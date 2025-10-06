Éã¤Î´Ç¼è¤ê¤ÈÆóµòÅÀÀ¸³è¤Î·Ð¸³¤Ç¡É¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÊ¡»ã¡É¤¬É¬Í×¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¡£ÇÏ¾ìÌ¤¿¥¤µ¤ó¡¢¾¦Å¹³¹¤ÇÌµÎÁ¥³¡¼¥Ò¡¼¤È·ì°µÂ¬Äê¡¢²ð¸î¥È¡¼¥¯¤Î°û¤ß²ñ¤Ê¤É¿·¤¿¤Ê»Ù¤¨¹ç¤¤
Åìµþ¡¦À¤ÅÄÃ«¤ÈÀéÍÕ¸©ÆîË¼Áí»Ô¤ÇÆóµòÅÀÀ¸³è¤òÁ÷¤ëÇÏ¾ìÌ¤¿¥¡Ê¤Ð¤Ð¡¦¤ß¤ª¤ê¡Ë¤µ¤ó¡£¡Ö¤â¤·ÆóµòÅÀµï½»¤ò¤»¤ºÅìµþ¤À¤±¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¹Í¤¨Êý¡¢»Å»ö¤Î¤ä¤êÊý¡¢À³Ê¤À¤Ã¤Æ°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌ¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£Á°ÊÔ¤Ç¤Ï¤½¤ÎÊë¤é¤·¤Ö¤ê¤òÃæ¿´¤Ë¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸åÊÔ¤Ç¤ÏÇÏ¾ì¤µ¤ó¤¬¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖÆîË¼Áí¥ê¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡×¤È¡¢Éã¿Æ¤Î´Ç¼è¤ê¤òÂÎ¸³¤·¤¿¤³¤È¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥±¥¢¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¡Öneighbor¡Ê¥Í¥¤¥Ð¡¼¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Á°ÊÔ¡§¡ÚÆóµòÅÀÀ¸³è19Ç¯ÌÜ¡ÛÇÏ¾ìÌ¤¿¥¤µ¤ó¡¢»Ò3¿ÍÏ¢¤ì¤ÆÄÌ¤¤Â³¤±¤¿ÆîË¼Áí¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¡¢¿Æ»Ò¤Ç¼«Á³³Ú¤·¤ó¤ÀÍÄ¾¯´ü¢ª»Ò¤Î»×½Õ´ü¤ò·Ð¤Æ¸«¤¨¤¿¤â¤Î
¥¥ã¥ê¥¢¥Ö¥ì¥¤¥¯Ãæ¤Î¡ÖÆîË¼Áí¥ê¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡×¤Çµ¯¤¤¿¿·Å¸³«
¡ÖNPOË¡¿Í ÆîË¼Áí¥ê¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡×¤ÏÇÏ¾ìÌ¤¿¥¤µ¤ó¤¬ÆóµòÅÀÀ¸³èÀè¤Ç¤¢¤ëÆîË¼Áí»Ô¤Ç2011Ç¯¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿ÃÏ°è³èÀ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£³èÆ°¤Î°ì¤Ä¡¢¡ÖÎ¤»³³Ø¹»¡×¤Ç¤Ï¡¢À¸¤¤â¤Î¤È¿¨¤ì¹ç¤¤¡¢ÅÚÃÏ¤Î·Ã¤ß¤òÌ£¤ï¤¤¡¢¼«Á³¤Î¤·¤¯¤ß¤òÂÎÆÀ¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÂç¿Íµ¤¤Ç¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆîË¼Áí¥¨¥ê¥¢¤Î¶õ¤²È¤äÍ·µÙ¹ÌÃÏ¤ÎÍ¸ú³èÍÑ¡¢¸ÅÌ±²È¤ÎDIY¥¨¥³¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¢¤Õ¤ì¤ë³èÆ°¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¤½¤Î³èÆ°¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇµÙ»ß¤Ë¡£
ÇÏ¾ìÌ¤¿¥¡Ê¤Ð¤Ð¡¦¤ß¤ª¤ê¡Ë¤µ¤ó¡£1973Ç¯¤ËÅìµþ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢·úÃÛÀß·×»öÌ³½ê¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ·úÃÛ¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¡£2007Ç¯¤è¤êÆóÃÏ°èµï½»¤ò»Ï¤á¡¢2011Ç¯¤Ë¡ÖÆîË¼Áí¥ê¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡×¤òÀßÎ©¡ÊÍâÇ¯Ë¡¿Í²½¡Ë¤·¡¢ÂåÉ½Íý»ö¤òÌ³¤á¤ë¡£2023Ç¯¤è¤ê¥±¥¢¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¡Öneighbor(¥Í¥¤¥Ð¡¼)¡×¤ò¶¦Æ±±¿±Ä¡£Ãø½ñ¡Ø½µËö¤ÏÅÄ¼ËÊë¤é¤·¡Á¥¼¥í¤«¤é¤Ï¤¸¤á¤¿¡ÖÆóÃÏ°èµï½»¡×Ê³Æ®µ¡Á¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¡¢¶¦Ãø¡Ø¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥é¥¤¥Õ: ¿Í¤È¤Þ¤Á¤¬°é¤Ä¶¦Æ±½»Âð¡¦°û¿©Å¹¡¦¸ø±à¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡Ù¡Ê³Ø·Ý½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤ò¾å°´¡Ê¼Ì¿¿»£±Æ¡¿ÁêÇÏ¥ß¥Ê¡Ë
Î¤»³³Ø¹»¤Ï2011Ç¯¤«¤é2019Ç¯¤Þ¤Ç38²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³«ºÅ¡£µ¨Àá¤Ë±þ¤¸¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤ò·è¤á¡¢»³¤äÀî¡¢Èª¤Ê¤É¤Ç³èÆ°¡£Ëè²ó¡¢Â¿¤¯¤Î¿Æ»Ò¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤¿¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡¿ÇÏ¾ì¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤º¤Ã¤ÈÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢³èÆ°¤òÂà½Ì¤µ¤»¤¿¤é¿´ºÙ¤¯¤Ê¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°Õ³°¤Ê¤³¤È¤Ë¼ÂºÝ¤ÏµÕ¤Ç¤·¤¿¡£ÀÅ¤«¤ËÉáÄÌ¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤ÇËÜÅö¤ËÂç»ö¤Ê¤³¤È¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢¤´¶á½ê¤µ¤ó¤¿¤Á¤È¤Îå«¤â¤à¤·¤í¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
³¹¤Å¤¯¤ê¤Ê¤É»ö¶È¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤É¤³¤Ë¤¤¤è¤¦¤È¤â¤º¤Ã¤ÈÃÏ°è¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢¿Í¤È¤Î·ë¤Ó¤Ä¤¤â»ö¶È¤¤Ã¤«¤±¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤âÀ¤¤ÎÃæ¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¤·¡¢¼«Ê¬¤âÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤ß¤¿»þ¡¢Î©¾ì¤È¤«Â°À¤òÈ´¤¤Ë¸Ä¿ÍÂÐ¸Ä¿Í¤Ç¡É¤¸¤«¤Ë¿¨¤ì¹ç¤¦´¶³Ð¡È¤¬¤¹¤´¤¯Ýî¤ß¤Æ¡¢Êë¤é¤·¤ò³Ú¤·¤à¸¶ÅÀ¤ËÌá¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¶È¤ò³È¤²¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ò´¬¤¹þ¤ß¡¢±Æ¶ÁÎÏ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤³¤½ÅþÃ£¤·¤¦¤ë¹â¤ß¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢»ö¶È¤òÇÞ²ð¤»¤º¸Ä¡¹¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤³¤½ÅþÃ£¤¹¤ë¿¼¤¤ËÜ¼Á¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÌµÌ¾¤Î¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Îº²¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¡¢¤¤¤Ä¤â¤Ï²÷³è¤Ê¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Î°Ç¤ò¤âÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦¤³¤È¡£¤½¤¦¤·¤¿¿¼ÅÙ¤òÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¡¢»þ´Ö¤ò»È¤¤¤¿¤¤¡¢¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¸½ºß¡¢ÆîË¼Áí¥ê¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤Î³èÆ°¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥Ö¥ì¥¤¥¯Ãæ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¸Ä¡¹¤ÎÀìÌçÊ¬Ìî¤ò³è¤«¤·¤ÆÆîË¼Áí¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤ÐÉûÂåÉ½Íý»ö¤Ç¼Ç±º¹©¶ÈÂç³Ø·úÃÛ³ØÉô¤Î¶µ¼ø¡¢»³Âå¸ç¡Ê¤ä¤Þ¤·¤í¡¦¤µ¤È¤ë¡Ë¤µ¤ó¤Ï2019Ç¯¤ÎÂç·¿ÂæÉ÷¤Ë¤è¤êÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿Ï·ÊÞÎ¹´Û¡ÖÉÙºê´Û¡×¤òÂç³Ø¸¦µæ¼¼¤Ç¥¥ã¥ó¥×¾ì¤È¤·¤ÆºÆÀ¸¡£¸½ºß¤âÆîË¼ÁíÃÏ°è¤ò¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë¤·¤Æ¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤È¿·¤¿¤Ê¾ì¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Íý»ö¤Î°ì¿Í¤Ç·úÃÛ²È¤ÎÆâ»³¾Ï¡Ê¤¦¤Á¤ä¤Þ¡¦¤¢¤¤é¡Ë¤µ¤ó¤Ï¶õ¤²ÈÂÐºö¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆÃÇÇ®À¤ò¹â¤á¤ë²þ½¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÏ¸µ¤Î¿·Ê¹¤Ë´ó¹Æ¤·¤¿¤ê¡¢¹ÔÀ¯¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¥»¥ß¥Ê¡¼¤ä¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ÃÏ°è»º¶È¤Ë´ó¤êÅº¤¤Web¥µ¥¤¥È¤ò¤Ä¤¯¤ë¥Û¥ó¥ÀÈþÄÅ»Ò¡Ê¤Û¤ó¤À¡¦¤ß¤Ä¤³¡Ë¤µ¤ó¡¢ÅÚÃÏ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥é¥ó¥É¥¹¥±¡¼¥×¤òÀß·×¤¹¤ëÂçÀ¾Æ·¡Ê¤ª¤ª¤Ë¤·¡¦¤Ò¤È¤ß¡Ë¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Áö¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆî¥ê¥Ñ¡ÊÆîË¼Áí¥ê¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤Î³èÆ°¡Ë¤ÏºÇ¶á¤É¤¦¤Ê¤Î¡©¤È¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦Ê¹¤«¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢Íý»öÄ¹¤Ç¤¢¤ë»ä¤¬ÀÑ¶ËÅª¤ËNPO¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÃÏ°è¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¡£²¿¤«¤¢¤ì¤Ð¤¤¤Ä¤Ç¤â¥ê¥æ¥Ë¥ª¥ó¤Ç¤¤ë´Ø·¸¤Ç¤¹¡×
Éã¿Æ¤Î²ð¸î¤È´Ç¼è¤ê¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥±¥¢¤ò³Ø¤Ó¹ç¤¦¥×¥é¥Ã¥È¥Û¡¼¥à
¤³¤¦¤·¤¿ÆîË¼Áí¤Ç¤Î·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÇÏ¾ì¤µ¤ó¤¬¿·¤¿¤Ë»Ï¤á¤¿¤Î¤¬¡Öneighbor(¥Í¥¤¥Ð¡¼)¡×¤Ç¤¹¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥±¥¢¡×¤ò¹¤á¤ë¤³¤È¡£¿Æ¤Î²ð¸î¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤â¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¿Æ·»Äï¤ä¿Æ¤·¤¤¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÎÙ¤ê¹ç¤Ã¤¿¿Í¤È¥±¥¢¤·¹ç¤¨¤ë´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥×¥é¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤Ç¤¹¡£
¡Öneighbor¡×¤ÎHP
¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÇÏ¾ì¤µ¤ó¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖÉã¤Ï·úÃÛ¤ÎÉ¾ÏÀ²È¤È¤·¤Æ79ºÐ¤Þ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ë¤È¤¤«¤éÍÍ»Ò¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Î¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¡¼¥È¤ò¤·¤¿¤È¤¤Ë£²»þ´Ö¤¢¤ë²ñ¤ò30Ê¬¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤«¡£ÉÂ±¡¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤éÇ§ÃÎ¾É¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢¤¹¤Ç¤ËÍ×²ð¸î£±¡£¤·¤«¤â¡¢Éã¤Î²ð¸î¤ÎÍê¤ß¤Î¹Ë¤À¤Ã¤¿Êì¤âÆ±»þ¤ËÇ§ÃÎ¾É¡¢Í×²ð¸î£±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¯¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¤½¤Î¤³¤í¤«¤éÎ¾¿Æ¤Ï¤ª¶â¤Î´ÉÍý¤â¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢²È¤Î¤Ê¤«¤â¤¹¤µ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï²ð¸îÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¿¤À¤¿¤ÀÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¡£ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯Î¾¿Æ¤Î¤³¤È¤òÃ²¤¤¤¿¤ê¡¢Æü¤Ë²¿ÅÙ¤âÅÅÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¥¤¥é¥¤¥é¤·¤ÆÅÜ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¡£ÆîË¼Áí¤Î¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤ä¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤Ï³Ú¤·¤¯¤ÆÍ¥¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤Ë¡¢²ÈÂ²¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¤æ¤È¤ê¤Î¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡¢¤ÈÍî¤Á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢ÄÉ¤¤Æ¤¤Á¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤ËÉã¤¬°µÇ÷¹üÀÞ¤ÈÂçÆ°Ì®²òÎ¥¤Ç¶ÛµÞÆþ±¡¡£´µÉô¤Ï²óÉü¤·¤¿¤â¤Î¤Î£²¥«·î¤ÎÆþ±¡¤Ç¿©»ö¤¬ÀÝ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¿ê¼å¤·¡¢Âà±¡¸å¤Ï²óÉü¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¼Â²È¤Ç°ú¤¼è¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤½¤ì¤¬ºßÂð´Ç¼è¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Ë´¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç´ó¤êÅº¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¡¢ÇÏ¾ì¤µ¤ó¤Ëµ¤ÉÕ¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
Éã¤Î¼«Âð²ð¸î¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Î¼Ì¿¿¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡¿ÇÏ¾ì¤µ¤ó¡Ë
¡ÖË¬Ìä°å¤«¤é°ßáñ¡Ê¤¤¤í¤¦¡Ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤â¼¨¤µ¤ì¡¢²ÈÂ²¤Î°Õ¸«¤ÏÊ¬¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤è¤¯¹Í¤¨¤ì¤ÐÉã¼«¿È¤ÎÌ¿¡£Éã¤Ï°Õ»×¤ò¼¨¤»¤ë¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ëí¸µ¤Ç¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢Â¨ºÂ¤Ë¼ó¤ò²£¤Ë¿¶¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£·ë¶É¡¢Éã¤ÏÂà±¡¤«¤é17Æü¸å¤ËË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡££±¿Í¤Î¿Í´Ö¡¢¤Þ¤·¤Æ¼«Ê¬¤ò°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤ÎÂ©¤¬»ß¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬Ì¿¤Î½ª¤ï¤êÊý¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¢¤Þ¤ê¤ËÌµÃÎ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢À¸¤¤ë¤³¤È¤È¤«À®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤È¤«¡¢¾å¸þ¤¤Î¾ðÊó¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ê¡¢»ä¼«¿È¤âÅÁ¤¨Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ÈÀ¸¤½ª¤ï¤ë¡É¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¸þ¤¹ç¤¦·Ð¸³¤³¤½É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤à¤·¤í¤½¤ì¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Çº£¤Î¡ØÀ¸¡Ù¤¬¤â¤Ã¤ÈË¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¤³¤ÎÉã¤Î´Ç¼è¤ê¤ÇÇÏ¾ì¤µ¤ó¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¤Î¤¬¡¢Ë¬Ìä´Ç¸î»Õ¤Î𠮷Â¼±ÑÉÒ¡Ê¤è¤·¤à¤é¡¦¤Ò¤Ç¤È¤·¡Ë¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Æó¿Í¤Ï¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¥±¥¢¤ò³Ø¤Ó¹ç¤¦¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç°Õ¸«¤¬°ìÃ×¡£¤³¤¦¤·¤Æneighbor¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÇÏ¾ì¤µ¤ó¤È𠮷Â¼¤µ¤ó¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡¿ÇÏ¾ì¤µ¤ó¡Ë
ÌµÎÁ¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼Äó¶¡¤È·ì°µÂ¬Äê¤¬À¸¤à¥Õ¥é¥Ã¥È¤ÊÁê¸ß¥±¥¢
neighbor¤Î³èÆ°¤ÏÂç¤¤¯£´¤Ä¡£
£±¤Ä¤á¤Ï·î£±²ó³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¤È·ì°µ·×¡×¤Ç¤¹¡£ÉñÂæ¤ÏÅìµþ¡¦À¤ÅÄÃ«¶è¤ÎÈø»³Âæ¾¦Å¹³¹¡£Êâ¹Ô¼ÔÅ·¹ñ¤Î»þ´Ö¤Ë¡ÖÌµÎÁ¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö·ì°µÂ¬Äê¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¡¢ÄÌ¹Ô¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¤È·ì°µ·×¡×¤ÏÈø»³Âæ¾¦Å¹³¹¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤ª¤ä¤Þ¤Á¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¡£¾¦Å¹³¹¤ÎÊâ¹Ô¼ÔÅ·¹ñ¤Î»þ´Ö¡Ê16»þ¡Á18»þ¡Ë¤Ë¡Ö¥¿¥¿¥¿¥Ï¥¦¥¹¡×¤ÎÅ¹Àè¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡¿ÇÏ¾ì¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¥±¥¢¤Î¾ì¤ò³¹¤Ë¤Ò¤é¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ò¹¯ÁêÃÌ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»Ò°é¤Æ¤ä°¦¸¤¤ÎÏÃ¤Ê¤Éµ¤·Ú¤Ë¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¸ß¤¤¤Ë½õ¤±¤¿¤ê½õ¤±¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¡È¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥±¥¢¡É¤ò¿»Æ©¤µ¤»¤ë¤Î¤¬ÌÜÅª¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤Ï²ø¤·¤¹¤®¤Æ¡¢À¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ÈÈò¤±¤ÆÄÌ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡¢£²Ç¯È¾Â³¤±¤ë¤¦¤Á¤ËËè²óÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤ä±óÊý¤«¤éÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¿Í¤âÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Î©¤Á´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¹âÎð¼Ô¤¬Â¿¤¤¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦Åö½é¤ÎÍ½ÁÛ¤ÏÂç¤¤¯³°¤ì¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÊú¤Ã¤³¤¹¤ë¤ªÊì¤µ¤ó¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÂç³ØÀ¸¤ä¾®³ØÀ¸¡¢Èø»³Âæ¾¦Å¹³¹¤Î¤ªÅ¹¤ÎÊý¤Þ¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤¬¾ïÏ¢¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¤¤Î»¶ÊâÅÓÃæ¤ËÎ©¤Á´ó¤ë¿Í¤ä¡¢°ìÅÙÍè¤¿Êý¤¬¼¡²ó¤´²ÈÂ²¤òÏ¢¤ì¤ÆÍè¤ë¤³¤È¤â¡£³¹¤Î¿ÍÆ±»Î¤¬¾¡¼ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¾ì¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ì¾Á°¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É´é¸«ÃÎ¤ê¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¤È¤Ã¤Æ¤âÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡¿ÇÏ¾ì¤µ¤ó¡Ë
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï´°Á´¼«Í³»²²Ã¤Ç¡¢Á´°÷¤¬¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡£neighbor¤Î²ñ°÷¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢´Ç¸î»Õ¤ä¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ÎÀìÌç¿¦¤Ê¤É°åÎÅ¡¦Ê¡»ã´Ø·¸¼Ô¤Î»²²Ã¤âÂ¿¤¤¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Î¾ì¹ç¡¢Êó½·¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Î³Ø¤Ó¡£¤À¤«¤é¤ß¤ó¤ÊÇ®¤¬¤³¤â¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë30Ê¬¤Û¤É¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ê¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¼Â¤Ï»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢À¼¤ò¤«¤±¤ë¿Í¤òÁª¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤«¡Ù¡ØÀ¼¤«¤±¤é¤ì¤¿¤éº¤¤ë¿Í¤È¡¢À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤º¼ä¤·¤½¤¦¤Ê¿Í¤È¤¬¤¤¤ë¡Ù¤È¤«¡¢¡ØÃÆ¤ó¤ÀÏÃÂê¤Ï²¿¤«¡Ù¡Ø¤É¤ó¤Ê¤Õ¤ë¤Þ¤¤¤ÇÁê¼ê¤Î¿´¤¬¤Õ¤È¤Ò¤é¤¤¤¿¤«¡Ù¤Ê¤É¡¢³¹¤È¼«Ê¬¼«¿È¤Ø¤Îµ¤ÉÕ¤¤¬Ê®¤½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡×
¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡¿ÇÏ¾ì¤µ¤ó¡Ë
³èÆ°»ñ¶â¤Ïneighbor¤Î²ñ°÷Èñ¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È»²²ÃÈñ¤«¤é½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢£±²ó¤Ë¤Ä¤200¡Á300±ßÄøÅÙ¡£
Åö½é¤Ï¡ÈÌµÎÁ¡É¤Î²ø¤·¤µ¤òÊ§¿¡¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È¹Í¤¨¡¢»ñ¶â½¸¤á¤Î°ÕÌ£¤â¹þ¤á¤ÆÆîË¼Áí¤Î¥Ô¡¼¥Ê¥Ä¤Ê¤É¤òÇä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö»ñËÜ¼çµÁ¤«¤é³°¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬¥Ù¥Í¥Õ¥£¥Ã¥È¤¬Âç¤¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¡¢º£¤Ï»ý¤Á½Ð¤·¤Ç¤¹¡×¤ÈÇÏ¾ì¤µ¤ó¡£ºÇ¶á¤ÏÂ¾¤ÎÃÏ°è¤Ç¤â¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤Æº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤äÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¬ÁêÃÌ¤ËÍè¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ä¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬³¹¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¡Ö¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤³¤Á¤é¤«¤é¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¥±¥¢¤¬¥±¥¢¤Î´é¤ò¤»¤º¥³¡¼¥Ò¡¼²°¤Ê¤É¤Ëµ¼ÂÖ¤·¤Æ³¹¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¼êË¡¤Ê¤É¤Ï°åÎÅ¡¦Ê¡»ã´Ø·¸¼Ô¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢»ë»¡¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°û¤ß²ñ¤ä±óÂ¤Ç¥±¥¢¤ò¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë³Ø¤Ó¹ç¤¦
£²¤Ä¤á¤Î³èÆ°¤Ï¡Ö»ñËÜ¼çµÁ¤ÎÃæ¿´¤Ç¥±¥¢¤ò¸ì¤í¤¦¡×¡¢Î¬¤·¤Æ¡Ö¤·¤Û¤Á¤å¤¦¡×¤ÈÂê¤·¤¿°û¤ß²ñ¤Ç¤¹¡£¥·¡¼¥º¥ó£±¤Ï2023Ç¯¤Î½©¤«¤é2024Ç¯¤Î½Õ¤Þ¤Ç£¶²ó¥·¥ê¡¼¥º¤Ç³«ºÅ¡£»²²Ã¼Ô¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤20Ì¾¤Û¤É¤Ç¡¢neighbor²ñ°÷°Ê³°¤Ç¤â»²²Ã¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡ØÃ¯¤¬¿Æ¤ÎÌÌÅÝ¸«¤ë¤ó¤À¤È¥¸¥ó¥È¥Ë¥Ã¥¯¡Ù¡Ø¸«¤Ê¤¤ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¸¤ã¤¹¤Þ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¥½¥ë¥Æ¥£¡¦¥É¥Ã¥°¡Ù¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Î¸ÉÆÈ¤È¤ï¤¿¤·¤Î¸ÉÆÈ¤È¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ê¥Ã¥Ä¡Ù¤Ê¤É¥Æ¡¼¥Þ¤â¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ç¤¹¡£
¡Ö»ñËÜ¼çµÁ¤ÎÃæ¿´¤Ç¥±¥¢¤ò¸ì¤í¤¦¡×¤ÎÍÍ»Ò¡£»Å»ö¤Î¸å¤Ë½¸¤Þ¤ì¤ë19»þ¤«¤é£³»þ´Ö¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¡Ö»þ´Ö¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬µó¤¬¤ë¤Î¤ÏËèÅÙ¤Î¤³¤È¤È¤«¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡¿ÇÏ¾ì¤µ¤ó¡Ë
¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡¿ÇÏ¾ì¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¥±¥¢¤ÎÏÃ¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤¬¼«Ê¬¤Îµç¾õ¤ò½Ò¤Ù¤Æ°Å¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ëè²ó¡¢¤ª¼ò¤ÎÌ¾Á°¤ò¤¯¤Ã¤Ä¤±¤Æ°û¤ß²ñ¤À¤Ã¤Æ¸À¤¤Ä¥¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥·¡¼¥º¥ó£±¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¤Î¤Ï¥Ð¥ê¥Ð¥êÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¿Æ¤Î²ð¸î¤Ê¤É¤ËÄ¾ÌÌ¤·¡¢°Å¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ï¡¼¥¥ó¥°¥±¥¢¥é¡¼¤¿¤Á¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎºÇÁ°Àþ¤ËÎ©¤Ä¿Í¤Ï¡¢ÆÀ¤Æ¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î¼å¤ß¤ò±£¤·¤¬¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¼Ò²ñ¤Ç¼«Ê¬¤ÎÉ¾²Á¤¬²¼¤¬¤é¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ç¤â¡¢¤à¤·¤íÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤òÁÇÄ¾¤Ë¸À¤¨¤ë¿Í¤Ã¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£´¥ÇÕ¤ò¤·¤¿¸å¤Ï¼«Í³¤Ë¸ì¤ê¹ç¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¤½¤ó¤Ê¤³¤È¹Í¤¨¤Æ¤¿¤ó¤À¡Ù¡Ø¤½¤ó¤ÊÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤¢¤Ã¤¿¤Î¡Ù¤È¶¦´¶¤¬±²¤ò´¬¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ë¤ÏÀäÌ¯¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò·«¤ê½Ð¤¹¿Í¤â¤¤¤Æ¡¢Ëè²ó¡¢¤«¤Ê¤êÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡¿ÇÏ¾ì¤µ¤ó¡Ë
ÇÏ¾ì¤µ¤ó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î°û¤ß²ñ¤ÎÈ¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤ÇÆîË¼Áí¥ê¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤ÎÃç´Ö¤Ç¤â¤¢¤ëÅÄÃæÊâ¡Ê¤¿¤Ê¤«¡¦¤¢¤æ¤ß¡Ë¤µ¤ó¤¬½ñ¤¤¤¿SNS¤Ø¤ÎÅê¹Æ¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÊì¤¬Í×²ð¸îÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¡¢Ç¯Ï·¤¤¤¿Éã¤¬ÌÌÅÝ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢Ëü¤¬°ì¡¢Éã¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢»ÜÀß¤ËÆþ¤ë¤È¤·¤¿¤é¤½¤Î»ñ¶â¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔ°Â¤¬ÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÉÔÆ°»º¤È¤ª¶â¤Î¥×¥í¤È¤·¤ÆºÇÁ°Àþ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÅÄÃæ¤µ¤ó¤¬¤½¤ó¤ÊÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¶Ã¤¤Ç¡¢neighbor¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë𠮷Â¼¤µ¤ó¤Ë¡Ø¤Ê¤Ë¤«¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ù¤ÈÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤ÈÄó°Æ¤µ¤ì¡¢£³¿Í¤Ç²ñ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÂè»°¼Ô¤¬ÏÃ¤òÊ¹¤¯¤Èµ¤»ý¤Á¤¬À²¤ì¤ë¤·¡¢µ¤ÉÕ¤¤âÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¼ÂºÝ¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤¿ÌäÂê¤â¤è¤¤Êý¸þ¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¡¢¤½¤ÎÅ¿Ëö¤ÏÈà¤¬Ï¢ºÜ¤¹¤ëÆü·Ð¿·Ê¹¤Î¥³¥é¥à¤Ë¤âµ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤·¤Û¤Á¤å¤¦¡×¤Î¥·¡¼¥º¥ó£±¤Ç¤ÏÅÄÃæ¤µ¤ó¤â¥Û¥¹¥È¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£¼«¤é¤Î³ëÆ£¤òÅÇÏª¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»²²Ã¼Ô¤ÎËÜ²»¤¬ßÚÎö¤·¤¿¤½¤¦¡£
¸½ºß¤Ï¥·¡¼¥º¥ó£²¤ËÆÍÆþ¡£¥ï¡¼¥¥ó¥°¥±¥¢¥é¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æü¡¹Ã¯¤«¤Î¥±¥¢¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¥±¥¢¥é¡¼¤Î¼«³Ð¤µ¤¨¤Ê¤¤¡È±£¤ì¥±¥¢¥é¡¼¡É¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬Åö¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âè£µ²óÌÜ¤Ï9·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÏÃ¤·¤¿¤¤¡×¡ÖÏÃ¤òÊ¹¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤äSNS¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤ì¤é£²¤Ä¤Î³èÆ°¤¬neighbor²ñ°÷°Ê³°¤â¹¤¯»²²Ã¤Ç¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢3¤Ä¤á¤Î³èÆ°¤Ï²ñ°÷¤ÎÆÃÅµ¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬·î£±²ó¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö°æ¸ÍÃ¼²ñµÄ¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤·¤¿¤Î¤ÏÃÏ°è¤òÄ¶¤¨¤¿¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÀ¸¤à¤¿¤á¡£¼ÂºÝ¤ËÆüËÜ³ÆÃÏ¤«¤é»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³«ºÅ»þ´ÖÃæ¤ÎÆþÂà¼¼¤Ï¼«Í³¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï·è¤á¤º¤Ë¡¢¹âÎð¤Î¿Æ¤Î¤³¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¾Íè¤Î¤³¤È¡¢»Ò°é¤Æ¤Î¤³¤È¤Ê¤É¡ØÃ¯¤ËÁêÃÌ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤ä¤é¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤ò¤ª¸ß¤¤¸ý¤Ë½Ð¤·¡¢ÏÃÂê¤¬¼«Í³¤Ë¹¤¬¤ë¾ì¤Ç¤¹¡×
¤½¤·¤Æ£´¤Ä¤á¤Î³èÆ°¤Ë¤ÏÇ¯1ÅÙ¤Î¡Ö±óÂ¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢»²²Ã¼Ô¤¬ÃÏÊý¤Ë±óÀ¬¤·¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥±¥¢¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë³Ø¤Ó¤òÆÀ¤ëµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ë²è¤ò¸Ç¤á¤Æ»²²Ã¼Ô¤òÊç¤ë¤Î¤Ç¤Ê¤¯¡¢»²²Ã¤¹¤ë¿Í¤¬¼çÂÎÅª¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤ò·è¤á¤ë¤Î¤âneighbor¤Î±óÂ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡£
2023Ç¯¤ÏµÜ¾ë¸©ÀçÂæ»Ô¤Ø¡£Ê¡»ã»ÜÀß¤òÃÏ°è¤Ë³«¤³Ø¤Ó¹ç¤¤¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤¿¡Ö¥é¥¤¥Õ¤Î³Ø¹»¡×¤È¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹ÉÕ¤¹âÎð¼Ô¸þ¤±½»Âð¤ä¾ã³²¼Ô½¢Ï«»Ù±ç»ö¶È½ê¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢ÊÝ°é±à¤Ê¤É¤¬¤½¤í¤Ã¤¿Â¿À¤ÂåÊ£¹ç»ÜÀß¡Ö¥¢¥ó¥À¥ó¥Á¡×¤òË¬Ìä¤·¤Æ±¿±Ä¼Ô¤«¤éÏÃ¤ò»Ç¤¤¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂç¤é¤«¤Ê´Ø·¸¤Å¤¯¤ê¤ò³Ø¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Öneighbor¡×±óÂ»þ¤Î¼Ì¿¿¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡¿ÇÏ¾ì¤µ¤ó¡Ë
ºòÇ¯¤ÏÇÏ¾ì¤µ¤ó¤ÎµòÅÀ¤È¤Ê¤ëÆîË¼Áí¡¦´Û»³¤Ë»²²Ã¼Ô¤¬±óÀ¬¡£ÆîË¼Áí¥ê¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤ÇÉü¶½»Ù±ç¤ò¤·¤Æ¤¤¿ÉÛÎÉµù¹Á¤Ë¤¢¤ëÉÙºê´Û¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢Á°ÊÔ¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¾®½Ð°ìÉ§¤µ¤ó¡¢¡Ö¥Ü¥¿¥ê¥º¥à¥³¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¡×¤Î¸µÂô¿®¾¼¡Ê¤â¤È¤¶¤ï¡¦¤Î¤Ö¤¢¤¡Ë¤µ¤ó¡¢¡Ö°ÂË¼°åÎÅÊ¡»ãÀìÌç³Ø¹»¡×¤ÎÀ¾Â¼Ä÷»Ò¡Ê¤Ë¤·¤à¤é¡¦¤µ¤Á¤³¡Ë¤µ¤ó¤â»²²Ã¡£36ºÐ¤Ç»ëÎÏ¤ò¼º¤Ã¤¿ÀÐ°æ·ò²ð¡Ê¤¤¤·¤¤¡¦¤±¤ó¤¹¤±¡Ë¤µ¤ó¤â²Ã¤ï¤ê¡¢Ê²²Ð¤ò°Ï¤ó¤Ç¸ß¤¤¤ÎÏÃ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢¸ì¤ê¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÍâÆü¤ÏÇÏ¾ì¤µ¤ó¤Î½¸Íî¤Ç¤´¶á½ê¤µ¤ó¤é¤È¿Æ¸ò¤ò¿¼¤á¤¿¤½¤¦¡£
¡Ö¼ã¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤ÏÇÀºî¶È¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÝ´¢¤ê¤äÁð´¢¤ê¤Ê¤ÉÌµ¿´¤ÇÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤ÆÎ¤»³¤¬¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¿´¤ÈÂÎ¤¬°ìÃ×¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
neighbor¤Î³èÆ°¼ç»Ý¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¥±¥¢¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÏ°è´Ø·¸¤Ê¤¯¶¦Í¤¹¤ëÇº¤ß¤ä»×¤¤¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤¢¸òÎ®¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤Èº©¿Æ²ñ¤ò¤¹¤ë¤è¤ê¤âËÜ¼ÁÅª¤Ç¶¯¤¤¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×
ÁÛÁüÎÏ¤ÎÈôµ÷Î¥¤ò¿¤Ð¤»¤ë¤Î¤¬ÆóµòÅÀµï½»¤ÎËÜ¼Á
neighbor¤Î³èÆ°¤ÇÇÏ¾ì¤µ¤ó¤¬Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¸ÇÄê²½¤µ¤ì¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò¤Ä¤¯¤é¤º¤Ë¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÀÜÂ³¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤È¤âÅù¤·¤¯ÉÕ¤¹ç¤¦¤³¤È¡£¾ÝÄ§Åª¤Ê¤Î¤¬¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¤È·ì°µ·×¡×¤Ç¤¹¡£ÃÏ°èÆâ³°¡¢ÄÌ¤ê¤¹¤¬¤ê¤ÎÃ¯¤Ç¤â»²²Ã¤Ç¤¤ë¤«¤é¡¢Ìç¸Í¤òÂç¤¤¯¹¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤¿Í¤Ï¸ÉÆÈ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤Î¥¸¥ì¥ó¥Þ¤Ï»ä¤Î°ìÀ¸¤Î²ÝÂê¤È¤¤¤¦¤«¡¢¾®³ØÀ¸¤Î¤³¤í¤«¤é¤º¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥¯¥é¥¹¤ÇÇú¾Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÎØ¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤»Ò¤¿¤Á¤Î¸ÉÆÈ¤Ï±Æ¤òÁý¤¹¡£Æ±¤¸¹½Â¤¤Ï¡¢Âç¿Í¼Ò²ñ¤Ç¤â¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿È¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤½¤Î¸ùºáÎ¾ÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£𠮷Â¼¤µ¤ó¤äneighbor¤Î¤ß¤ó¤Ê¤«¤é¡Ö¤ï¤«¤ë¡¢¤½¤¦»×¤¦¡×¤È¶¦´¶¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤³¤È¤ÇÎÏ¤ò¤â¤é¤¤¡¢Æ²¡¹¤È¤½¤ÎÊý¿Ë¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤¬ÌÜ»Ø¤¹¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥±¥¢¤Ï¹¬¤»¤Ê¿Í¤ò¤è¤ê¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¸ÉÆÈ¤¸¤ã¤Ê¤¤¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯Êý¸þ¤ËÎÏ¤òÃí¤®¤¿¤¤¤è¤Í¤Ã¤Æ¡×
¡Ö¸ÉÆÈ¤¸¤ã¤Ê¤¤¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¡×¤¿¤á¤Ëº£Æü¤«¤é¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ÏÁÛÁüÎÏ¤ÎÈôµ÷Î¥¤ò¿¤Ð¤¹¤³¤È¤À¤ÈÇÏ¾ì¤µ¤ó¤Ï¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÊ©¶µ¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¼«¸Ê·¼È¯¤Î¾ì¤Ç¤â¤è¤¯»È¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬¡Øº£¡¦¤³¤³¡¦»ä¡Ù¡£²áµî¤äÌ¤Íè¤Ë¼ü¤ï¤ì¤º¡¢º£¡¢¤³¤³¤Ç¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤ÆÀ¸¤¤Ê¤µ¤¤¤È¤¤¤¦¶µ¤¨¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡Øº£¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¤³¤³¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢»ä¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»ä¤¿¤Á¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²áµî¤Î¿Í¤¿¤Á¤äÌ¤Íè¤Î¤³¤È¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤ë¤Î¤¬¡Øº£¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¡£¼«Ê¬¤¬¤¤¤ë¾ì½ê°Ê³°¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤Î¤¬¡Ø¤³¤³¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÏ°è¤Ë¡Ø¤³¤³¡Ù¤È¤Ï°ã¤¦¥ê¥¢¥ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ø»ä¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂ¾¼Ô¤ò»×¤¦¤³¤È¡£¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òº¹¤·ÃÖ¤¤¤Æ¤Ç¤â¹Í¤¨¤Á¤ã¤¦¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÁÛÁüÎÏ¤ÎÈôµ÷Î¥¤ò¿¤Ð¤¹¤³¤È¤Ç¿Í¤ËÍ¥¤·¤¯¤Ê¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ°ì¿Í°ì¿Í¤¬¤³¤Î¥»¥ó¥¹¤òËá¤¯¤È¡¢Í¥¤·¤µ¤¬¹¤Þ¤Ã¤ÆÊ¸²½¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×
ÇÏ¾ì¤µ¤ó¤¬¤³¤Î¹Í¤¨¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆîË¼Áí¤ËÊë¤é¤·¤¿¤«¤é¤Ë¤Û¤«¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ÎÃÏ¤Ë¤Ï¸Å¤¯¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿À¸³è¤¬»Ä¤ê¡¢Åìµþ¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤¬ËÂ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÆîË¼Áí¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¤É¤ó¤ÊÃÏ°è¤Ë¤â¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀ¸³è¤È²ÁÃÍ´Ñ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ëµ¤ÉÕ¤±¤ë¤³¤È¡¼¡¼ÁÛÁüÎÏ¤ÎÈôµ÷Î¥¤ò¿¤Ð¤·Â¾¼Ô¤ËÍ¥¤·¤¯¤Ê¤ì¤ë¤Î¤¬ÆóµòÅÀ¤ÇÊë¤é¤¹¤³¤È¤ÎËÜ¼Á¤À¤ÈÇÏ¾ì¤µ¤ó¤Ï¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
½¸Íî¤Î¿Í¡¹¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼é¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ëÈþ¤·¤¤Î¤»³¤Î·Ê¿§¡£ÅÔ²ñ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤´·½¬¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ¤ÉÕ¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ê¼Ì¿¿»£±Æ¡¿ÁêÇÏ¥ß¥Ê¡Ë
¡Ö¤¤¤Å¤é¤¤¿Í¡×¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¥«¥Õ¥§¤ò·×²è
ÀÜÂ³¤·¤¿¿Í¤ÈÅù¤·¤¯ÉÕ¤¹ç¤¦¤³¤È¡£Í¥¤·¤µ¤È¤¤¤¦Ê¸²½¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¡£
¤³¤ì¤é¤Ë¸þ¤±¤ÆÇÏ¾ì¤µ¤ó¤¬¿·¤¿¤Ë¼è¤êÁÈ¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥«¥Õ¥§¤Å¤¯¤ê¤Ç¤¹¡£¾ì½ê¤ÏÅìµþ¡£¼«Âð1³¬¤Ë³«¤¯¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¢¤Þ¤Í¤¯¿Í¤¿¤Á¤ò¤¿¤À¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÉáÄÌ¤Î¥«¥Õ¥§¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥³¡¼¥Ò¡¼¤È·ì°µ·×¡Ù¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢ÃÏ°èÆâ³°¤Î»Ò¤É¤â¡¢¤ªÇ¯´ó¤ê¡¢¾ã³²¤Î¤¢¤ë¿Í¡¢¸¤¤òÏ¢¤ì¤¿¿Í¡¢Ç¤È°ì½ï¤ËÍè¤Æ¤â¤¤¤¤¡£¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤â¡¢²ñÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò³Ú¤·¤ß¡¢¤¢¤Ã¤µ¤êÊ¿°×¤Êµ¤»ý¤Áµï¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤¬ÍýÁÛ¤Ç¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤¦¤Á¤Î²ÈÂ²¤Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¤¤¤¤Ê¤êÂ¾¿Í¤È²ñÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¤·¤ó¤É¤¤ÇÉ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Èà¤é¤Î¿Éíå¤Ê°Õ¸«¤Ï»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£Ìµ¼«³Ð¤ËÍðË½¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£
¤Þ¤¿¡¢¿©ºà¤Î»ÅÆþ¤ì¤Ï¿®Íê´Ø·¸¤Î¤¢¤ëÆîË¼Áí¤ÎÀ¸»º¼Ô¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÀ¸¤«¤·¤Þ¤¹¡£ÆîË¼Áí¤Î²È¤È¤Î±ýÉü¤òÎ®ÄÌ¤È½Å¤Í¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£¡È°ÜÆ°¤¹¤ë¤³¤È¡É¤È¡ÈÄêÅÀ¤Ëº¬¤ò¤ª¤í¤¹¤³¤È¡É¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¿ÍÀ¸¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¤µ¤é¤Ë¤³¤Î¥«¥Õ¥§¤Ï¥Ó¥¶¡¼¥ë¥×¥é¥ó¥Ä¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÄÁ´ñ¿¢ÊªÀìÌç¤Î¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤òÊ»Àß¤¹¤ë·×²è¤â¡£¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤Ë¶á¤¤¾ì½ê¤Ç¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤Ê¿¢Êª¥Õ¥¡¥ó¤â½¸¤¦¤È¤¤¤¦Æó½Å¹½Â¤¤Ë¤Ê¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
18Ç¯´ÖÂ³¤±¤¿ÇÏ¾ì¤µ¤ó¤ÎÆóµòÅÀµï½»¤Ï¡¢Êë¤é¤·¤òÊÑ¤¨¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯»×¹Í¤ä¹ÔÆ°¤âÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¼«Á³¤Ë¿¨¤ì¤µ¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Æ¿´¡£Æ°µ¡¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¤Þ¤º»Ï¤á¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Í½ÁÛ¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿Ì¤Íè¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
