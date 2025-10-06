ÆüËÜ¿Í¤Î¥É¥¤¥Ä½éÆÀÅÀ¤¬¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¡¡¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó°ÜÀÒ¤Î20ºÐ¡Ä¥Õ¥¡¥ó¶Ã¤¡Ö¤³¤ÎÍî¤ÁÃå¤¡×
ºòµ¨¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤ÇÆÀÅÀ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿Ã«ÀîË¨¡¹»Ò¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹½é¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿
¡¡¥É¥¤¥Ä½÷»Ò1Éô¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö10·î4Æü¤Ë¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè5Àá¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤ÈÂÐÀï¤·¡¢4-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤·¤¿MFÃ«ÀîË¨¡¹»Ò¤¬º£µ¨½é¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡Ã«Àî¤Ï1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿Á°È¾34Ê¬¡¢Ì£Êý¤È¤Î¥ï¥ó¥Ä¡¼¤Ç¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢GK¤È¤Î1ÂÐ1¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç±¦Â¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÎäÀÅ¤Ë¥´¡¼¥ë±¦¶ù¤Ø¤È½³¤ê¹þ¤ó¤À¡£º£µ¨½é¥´¡¼¥ë¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ç¤â¼«¿È½é¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï4-0¤ÇÂç¾¡¡£4¾¡1Ê¬¤Ç¡¢¼ó°Ì¥ô¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¤ÈÆ±¾¡¤ÁÅÀ¤Î2°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÈôÌö¤òÂ³¤±¤ë20ºÐ¤ÎÎäÀÅÄÀÃå¤Ê¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ËÂÐ¤·¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¸«»ö¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤³¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¬Ã«ÀîË¨¡¹»Ò¡×¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòµ¨¡¢´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒÀè¤Î¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡¦¥í¡¼¥¼¥ó¥´¡¼¥È¤Ç20»î¹ç16ÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤ÆÆÀÅÀ²¦¤Ë¤âµ±¤¤¤¿Ã«Àî¡£¤³¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹½é¥´¡¼¥ë¤¬ºòµ¨¤Î¤è¤¦¤Ê¥´¡¼¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤À¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë