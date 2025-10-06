¡ÚMLBÆüËÜ¿ÍÁª¼êÎóÅÁ¡ÛÀÐ°æ°ìµ×¡§³Î¤«¤ÊÂÀ×¤ò»Ä¤·¤¿¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤ÎÂëÍÈ¤ÊÀ³Ê¤ÈÁ¡ºÙ¤ÊÌîµå´Ñ
ÇÈÍðËü¾æ¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¤Î£³Ç¯´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿ÀÐ°æ°ìµ×¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï17¤À¤Ã¤¿¡¡photo by Getty Images
MLB¤Î¥µ¥à¥é¥¤¤¿¤Á¡ÁÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÆ»
Ï¢ºÜ11¡§ÀÐ°æ°ìµ×
ÆÏ¤«¤ÌÀ¤³¦¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢´ûÀ®³µÇ°¤òÂÇ¤ÁÇË¤Ã¤Æ¤¤¿¥µ¥à¥é¥¤¤¿¤Á¡£²Ì´º¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Îµ°À×¤Ïº£¤â¤Ê¤ª¡¢Ì®¡¹¤È¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
MLB¤ÎÎò»Ë¤Ë³Î¤«¤ÊÂÀ×¤ò»Ä¤·¤¿ÆüËÜ¿Í¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤òÄÖ¤ëº£Ï¢ºÜ¡£Âè11²ó¤Ï¡¢2002Ç¯¤«¤é£³Ç¯´Ö¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÀèÈ¯¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿ÀÐ°æ°ìµ×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡2002Ç¯£´·î£¶Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡£
¡¡ÀÐ°æ°ìµ×¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ÎÅÐÈÄ¤ÎÆü¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤À¤ËËº¤ì¤¬¤¿¤¤¡£
¡¡£µ²ó£³Ê¬¤Î£²¤òÅê¤²¤ÆÂÇ¤¿¤ì¤¿¥Ò¥Ã¥È£²ËÜ¡¢¼ºÅÀ¥¼¥í¡¢Ã¥¤Ã¤¿»°¿¶¤Ï10¸Ä¡£½éÀèÈ¯½é¾¡Íø¤òµó¤²¡¢Æ²¡¹¤¿¤ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËÆþÃÄ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏäþÍ¾¶ÊÀÞ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÁ°Ç¯¡¢2001Ç¯£¹·î11Æü¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÆ±»þÂ¿È¯¥Æ¥í¤¬È¯À¸¡¢À¸³è¤Î°ÂÁ´À¤Ëµ¿Ìä¤òÊú¤«¤¶¤ë¤òÆÀ¤º¡¢°ìÅÙ¤ÏÅÏÊÆ¤ò¤¢¤¤é¤á¤¿¡£
¡Ö°ìÅÙ¤Ï¤½¤¦È¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢À¤³¦°ì¤òÁÀ¤¦¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ø¡£Åö»þ¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¥Õ¥í¥ê¥À½£¤Î¥Ù¥í¥Ó¡¼¥Á¤Ç¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£½Õ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¶§Ë½¤ÊÆüº¹¤·¤Î²¼¤Ç¡¢ÌÛ¡¹¤È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤¹¤ëÀÐ°æ¤Î»Ñ¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡ÀÐ°æ¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é£¶Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢£¶·î£¸Æü¤Ë¤Ï10¾¡¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£Á°È¾Àï¤Ï¡¢¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÃì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Åö»þ¤Î¼èºà¤Ç¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¤Î¸ø¼°µå¡¢³Î¤«¤Ë³×¤Ï³ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢³ê¤ë¤Û¤¦¤¬ÊÑ²½µå¤Ï¶Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¤·¡¢¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÍ×ÁÇ¤Ø¤ÈÊÑ´¹¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤ËÀÐ°æÎ®¤ÎÍê¤â¤·¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢£¹·î£¸Æü¤Î¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¡¦¥¢¥¹¥È¥í¥ºÀï¤ÇÂÇµå¤òÆ¬Éô¤Ë¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÆÍÇ¡¡¢ÀÐ°æ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ï½ª¤ï¤ë¡£¤½¤Î¤È¤¤Î¾×·â¤òÀÐ°æ¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤·¤¿¡£
¡ÖµÞ¤Ë¥³¥ó¥»¥ó¥È¤òÈ´¤«¤ì¤¿´¶¤¸¤Ç¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤¬¿¿¤Ã°Å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÉÂ±¡¤Ç¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢Æ¬³¸¹ü¤Ë"hair line fracture"¡¢È±¤ÎÌÓ¤Î¤è¤¦¤ÊºÙ¤¤µµÎö¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¡¢¾×·â¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢µ¤»ý¤Á¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤âÉüµ¢¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÆþ±¡Ãæ¡¢ÅÀÅ©¤ÏÉ¬¤º±¦ÏÓ¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£º¸ÏÓ¤Ï»Å»öÆ»¶ñ¤Ç¤¹¤«¤é¡×
¡¡£±Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢14¾¡10ÇÔ¤Ç½ª¤¨¡¢²óÉü¤ËÅØ¤á¤¿¡£¤½¤·¤ÆÍâÇ¯¤ÎÉüµ¢Àï¡£¾ì½ê¤Ï¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ë¤âÉ®¼Ô¤Ï¶î¤±¤Ä¤±¤¿¡£ÇÔÀïÅê¼ê¤È¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬´î¤Ð¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÐ°æ¤Ï2003Ç¯¤Ë£¹¾¡¡¢2004Ç¯¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë172.0¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¡¢13¾¡¤òµó¤²¤¿¡£¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢30ºÐ¤Î¤³¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤¬¥Ù¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡ÍâÇ¯¡¢ÀÐ°æ¤Ï¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°´ü´ÖÃæ¤Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥á¥Ã¥Ä¤Ø¤È°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢É®¼Ô¤Ïµ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤ò¤·¤¿¡£¥È¥ì¡¼¥É¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï£³·î20Æü¡££´·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ø¼èºà¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢°ì½ï¤ËÉÔÆ°»ºÊª·ï¤ò¸«¤Æ²ó¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¥á¥ó¥È»ö¾ð¤òÃÎ¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥á¥Ã¥Ä¤Ç¤Ï£³¾¡£¹ÇÔ¤ÈÉÔËÜ°Õ¤Ê·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢µåÃÄ¤«¤é¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¡¢ÆüËÜµå³¦Éüµ¢¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ú¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ»þ¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ï²á¤®¤Æ¤¤¤¿¡Û
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î£´Ç¯´Ö¤Ç¤ÎÂÎ¸³¤òÀÐ°æ¤Ï¡¢¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡ÖËÍ¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ï²á¤®¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤ó¤È¤«ÄÌÍÑ¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢Ãæ4Æü¤ÇÅÐÈÄ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¿¤¤¤Ø¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¥·¡¼¥º¥ó¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ÎÆâÉô¤Î"½¼ÅÅÃÓ"¼«ÂÎ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â100¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Þ¤Ç¤Ï²óÉü¤·¤Ê¤¤¡£80¡¢90¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÀèÈ¯¤È¤·¤Æ»î¹ç¤òºî¤ë¤Î¤¬»Å»ö¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡Åö»þ¡¢¡ÖÀèÈ¯¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢¤¹¤°¤Ë¼¡²óÅÐÈÄ¤Ë¸þ¤±¤Æ»Å»ö¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢¶¯À©Åª¤ËÂÎ¤Ë²óÉü¤òÂ¥¤¹¤¿¤á¡¢¥¢¥¤¥·¥ó¥°¤ò·ç¤«¤µ¤º¡¢¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥Ê¥ê¡¼¥Ð¥¤¥¯¤òÁæ¤¤¤À¤ê¡¢ÅÅµ¤¼£ÎÅ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¶¯ÂÇ¼Ô¤È¤ÎÂÐÀï¤Ø¤Î½àÈ÷¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅö»þ¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ï¥Ñ¥ï¡¼Á´À¹»þÂå¤Ç¤·¤¿¡£¥Ð¥ê¡¼¡¦¥Ü¥ó¥º¤ä¥µ¥ß¡¼¡¦¥½¡¼¥µ¤È¤ÎÂÐÀï¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ü¥ó¥º¤Ï»ø¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡£Èà¤Î¾ì¹ç¤Ï·É±ó¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¾¡Éé¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤¬Íè¤¿¤é°ì·â¤Ç»ÅÎ±¤á¤ëµ¤¹ç¤¤¤¬À¨¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤¬»ø¤Ã¤Ý¤¤¡£¥½¡¼¥µ¤Ï¡¢¥Í¥¯¥¹¥È¥Ð¥Ã¥¿¡¼¥º¡¦¥µ¡¼¥¯¥ë¤«¤éÂÇÀÊ¤Þ¤Ç¤Î¤ï¤º¤«¤Êµ÷Î¥¤«¤é¡¢µ¤¹ç¤¤¤¬¤¹¤´¤¯¤Æ¡£¤Ê¤ó¤À¤«Æ®µí¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÀÐ°æ¤ÈÉ®¼Ô¤Ï¡¢2014Ç¯¡¢2015Ç¯¤È¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥ÈÈÖÁÈ¤Ç½µ¤Ë°ìÅÙ¤Ï´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÃÎ¸«¤¬¤¢¤Õ¤ì¡¢ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅê¼ê¤¬Åê¤²¤ëµå¤Î³ÑÅÙ¤È¡¢ÂÇ¼Ô¤¬¥¹¥¤¥ó¥°¤¹¤ë¥Ð¥Ã¥È¡£ÀÜ¿¨²ÄÇ½¤Ê³ÑÅÙ¤¬¾¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¾¯¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢Åê¼êÍÍø¡×
¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢ÆóÅð¤òÁÀ¤¦°ìÎÝÁö¼Ô¤ÏÆóÎÝ¥Ù¡¼¥¹´ó¤ê¤Î±¦Â¤Ë½Å¿´¤ò¤«¤±¤Æ¥ê¡¼¥É¤ò¤¹¤ë¤È»×¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£È¿ÂÐ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£°ìÎÝ¥Ù¡¼¥¹´ó¤ê¤Îº¸Â¤Ë½Å¿´¤ò¤«¤±¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢ÆóÎÝ¤òÁÀ¤¦¤Ê¤é¤Ð¡¢º¸Â¤òÆ§¤óÄ¥¤Ã¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£µÕ¤Ë±¦Â¤ËÂÎ½Å¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢µ¢ÎÝ¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡ÂëÍÈ¤ÊÀ³Ê¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢ÀÐ°æ°ìµ×¤ÏÌîµå¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÁ¡ºÙ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤òµÒ´Ñ»ë¤Ç¤¤ë¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÚProfile¡Û¤¤¤·¤¤¡¦¤«¤º¤Ò¤µ¡¿1973Ç¯£¹·î£¹ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡£Åìµþ³Ø´Û±º°Â¹â¡ÊÀéÍÕ¡Ë¡£1991Ç¯NPB¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë¡£2002Ç¯1·î¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È·ÀÌó¡£2006Ç¯£±·î¤ËÅìµþ¥ä¥¯¥ë¥È¤È·ÀÌó¤·¡¢ÆüËÜµå³¦¤ËÉüµ¢¡£2013Ç¯¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¤¢¤È¡¢³ÚÅ·¤Ç¼èÄùÌòGM¤ä´ÆÆÄ¤òÎòÇ¤¤·¡¢¸½ºß¤ÏÆ±¥Á¡¼¥à¤Î¼èÄùÌòGM¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡üNPB½êÂ°Îò¡Ê18Ç¯¡Ë¡§¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê1992¡Á2001¡Ë¡½Åìµþ¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê2006¡Á07¡Ë¡½ºë¶ÌÀ¾Éð¡Ê2008¡Á13¡Ë
¡üNPBÄÌ»»À®ÀÓ¡§143¾¡103ÇÔ£±¥»¡¼¥Ö£´¥Û¡¼¥ë¥É£´¥Û¡¼¥ë¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê419»î¹ç¡Ë¡¿ËÉ¸æÎ¨3.63¡¿Åêµå²ó2153.1¡¿Ã¥»°¿¶2115
¡üMLB½êÂ°Îò¡Ê£´Ç¯¡Ë¡§¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê2002¡Á04¡Ë¡Ý¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥á¥Ã¥Ä¡Ê05¡Ë¡¡¤¹¤Ù¤Æ¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥ê¡¼¥°
¡üMLBÄÌ»»À®ÀÓ¡§39¾¡34ÇÔ¡Ê105»î¹ç¡Ë¡¿ËÉ¸æÎ¨4.44¡¿Åêµå²ó564.0¡¿Ã¥»°¿¶435