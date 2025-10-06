¡Ö´Ú¹ñ¤Ï°ÂÁ´¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡×ËÌÄ«Á¯¤ÎÄ©È¯¤Ë¡Ä´Ú¹ñÂçÅýÎÎ¼¼¡ÖÂÐÏÃ¤Ë»²²Ã¤ò¡×
¡Ö´Ú¹ñÎÎÅÚ¤¬°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¤À¤í¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦ËÌÄ«Á¯¤Î¶âÀµ²¸¡Ê¥¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥ó¡Ë¹ñÌ³°Ñ°÷Ä¹¤Î°Ò³ÅÅª¤ÊÈ¯¸À¤ËÂÐ¤·¡¢´Ú¹ñÂçÅýÎÎ¼¼¤ÏÂÐÏÃ¤È¶¨ÎÏ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ëÎ©¾ì¤ò¼¨¤·¤¿¡£
ÂçÅýÎÎ¼¼¤Ï10·î5Æü¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ø¤Î¸ø¼¨¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖËÌÄ«Á¯¤Ï´ÚÈ¾Åç¡ÊÄ«Á¯È¾Åç¡Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢ÂÐÏÃ¤È¶¨ÎÏ¤ÎÆ»¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤òË¾¤à¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
Æ±Æü¡¢Ä«Á¯Ãæ±ûÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶â°Ñ°÷Ä¹¤ÏÁ°Æü¡¢Ê¿¾í¡Ê¥Ô¥ç¥ó¥ä¥ó¡Ë¤Ç³«Ëë¤·¤¿ÉðÁõÁõÈ÷Å¸¼¨²ñ¡Ö¹ñËÉÈ¯Å¸-2025¡×¤Î³«ËëµÇ°±éÀâ¤Ç¡Ö²æ¡¹¤Ï´ÚÈ¾Åç¤È¼þÊÕÃÏ°è¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÆ¹ñ¤ÎÀïÎ¬ÅªÂÇ·â¼êÃÊ¤äÄå»¡¼êÃÊ¤ÎÅ¸³«¤È¡¢¤½¤ì¤òÆ°°÷¤·¤¿·³»öÅªÅ¨ÂÐ¹Ô°Ù¤ò¡¢¹ñ²È°ÂÁ´¤ËÂÐ¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¶¼°ÒÈ¯À¸¤Î²ÄÇ½À¤È¤Î´ØÏ¢¤Ë¤ª¤¤¤ÆÌÊÌ©¤ËÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡ÖÌÀ³Î¤ÊÁ¼ÃÖ¤â¼è¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö´Ú¹ñÃÏ°è¤ÎÊÆ·³ÉðÎÏÁý¶¯¤ÈÈæÎã¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤ËÂÐ¤¹¤ë²æ¡¹¤ÎÀïÎ¬Åª´Ø¿´ÅÙ¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ²æ¡¹¤ÏÆÃ¼ì»ñ»º¤ò¤½¤ì¤Ë±þ¤¸¤Æ½ÅÍ×´Ø¿´É¸Åª¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¶â°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡ÖÅ¨¤Ï¼«¤é¤Î°ÂÊÝ´Ä¶¤¬¤É¤ÎÊý¸þ¤ËÀÜ¶á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÅöÁ³Çº¤à¤Ù¤¤À¡×¤È¤·¡Ö´Ú¹ñÎÎÅÚ¤¬É¬¤º¤·¤â°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Èà¤é¼«¿È¤¬È½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¡×¤È°Ò³Å¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÎÏ¤Î¶Ñ¹Õ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Î·³»öµ»½ÑÅªÁ¼ÃÖ¤Î¼Â¹Ô¡×¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£