÀ¤Ë·ç¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥É¥³¥â¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î°Õ¸«¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇµÛ¤¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¶¯¤ß¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î»î¹ç¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢³¤³°¥¹¥¿ーÁª¼ê¤ÎÃíÌÜ¥²ー¥à¤â¹¤¯ÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
――ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Êµ¡Ç½¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÅÄÃæ¡¡10·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ëÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤Ï¡¢NBA»ëÄ°¤ÎÆþ¸ý¤È¤Ê¤ëÁí¹çÅª¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£Ãæ·Ñ±ÇÁü¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»î¹ç¥«¥ì¥ó¥Àー¤äÁª¼ê¾ðÊó¡¢¾ÜºÙ¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤ò±ÜÍ÷¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÁÈ¤ä¥Ï¥¤¥é¥¤¥È±ÇÁü¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢½é¿´¼Ô¤Ë¤â³Ú¤·¤á¤ë¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£SNS¤È¤ÎÏ¢Æ°¤â¶¯²½¤·¡¢ÆÃ¤Ë¼ãÇ¯ÁØ¤Ë¿Íµ¤¤ÎTikTok¤Ç¤ÏÃ»¼Ü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òËèÆüÇÛ¿®¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£ÅÅ¼Ö¤Î°ÜÆ°»þ´Ö¤ä·ä´Ö»þ´Ö¤Ë¤âNBA¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤ò¼è¤ê¹þ¤à¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――¥É¥³¥â·ÀÌó°Ê³°¤Î¥æー¥¶ー¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»ëÄ°¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡£
ÅÄÃæ¡¡¥É¥³¥â¤ÎÂÐ¾Ý¥×¥é¥ó·ÀÌó¼Ô¤ÏÄÉ²ÃÎÁ¶â¤Ê¤·¤Ç»ëÄ°¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¾¼Ò¥æー¥¶ー¤âÀ©¸Â¤Ê¤¯ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥¢¥×¥ê¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖLemino¡×¤òÄÌ¤¸¤ÆNBAÀìÍÑ¥×¥é¥ó¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ì¤Ð¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ËÁ´»î¹ç¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ëahamo¥æー¥¶ー¤Ë¤ÏÆÃÊÌÎÁ¶â¤òÀßÄê¤·¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤¬µ¤·Ú¤ËNBA¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦ÇÛÎ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ÈÂÓ¥¥ã¥ê¥¢¤ËÇû¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤Ç¤âNBA¤ò³Ú¤·¤á¤ëÀß·×¤Ë¤·¤¿ÅÀ¤ÏÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
――ºÇ¸å¤Ë¡¢º£²ó¤ÎÄ©Àï¤Ë¹þ¤á¤ë»×¤¤¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
ÅÄÃæ¡¡NBA¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÆüËÜ¤Ç¤è¤ê¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬»ä¤¿¤Á¤Î»ÈÌ¿¤Ç¤¹¡£»î¹ç¤ÎÇ÷ÎÏ¤ä¥¹¥¿ーÁª¼ê¤ÎÂ¸ºß´¶¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ê¸²½¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Þ¤Ç´Þ¤á¤ÆÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁØ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È¬Â¼Áª¼ê¤ä²ÏÂ¼Áª¼ê¤ÎÄ©Àï¤Ï¤½¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ê¡¢Èà¤é¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¿·¤·¤¤¥Õ¥¡¥ó¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥³¥â¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÇÛ¿®¤ä¥¢¥×¥ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥åー¥¤¥ó¥°¤Ê¤É¤âÅ¸³«¤·¡¢NBA¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¾ì¤ò¿ôÂ¿¤¯¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡£ÆüËÜ¤ÇNBA¤ò¡È¸«¤ëÊ¸²½¡É¤òº¬ÉÕ¤«¤»¤ë¤³¤È¤¬Âç¤¤ÊÄ©Àï¤Ç¤¢¤ê¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¥Æー¥Þ¤Ç¤¹¡£¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£