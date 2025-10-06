¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤ÇºÍÇ½³«²Ö¡Ö»×¤¤ÀÚ¤ê¤Ç¤¤ë¡×¡¡µÞ¾å¾º¤ÎÀ®Ä¹¶ÊÀþ¡Ä²«¶â¥ë¡¼¥¡¼¤¬ÌÜ»Ø¤¹¡È¥¬¥Ä¥ó¡É
Åìµþ¹ñºÝÂç1Ç¯DF¾¾°æ¥¤¥é¥¤¥¸¥ãÇîÅÐ¡Ö´ØÅì¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¡×
¡¡183cm¤Î¥µ¥¤¥º¤ÈÌöÆ°Åª¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¡¢¤½¤·¤ÆÌÀ¤ë¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£
¡¡Åìµþ¹ñºÝÂç³Ø¤Î1Ç¯À¸DF¾¾°æ¥¤¥é¥¤¥¸¥ãÇîÅÐ¤Ï¡¢Âç½êÂÓ¤Ç¶¥Áè¤¬·ã¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÎºÂ¤ò¥¬¥Ã¥Á¥ê¤ÈÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¿Í¤ÎÉã¿Æ¤È¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«·Ï¥¤¥®¥ê¥¹¿Í¤ÎÊì¿Æ¤ò»ý¤Ä¾¾°æ¤Ï¡¢FC.¥Õ¥§¥ë¥Ü¡¼¥ë°¦ÃÎ¤«¤é¥¬¥ó¥ÐÂçºå¥æ¡¼¥¹¤Ë¿Ê¤ß¡¢CB¤È¤·¤Æ¼éÈ÷ÎÏ¤È¥Õ¥£¡¼¥ÉÎÏ¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸«¤¿¹¶·â»²²Ã¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¥È¥Ã¥×¾º³Ê¤³¤½²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÂç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ê¤é´ØÅì¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢Åì³¤¤«¤é´ØÀ¾¤ò·Ð¤Æ´ØÅì¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡´ØÅìÂç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°1Éô¡¦Âè13Àá¤ÎÆüËÜÂç³ØÀï¡¢±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤ò¤·¤¿¾¾°æ¤Ï¡¢ÆâÄêÀè¤ÎÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Ç¤¹¤Ç¤Ë³èÌö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÁê¼êFW¤ÎÊ¿ÈøÍ¦¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â°ìÊâ¤â°ú¤¯¤³¤È¤Ê¤¯¡¢·ã¤·¤¤µåºÝ¤Î¥Ð¥È¥ë¤ò±é¤¸¤ë¤Ê¤É¡¢¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¤Î¸Ç¤µ¤òÈäÏª¡£¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢3-0¤Î¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¡¼¥È¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡Ö¾¡¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÊ¿ÈøÁª¼ê¤È¸ÞÌÚÅÄ¡Êµ¨¿¸¡¢¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯ÆâÄê¡ËÁª¼ê¤Ï¤¦¤Þ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤ò¤·¤ÆËÜÅö¤Ë¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡»î¹ç¸å¡¢¤³¤¦ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ÇÅú¤¨¤¿¡£ÀÎ¤«¤é³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤¹¤ëÁª¼ê¤Ç¡¢¥³¥á¥ó¥È¤âÁÇÄ¾¤ÇÌÌÇò¤¤¡£Âç³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö¥¤¥é¥¤¥¸¥ãÀá¡×¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇCB¤«¤é¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ø¤Î¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤ÏÂç¤¤ÊÊÑ²½¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¬¥ó¥Ð¤Î»þ¤«¤é¤â±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤¿¤Þ¤Ë¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢Æþ³Ø¤¹¤°¤Ë¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤µ¤ì¤¿»þ¤ÏCB¤ÎÊý¤¬´·¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ØÆñ¤·¤½¤¦¤À¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢·ë¶É¤É¤³¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ê¤ó¤Ç¡£¤ä¤ë¤³¤È¤Ï°ì½ï¤Ê¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òÈ¾Ç¯Â³¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢½ù¡¹¤Ë¼«Ê¬¤ÎÅ¬Àµ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤À¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤¦¤Á¤ËCB¤è¤ê¤â¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÊý¤¬»ý¤ÁÌ£¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤È¤â¤È¹¶·â»²²Ã¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢CB¤è¤ê¤½¤ì¤¬»×¤¤ÀÚ¤ê¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÌ¥ÎÏ¡£¤½¤ì¤Ëº£¤ÎCB¤Ï185cm°Ê¾å¤Ê¤¤¤È¤¤Ä¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Î¥µ¥¤¥ºÅª¤ÊÉôÊ¬¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¡¢¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¾¡Éé¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¤Þ¤À¤Þ¤À¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯Îò¤¬Àõ¤¤¤¿¤á¡¢·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢¤â¤È¤â¤È¤¢¤Ã¤¿²ÝÂê¤«¤é¤âÌÜ¤òÇØ¤±¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¸½¾õ¤âÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖËÍ¤Ï1ÂÐ1¤ÎÉôÊ¬¤Ï¥æ¡¼¥¹¤Îº¢¤«¤é²ÝÂê¤Ç¡¢¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤à¤·¤í1ÂÐ1¤Î¾ìÌÌ¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¤è¤êÂÐ¿ÍÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¹¶·â¤Ç¤´¤Þ¤«¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤¤Á¤ó¤È¤½¤³¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÍýÁÛ¤Ï½ÐÂ±Ô¤¤¥¤¥ó¥¿¡¼¥»¥×¥È¤äÄÉ¤¤¹þ¤ó¤ÇÃ¥¤¦¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤¬ÁÀ¤Ã¤¿¼éÈ÷¤¬¤Ç¤¤ë¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡£¤è¤¯³¤³°¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸þ¤³¤¦¤ÏÆüËÜ¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢1ÂÐ1¤Î¶ÉÌÌ¤Ê¤É¤Ç¤â¡ØÂÔ¤Á¤Î»ÑÀª¡Ù¤è¤ê¤â¡¢¼«Ê¬¤¬¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ËÍ¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¥¬¥Ä¥ó¤ÈÁê¼ê¤Ë¹Ô¤¯¼éÈ÷¤ò¤·¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¼è¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¥æ¡¼¥¹»þÂå¤Ï¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½DF¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¤Ê¤É¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢º£¤Ï¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½¤Îº¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ë¥Ì¡¼¥Î¡¦¥á¥ó¥Ç¥¹¡Ê¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡Ë¤Ê¤É¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥á¥ó¥Ç¥¹¤ÏÍø¤Â¤³¤½¾¾°æ¤ÈµÕ¤Îº¸Â¤À¤¬¡¢¥µ¥¤¥º¤Ï3cmÄã¤¤180cm¡£CB¤â¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç½ÐÍè¤ëÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢º¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¹¶¼é¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤º¤ÐÈ´¤±¤¿Â¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÍýÁÛÁü¤Ï¥á¥ó¥Ç¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë¼éÈ÷¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò´¢¤ê¼è¤ì¤Æ¡¢ÊÂµï¤ëÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¤Î¥¦¥¤¥ó¥¬¡¼¤òÉõ¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¹¶·â¤Ç¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¡¼¥¯¤È»ÅÎ±¤á¤ëÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤È¤Ê¤ë¤³¤È¡£¾¾°æ¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÆ»¤¬Âç¤¤¯ÀÚ¤ê³«¤«¤ì¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤Æ½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£
¡Ö1ÂÐ1¤Î¾¡Íø¡¢¥¯¥í¥¹¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¡¢Î¢¤Î¥«¥Ð¡¼¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥Ã¥×¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¡¢¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¡¢¥·¥å¡¼¥È¡Ä¡£¤â¤¦Á´Éô¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£´ØÅì1Éô¤òÀï¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤È¶¯ÅÙ¤ÎÉôÊ¬¡£¤«¤Ê¤ê¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤ÎÃæ¤ÇÅª³Î¤ÊÈ½ÃÇ¤ä¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¥×¥ì¡¼¤Ê¤É¤â¤ä¤é¤Ê¤¤¤ÈÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÌÌ¤Ç¤ÏËÜÅö¤Ë¤³¤ÎÂç³Ø¤òÁª¤ó¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¿¿·õ¤Ë¡¢ìÅÍß¤Ë¡¢¤«¤Ä³Ú¤·¤¯¡£¾¾°æ¤Ï¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Î¤è¤¦¤ÊµÛ¼ýÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¸µµ¤¤ÇÈ®Ñï¤È¤·¤¿¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¶ÊÀþ¤òÉÁ¤¤¤Æ¹Ô¤¯¡£¡Ê°ÂÆ£Î´¿Í / Takahito Ando¡Ë