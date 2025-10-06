¡ÖÇÓ³°¼çµÁ¤ÏÆüËÜ¤Î¹ñ±×¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×Ä¹Ç¯¤ÎÃæ¹ñ¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬ÌÀ¤«¤¹¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡ÈÎÙ¹ñ¤Î¼ÂÂÖ¡É¤È¤Ï
¡Ø¤Û¤ó¤È¤¦¤ÎÃæ¹ñ¡¡ÆüËÜ¿Í¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤»×¹Í¤È¹ÔÆ°¸¶Íý¡Ù¡Ê¶áÆ£Âç²ð Ãø¡Ë¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ
¡¡Ãæ¹ñ¤È¤¤¤¦¹ñ¤òÊ¿°×¤ËÍý²ò¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÍÆ°×¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤Ð¤·¤ÐÀìÀ©Åª¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¤«¤Î¹ñ¤ÎÀ¯¼£ÂÎÀ©¤Ï¡¢¤½¤ÎÎò»ËÉ÷ÅÚ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¹Âç¤Ê¹ñÅÚ¤ÈÂ¿¤¹¤®¤ë¿ÍÌ±¤òÅý¼£¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Ê¤«¤ÐÉ¬Á³Åª¤ËÆ³¤½Ð¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¸½ºß¤ÎÃæ²Ú¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñ¤ÎÎÎ°è¤Ë¤Ï¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤¬¤Û¤Ü´Ý¤´¤È¤Ò¤È¤ÄÆþ¤ë¡£Îò»Ë¤ÎÅ¸³«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Ï²¤½£³Æ¹ñ¤Î¤è¤¦¤Ë¿ôÂ¿¤¯¤Î¾®µ¬ÌÏ¤Ê¹ñ²È¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÏ°è¤Ç°Û¤Ê¤ëÌ±Â²¤ä¸À¸ì¡¦Ê¸²½¤ò°Ý»ý¤¹¤ëÃÏ°è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤æ¤¨¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÂÎÀ©¤ÏËÜ¼ÁÅª¤Ë¤ÏÀÈ¤µ¤ä¼å¤µ¤ò¤Ï¤é¤à¡£¤³¤ÎÀÈ¼åÀ¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÎòÂå²¦Ä«¤Ï¼ô¶µ¤È´±Î½À©¤òÀ°È÷¤·¤Æ¹ÄÄëÆÈºÛÀ©ÅÙ¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¢¤²¡¢¿ÍÌ±¤òÅý¼£¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¸½Âå¤ÎÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤ÎÅý¼£¤â¡¢¼Ò²ñ¼çµÁ¤Î´ÇÈÄ¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ËÜ¼ÁÅª¤Ë¤ÏÎòÂå²¦Ä«¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤æ¤¨¤ËÌ±¤Î¿´Íý¤â¡¢¸½Âå²½¤äIT²½¤ÎÇÈ¤ËÀö¤ï¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Æ¤â¡¢¤ä¤Ï¤êÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ËÜ½ñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃø¼Ô¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ËÀ¸¤¤ë¿Í¡¹¤ò¡ÖÃæ¹ñÂçÎ¦¤ËÆ§¤ßÎ©¤Ä¿Í¡×¤ÈÄêµÁ¤·¡¢¡ÖÆüËÜ¤È¤¤¤¦ÎóÅç¤ËÆ§¤ßÎ©¤Ä¿Í¡×¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¿Í¤ÈÂÐÃÖ¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤ÇÃæ¹ñ¤ÈÃæ¹ñ¿Í¤ò¡¢È¾±Êµ×Åª¤ËÎÙ¤ËÄÃºÂ¤¹¤ë¡ÖÊÌÊª¡¦ÊÌ¼Ô¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¡£
¡¡ÂçÎ¦¤ÈÅç¹ñ¤ÇËÜ¼ÁÅª¤Ë¹ü³Ê¤¬°Û¤Ê¤ëÂ¾¼ÔÆ±»Î¤Ï¡¢Å¨¤Ç¤âÌ£Êý¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¸ß¤¤¤Ë·ç¤±¤¿¤â¤Î¤ò»ý¤Ä¼ÔÆ±»Î¡£¤æ¤¨¤ËÁê¸ßÊä´°¤Î´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¡£ÇÓ³°¼çµÁ¤ÏÆüËÜ¤Î¹ñ±×¤Ë¤âÆüËÜ¿Í¤Î¹¬Ê¡¤Ë¤â·ë¤Ó¤Ä¤«¤Ê¤¤¡Ê¤à¤í¤ó¡¢Ë¡À°È÷¤ÏÉ¬Í×¤È¤Ï¤¤¤¨¡Ë¡£¤½¤ì¤¬Ãø¼Ô¤Î°Õ¸«¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤æ¤¨¤ËÆüËÜ¿Í¤Ï¡¢¤³¤ÎÂ¾¼Ô¤òÍý²ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£Ãø¼Ô¤Ï¤³¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤äÃæ¹ñ¿Í¤ò30¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ËÊ¬¤±¤¿¡ÖÊÑçÀ¡Ê¥Ó¥§¥ó¥ê¥§¥ó¡Ë¡×¡ÊËÆ¤ÎÊÑ²½¡Ë¤ÇÉÁ¤½Ð¤¹»î¤ß¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤ËÆÃÍ¤Î¡¢¡ÖÂç¤¤¤¤â¤Î¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë¤¢¤³¤¬¤ì¤äÂç»¨ÇÄ¤µ¡£¹Âç¤Ê¶õ´Ö¤ÎÃæ¤ÇÂ¾¼Ô¤ò¿®¤¸¤¤ì¤º¡¢¾ï¤Ë¥ê¥¹¥¯¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¼Ò²ñ´Ä¶¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¡¢¸ß¤¤¤ÎÉÔ¿®´¶¤ä¡Ö²æ¡×¤Î¶¯Ä´¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃæ¹ñ¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤¬Êú¤¨¤ë¸ÉÆÈ´¶¡£
¡¡ÇÔ¼Ô¤ËÆ±¾ð¤¹¤ëÈ¯ÁÛ¤¬´õÇö¤Ç¡¢¾¡¼ÔÁí¼è¤ê¤Î¸¶Íý¤¬²£¹Ô¤¹¤ë¡Ö°ì¿Í¾¡¤Á¼Ò²ñ¡×¡£¿®¤¸¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¤¹¤¯¤Ê¤¤À¤³¦¤Ç¡¢¿®¶Ä¤ÎÂÐ¾Ý¤ò·ÐºÑÅªÀ®¸ù¤ä¸½À¤Íø±×¤Ë¸«½Ð¤¹¡Ö¥«¥Í¶µÅÌ¡×¤Ë¤Ê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤Àº¿ÀÀ¡£
¡¡¸ÅÂå¤Î¹ÄÄëÀ©ÅÙ¤«¤é¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤ëÀ¯¼£ÂÎÀ©¤È¡¢³°¸ò¤äÆâÀ¯¤Î»ÑÀª¡£¤µ¤é¤ËËÌÊý¤ÈÆîÊý¤È¤¤¤¦ÃÏ°èÀ¤ä¡¢·ãÆ°¤Î¸½Âå»Ë¤æ¤¨¤ËÀ¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¿¼¹ï¤ÊÀ¤Âå´Ö¥®¥ã¥Ã¥×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¼Ò²ñ¤ÎÊ¬ÃÇ¤ÈÂ¿ÍÍÀ¡½¡½¡£
¡¡Ãø¼Ô¤ÏÄ¹Ç¯¤ÎÃæ¹ñ¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©¾ì¡¢¤½¤·¤ÆËÉÙ¤Ê¸½ÃÏ·Ð¸³¤«¤é¼«ºß¤Ë»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£¤ä¤äÄÌÂ¯Åª¤ËÎ®¤ì¤ëµ½Ò¤â¤¢¤ë¤¬¡¢°ìÈÌÆÉ¼Ô¤ÎÃæ¹ñÍý²ò¤òÆ³¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡Â¾¼Ô¤Ç¤¢¤ëÃæ¹ñ¤ò¤É¤¦Íý²ò¤·¤Æ¸þ¤¹ç¤¦¤«¡£Ãø¼Ô¤ÎÄó¼¨¤¹¤ë¡ÖÊä´°´Ø·¸¡×¤Î»ëÅÀ¤ò¡¢¤É¤¦¶ñÂÎ²½¤¹¤ë¤«¤ÏÂç¤¤Ê²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ó¤É¤¦¤À¤¤¤¹¤±¡¿1965Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¹ÖÃÌ¼ÒÆþ¼Ò¸å¡¢ËÌµþÂç³Ø¤ËÎ±³Ø¡£Åì¥¢¥¸¥¢¼èºà¤ò¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤È¤¹¤ë¡£¹ÖÃÌ¼ÒËÌµþÉû¼ÒÄ¹¤ò·Ð¤Æ¡¢¡Ø¸½Âå¥Ó¥¸¥Í¥¹¡Ù¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤Ê¤É¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¿Ê·â¤Î¡Ö¥¬¥ÁÃæ²Ú¡×¡Ù¤Û¤«Â¿¿ô¡£
¤ä¤¹¤À¤ß¤Í¤È¤·¡¿1982Ç¯¡¢¼¢²ì¸©À¸¤Þ¤ì¡£µª¼Âºî²È¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÈ¬¶åÏ»»Í¡¡¡ÖÅ·°ÂÌç»ö·ï¡×¤ÏºÆ¤Óµ¯¤¤ë¤«¡Ù¤Û¤«¡£
¡Ê°ÂÅÄ Êö½Ó¡¿½µ´©Ê¸½Õ 2025Ç¯10·î9Æü¹æ¡Ë