¡ÚÂç³ØÌîµå¡Ûº£½©¥É¥é¥Õ¥È¸õÊä¤ÎÀÅ»ºÂç¡¦£´ÈÖ¡¦ÅÏÊÕ¾ÐÀ¸¤¬·è¾¡ËÜÎÝÂÇ¡Ä£¸Æü¤ËÅì³¤ÂçÀÅ²¬¤È¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ
¢¡ÊóÃÎ¿·Ê¹¼Ò¸å±ç¡þÀÅ²¬³ØÀ¸Ìîµå¡¡ºÇ½ªÀáºÇ½ªÆü¡¡ÀÅ²¬»º¶ÈÂç£µ¡Ý£´ÆüÂç¹ñºÝ¡Ê£µÆü¡¦¤Á¤å¡Á¤ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀ¶¿å¡Ë
¡¡ÀÅ²¬»º¶ÈÂç¤¬¤¹¤Ç¤ËÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ëÆüÂç¹ñºÝ¤ò£µ¡½£´¤Ç·âÇË¤·¤¿¡£Æ±ÅÀ¤Î£¶²ó¤Ëº£½©¥É¥é¥Õ¥È¸õÊä¤Î£´ÈÖ¡¦ÅÏÊÕ¾ÐÀ¸¡Ê¤ï¤é¤¦¡Ë°ìÎÝ¼ê¡Ê£´Ç¯¡Ë¤¬·è¾¡¤Îº¸Ãæ´ÖËÜÎÝÂÇ¡£³«Ëë£±£³Ï¢¾¡Ãæ¤À¤Ã¤¿²¦¼Ô¤ò»ß¤á¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢Åì³¤ÂçÀÅ²¬¤È£±£±¾¡£³ÇÔ¤ÇÊÂ¤Ó¡¢Æ±Î¨£²°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Î¾¹»¤ÏÅì³¤ÃÏ¶èÂç³ØÁª¼ê¸¢¡Ê£±£·Æü³«Ëë¡¢ÁðÆå¡Ë½Ð¾ì¸¢¤ò·ü¤±¡¢£¸Æü¸á¸å£±»þÈ¾¤«¤éÁðÆåµå¾ì¤Ç¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡Æ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿£¶²óÌµ»à¡¢ÀÅ²¬»º¶ÈÂç¤Î£´ÈÖ¡¦ÅÏÊÕ¤¬Æâ´ó¤ê¤ÎÄ¾µå¤òº¸Ãæ´ÖÀÊ¤Ë±¿¤Ö¾¡¤Á±Û¤·ËÜÎÝÂÇ¡£ËÜÎÝ¤òÆ§¤ó¤À±¦¤ÎÂçË¤¤Ï¡¢¥Ù¥ó¥ÁÁ°¤ÇÃç´Ö¤ÈÂÎ¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¤¡¢´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£
¡¡Ä¾Á°¤Î¼é¤ê¤Ç¤Ï¡¢£´¡½£±¤«¤é£³ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤òÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÎ®¤ì¤¬°¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤Î¾õ¶·¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ËÃ±ÂÇ¤Ïµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡£Ä¹ÂÇ¤òÁÀ¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢±¿ÎÉ¤¯¥µ¥¯¤ò±Û¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡£Âè£±»î¹ç¤ÇÅì³¤ÂçÀÅ²¬¤¬¾¡Íø¡£Éé¤±¤ì¤ÐÅì³¤Âç²ñ½Ð¾ì¸¢¤òÆ¨¤¹¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤â¡¢¡Ö½Å°µ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤«¡¢µÕ¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹Ý¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¡£º£½©£´ËÜÌÜ¤ÎËÜÎÝÂÇ¤Ï¿·¿Í¾Þ¡¢¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡Ê£Ä£È¡Ë¤Ë²Ã¤¨ËÜÎÝÂÇ²¦¡Ê£³ËÜ¡Ë¤Ëµ±¤¤¤¿£±Ç¯½©¤Î¸©¥ê¡¼¥°¤òÄ¶¤¨¤ë¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£²Ç¯²Æ¤Ëº¸É¨¤ÎÁ°½½»úð×ÂÓ¤ÈÈ¾·îÈÄ¤òÂ»½ý¡££³Ç¯½Õ¤ÏÂåÂÇ¤Ç½Ð¾ì¤â¡¢Ä´»Ò¤¬¾å¤¬¤é¤º£´Ç¯½Õ½ªÎ»»þ¤Ç¤Î°úÂà¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â»ë»¡¤ËÍè¤ë¥×¥í¥¹¥«¥¦¥È¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤ê¡¢½©¤â¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£¥×¥í»ÖË¾ÆÏ¤òÄó½Ð¤·¡¢£Î£Ð£ÂµåÃÄ¤«¤é¤ÏÄ´ºº½ñ¤âÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï£´Æü¤Î»î¹ç¤«¤éÂÇ·â»þ¤ÎÂÎ¤Î³«¤¤ò½¤Àµ¡£¹¥´¶¿¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¤Î£±È¯¤À¤Ã¤¿¡£Á´¹ñÅª¤Ë¤ÏÌµÌ¾¤À¤¬¡¢½¤ÀµÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¯¡¢¿¤Ó¤·¤í¤Ï½½Ê¬¤À¡£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë¾¡¤Á¡¢ÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ½Ð¾ì¤Ø¤ÎÂè£²´ØÌç¤È¤Ê¤ëÅì³¤Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ì¤Ð¡¢£²£³Æü¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ë¸þ¤±¡Ö¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤ë¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£
¡¡¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ÏÀµ¼°¤ÊÀ®ÀÓ¤È¤·¤ÆµÏ¿¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¬¡Ö¡ÊËÜÎÝÂÇ¤¬¡Ë¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡££µËÜÌÜ¤òÂÇ¤Æ¤ì¤Ð¡×¤ÈÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÅÏÊÕ¡£Á´¹ñÂç²ñ½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¼«¿È¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÅì³¤ÂçÀÅ²¬¤È¤ÎÂç°ìÈÖ¤ÇºÆ¤Ó¥¢¡¼¥Á¤ò¤«¤±¤ë¡£¡Ê°ËÆ£¡¡ÌÀÆü¹á¡Ë
¡¡¡»¡ÄÆüÂç¹ñºÝ¤ÏÀÅ²¬»º¶ÈÂç¤ËÇÔ¤ì¡¢´°Á´£Ö¤òÆ¨¤·¤¿¤¬¡¢¥×¥íÃíÌÜ¤Î¥¨¡¼¥¹±¦ÏÓ¡¦ÎÓµþÊ¿¡Ê£´Ç¯¡Ë¤¬£²²óÌµ¼ºÅÀ¤ÎÎÏÅê¤ò¸«¤»¤¿¡££·²ó¤Ë£´ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¡££¸¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤¿Á°Æü¤«¤é¤ÎÏ¢Åê¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ºÇÂ®£±£´£¶¥¥í¤òµÏ¿¤·¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¥¥ì¤Î¤¢¤ëÊÑ²½µå¤Ç£²Ã¥»°¿¶¡£Ì£Êý¼ººö¤Ê¤É¤ÇÁö¼Ô¤òµö¤¹¤â¡¢£²Ê»»¦¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤òÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£Åì³¤Âç²ñ¤Ë¸þ¤±¡ÖÌ£ÊýÁ´°÷¤Çµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤ÆÎ×¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£