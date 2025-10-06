¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¡Û¥ß¥±¥ë¡¦¥á¥ê¡¼¥Î¤ÎÉÔ»×µÄ¤ÊÌ¥ÎÏ ÃæÈ×¤ÎÏÆÌò¤ÏÆÍÁ³·èÄêÅª¤Ê¥´¡¼¥ë¤ò¤¢¤²¤ë
À¾Éô¸¬»Ê¤¬¹Í»¡¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¥»¥ª¥ê¡¼¡¡
Âè69²ó¡¡¥ß¥±¥ë¡¦¥á¥ê¡¼¥Î
¡¡Æü¡¹¿Ê²½¤¹¤ë¸½Âå¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¸·¤·¤µ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤È´¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¥µ¥Ã¥«¡¼Àï½Ñ¡¢¥×¥ì¡¼Ê¬ÀÏ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÀ¾Éô¸¬»Ê»á¤¬¹Í»¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ï¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¥ß¥±¥ë¡¦¥á¥ê¡¼¥Î¡£¥Ô¥Ã¥Á¤òÉý¹¤¯Æ°¤¤¤Æ¹¶¼é¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤¬¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÆÀÅÀÇ½ÎÏ¤ò³«²Ö¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¥Ç¥å¥¨¥ë²¦¤Ç¥´¡¼¥ë¥²¥Ã¥¿¡¼¡Û
¡¡±Ñ¹ñ¤Ç¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¦¥È¥¥¡¦¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëMF¤¬¤¤¤ë¡£¹¶¼é¤ËÆ¯¤¡¢ÆÀÅÀÎÏ¤â¤¢¤ëËüÇ½·¿¡£¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥¸¥§¥é¡¼¥É¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥é¥ó¥Ñ¡¼¥É¡¢¥ä¥ä¡¦¥È¥¥¡¼¥ì¡¢¥Ý¡¼¥ë¡¦¥Ý¥°¥Ð¤Ê¤É¤¬»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤ë¡£Èà¤é¤ÏÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤«¤é»Å¾å¤²¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤È¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥ß¥±¥ë¡¦¥á¥ê¡¼¥Î¡¡photo by Getty Images
¡¡¥ß¥±¥ë¡¦¥á¥ê¡¼¥Î¤â¥¿¥¤¥×¤È¤·¤Æ¤Ï¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¦¥È¥¥¡¦¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç¡¢Éý¹¤¯Æ°¤²ó¤Ã¤Æ¹¶¼é¤Ë¹×¸¥¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÏÆ±¤¸¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢ÆÀÅÀ¤Î¼è¤êÊý¤¬¤è¤ê¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼Åª¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë²¿ÅÙ¤«¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¡ÊCF¡Ë¤È¤·¤Æ¤âµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥¸¥§¥é¡¼¥É¤ä¥é¥ó¥Ñ¡¼¥É¤Ï¥Ñ¥¹¤ò¤Ä¤Ê¤®¤Ê¤¬¤é¶î¤±¾å¤¬¤ê¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÃ¡¤¤³¤à¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥á¥ê¡¼¥Î¤Î¾ì¹ç¤Ï¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤¬Â¿¤¤¡£189Ñ¤È¾åÇØ¤¬¤¢¤ê¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤¬Åª³Î¤Ç¡¢²¿¤è¤ê¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¡£¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤Ë¥«¡¼¥Ö¤ò¤«¤±¤¿¤ê¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Ô¥ó¤òÍ¿¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿¦¿ÍÅª¤Ê¤¦¤Þ¤µ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¥ß¥±¥ë¡¦¥á¥ê¡¼¥Î¤ÎÆÀÅÀ¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ï¼ç¤Ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Î¥·¥å¡¼¥È¡£¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥¯¥í¥¹¥Ü¡¼¥ë¤ËÂ¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤âÀµ³Î¤Ç¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤ò½¦¤¦ÓÌ³Ð¤â¤¢¤ë¡£
¡¡£¹·î¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿£×ÇÕÍ½Áª¤Î¥È¥ë¥³Àï¤Ç¤Ï¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÃ£À®¤·¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¾¡Íø¡Ê£¶¡Ý£°¡Ë¤Ë¹×¸¥¡£ºòµ¨½ªÈ×¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ç¤ÏCF¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ïµ¶£¹ÈÖ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢£¶¥·¡¼¥º¥ó¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Ç¤Ï¥Ç¥å¥¨¥ë²¦¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£±¿Æ°ÎÌ¤¬Â¿¤¯¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤Ë¤â¶¯¤¤¡£¥ê¡¼¥°¤Ç¤â¶þ»Ø¤Î¥Ç¥å¥¨¥ë²ó¿ô¤È¾¡Î¨¤À¤Ã¤¿¡£ÆÀÅÀ¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥°£µÆÀÅÀ¤¬ºÇÂ¿¡£¥·¡¼¥º¥óÌµÆÀÅÀ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÎÌ»º¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ºòµ¨¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ç£·ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¤Î¤ÏCF¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡¤â¤È¤â¤È¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Ê¤É¤ÇÆÀÅÀ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢CF¤È¤·¤ÆËÜ³ÊÅª¤Ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÃæ¤ØÆþ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆÀÅÀ´¶³Ð¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¥Ü¥Ã¥¯¥¹´Ö¤ò±ýÉü¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¿·¶ÃÏ¤¬Âó¤±¤¿¡£¡ÚËüÇ½¤ÎÏÆÌò¡Û
¡¡¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼´éÉé¤±¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤ë¥Ü¥é¥ó¥Á¡£Â¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ç³èÌö¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Î¹½£¤ä¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥Ñ¥¦¥ê¡¼¥Ë¥ç¤¬¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¡£¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤ÇÃ¥¤¦¤È¡¢ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ÎÃæ¿´¤òÃ´¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ÊÃ±¤Ë»«¤¤¤Æ¥´¡¼¥ëÁ°¤ØÆþ¤Ã¤ÆÆÀÅÀ¤òÁÀ¤¦¡£ÆüËÜÂåÉ½¤È¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤Ç³èÌö¤·¤¿Ê¡À¾¿ò»Ë¤â¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþ¤Ã¤ÆÅÀ¤ò¼è¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ß¥±¥ë¡¦¥á¥ê¡¼¥Î¤Ï¥Ü¡¼¥ë¥¿¥Ã¥Á¤¬Á¡ºÙ¡¢¥Ñ¥¹¤âÈó¾ï¤Ë¤¦¤Þ¤¤¡£Áê¼ê¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤ï¤·¤ÆÁ°¿Ê¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤â¹â¤¯¡¢¥×¥ì¡¼¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤Î»ñ¼Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤ËÆÀÅÀÎÏ¡¢°µÅÝÅª¤Ê»ýµ×ÎÏ¡¢µåºÝ¤Î¶¯¤µ¡£¤Þ¤µ¤ËËüÇ½¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢Í£°ì¤Î¼åÅÀ¤¬¥¹¥Ô¡¼¥É¤À¡£
¡¡ÇúÈ¯Åª¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¤Ê¤¤¡£FW¤È¤·¤Æ¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤ÇÅÀ¤ò¼è¤ë¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê´Ø·¸¤Ê¤¤¤¬¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£MF¤È¤·¤Æ¤â¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤µ¤ì¤¿»þ¤Ë¹¤¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¼é¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤·¡¢¹¶·âÌÌ¤Ç¤â¥µ¥¤¥É¤«¤é¥É¥ê¥Ö¥ë¤ÇÊø¤¹¤³¤È¤â¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¼åÅÀ¤Ï¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¥ß¥±¥ë¡¦¥á¥ê¡¼¥Î¤ÏËüÇ½¤Ê¤Î¤Ë»î¹ç¤Ç¼çÌò¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎËüÇ½À¤æ¤¨¤Ë¼çÌò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ÇØ¶Ú¤¬¿¤Ó¤¿»ÑÀª¤¬Èþ¤·¤¯¡¢¥Ü¡¼¥ë¥¿¥Ã¥Á¤â½À¤é¤«¤¯¡¢¸Ô´ØÀá¤Î½À¤é¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë³ê¤é¤«¤ÊÆ°¤¡¢¿ÈÂÎÁàºî¤Î¤¦¤Þ¤µ¤¬¸÷¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤é¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤º¤Ê¤¤¡£¸Ä¿Í¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤¹¤ë¤ÈÈó¾ï¤ËÍ¥¤ì¤¿Áª¼ê¤Ê¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¤Î¤¬¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤Ê¤é¥é¥ß¥ó¡¦¥ä¥Þ¥ë¤ä¥Ú¥É¥ê¤Ç¡¢¥ß¥±¥ë¡¦¥á¥ê¡¼¥Î¤Ï¸«²á¤´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ß¥±¥ë¡¦¥á¥ê¡¼¥Î¤ÎËüÇ½À¤Ï¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÁÏÂ¤Åª¤Ê¥Ñ¥¹¤ä¥É¥ê¥Ö¥ëÆÍÇË¤Ï¡ÖÊª¸ì¡×¤Ë¤Ê¤ë¡£»î¹ç¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¾ìÌÌ¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤ë¤Î¤¬¼çÌò¤È¤Ê¤ëÁª¼ê¤À¡£°ìÊý¡¢¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¾ìÌÌ¤Ë¤ÏÉ½¤ì¤Ê¤¤¤¬¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¡Ö¹½Â¤¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¡£¥ß¥±¥ë¡¦¥á¥ê¡¼¥Î¤Ï¤½¤ÎÅÀ¤Ç¡Ö¹½Â¤¡×¤½¤Î¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¹½Â¤¤ÏÊª¸ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£´¶¾ð¤âÈ¼¤ï¤Ê¤¤¡£¹½Â¤¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¥Á¡¼¥à¤Ï¤½¤ÎÂÎ¤ò¤Ê¤µ¤Ê¤¤¤Î¤Ç´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯½ÅÍ×¤À¤±¤ì¤É¤â¡¢¤¿¤À¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¸«²á¤´¤µ¤ì¤ë¡£¥ß¥±¥ë¡¦¥á¥ê¡¼¥Î¤Ï·è¾¡ÅÀ¤ò¥²¥Ã¥È¤¹¤ë¤Ê¤ÉÊª¸ì¤Î¼çÌò¤Ë¤â¤Ê¤ë¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¹½Â¤Â¦¤ÎÁª¼ê¤À¡£¡Ú¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤Ç¤âÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤«¡Û
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤ÏMF¤ÎÁØ¤¬¸ü¤¤¡£¥Ú¥É¥ê¡¢¥¬¥Ó¤Î¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¤Õ¤¿¤ê¤Ï¹â¤¤µ»½Ñ¤ÈÁÏÂ¤À¤ò»ý¤Á¡¢Æ±¤¸¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤â¤¢¤ë¡£Êª¸ì¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Õ¤¿¤ê¤À¡£¤µ¤é¤ËÃæÈ×¤ÎÄì¤Ç¹½Â¤¤ò»Ù¤¨¤ë¥í¥É¥ê¡£¥ß¥±¥ë¡¦¥á¥ê¡¼¥Î¤È¤è¤¯»÷¤¿¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥ë¥¤¥¹¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ß¥±¥ë¡¦¥á¥ê¡¼¥Î¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼³Î¼Â¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¿¤À¡¢º£µ¨¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£¤¬Íè¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿Íê¤â¤·¤¤ÁêËÀ¤Ç¤¢¤ë¡£¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤è¤µ¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢¥Ú¥É¥ê¡õ¥¬¥Ó¤ËÂÐ¹³¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¥Ú¥É¥ê¡õ¥¬¥Ó¤¬µ»½Ñ¤ÈÁÏÂ¤ÎÏ¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¥ß¥±¥ë¡¦¥á¥ê¡¼¥Î¡õ¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£¤Ï¼éÈ÷¶¯ÅÙ¤È¹½Â¤°ÂÄê²½¤Î¥³¥ó¥Ó¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡»î¹ç¤Î¶¯ÅÙ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤â¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¡¢¥ß¥±¥ë¡¦¥á¥ê¡¼¥Î¡õ¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£¤Î¤Û¤¦¤¬ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤ä¤¹¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡ËüÇ½¤æ¤¨¤Ë¤Ä¤«¤ß¤É¤³¤í¤¬¤Ê¤¯¡¢¤½¤¦¤«¤È¤¤¤Ã¤Æµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÆÍÁ³·èÄêÅª¤ÊÆÀÅÀ¤ò¤¢¤²¤ë¡£¥ß¥±¥ë¡¦¥á¥ê¡¼¥Î¤ÏÉÔ»×µÄ¤ÇÌ£¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤À¡£
Ï¢ºÜ°ìÍ÷¡ä¡ä