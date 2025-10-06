°ÂÇÜÏ©Àþ·Ñ¾µ¤Î¹â»Ô»áÅÐ¾ì¤Ë¡ÄÊÆ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤â¡Ö´ÚÃæ¤È¤Î³ëÆ£·üÇ°¡×
ÊÆ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¿·¼óÁê¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¹â»ÔÁáÉÄ»á¡Ê64¡Ë¤ò¡ÖÇ®Îõ¤ÊÌ±Â²¼çµÁ¼Ô¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¡¢´Ú¹ñ¡¦Ãæ¹ñ¤È¤Î³ëÆ£¤Î²ÄÇ½À¤ò·üÇ°¤·¤¿¡£¹â»Ô»á¤Ï¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ç¤â¶Ë¤á¤ÆÊÝ¼é¿§¤¬Ç»¤¤¿ÍÊª¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÆ»æ¥¦¥©¡¼¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡ÊWSJ¡Ë¤Ï10·î4Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¡Ö¹â»Ô¿·¼óÁê¤Ï¸Î¡¦°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤ÈÆ±¤¸¥á¥ó¥¿¡¼¤¬¤¤¤ë¡×¤È¤·¡ÖÈà½÷¤Î¾¡Íø¤ÏÀ¤³¦¼çÍ×·ÐºÑ·÷¤Ç¤ÎÊÝ¼éÀªÎÏ¤Î¾¡Íø¤ÎÎ®¤ì¤Ë¤â¤¦1¤Ä²Ã¤¨¤¿¤â¤Î¤À¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡ÖÆüËÜ¤È¥¢¥¸¥¢¤ÎÎÙ¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¤ò°²½¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅ¸Ë¾¤·¤¿¡£
WSJ¤Ï¹â»Ô»á¤¬ÆüËÜ¤ÎÀïË×¼Ô¤òÄÉÅé¤¹¤ëÌ÷¹ñ¿À¼Ò¤òÉÑÈË¤ËË¬¤ì¤¿»ö¼Â¤Ë¸ÀµÚ¤·¡¢¡Ö¸½¿¦¤ÎÆüËÜ»ØÆ³¼Ô¤Ë¤è¤ë¤³¤¦¤·¤¿»²ÇÒ¤ÏÃæ¹ñ¤È´Ú¹ñ¤ÎÁÐÊý¤ËÄ©È¯Åª¹Ô°Ù¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡Ö´Ú¹ñ¤ÈÃæ¹ñ¤Ç¤ÏÄë¹ñ¼çµÁÅªËÄÄ¥´ü¤ËÆüËÜ¤¬ÈÈ¤·¤¿»ÄµÔ¹Ô°Ù¤Îµ²±¤¬¿¼¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¹â»Ô»á¤Ï4Æü¤ÎÁíºÛÁª¾¡Íø¸å¡¢¡ÖÌ÷¹ñ¿À¼Ò¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÀïË×¼Ô°ÖÎî¤ÎÃæ¿´Åª¤Ê»ÜÀß¤Ç¤¢¤ê¡¢Ê¿ÏÂ¤Î¼Ò¤À¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ë°ÖÎî¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊ¿ÏÂ¤òµ§¤ë¤Î¤«¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Å¬µ¹Å¬ÀÚ¤ËÈ½ÃÇ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤ª¸ß¤¤¤ËÁÄ¹ñ¤Î¤¿¤á¤ËÌ¿¤òÍî¤È¤·¤¿Êý¤Ë·Ð°Þ¤òÊ§¤¤¤¢¤¨¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¹ñºÝ´Ä¶¤òºî¤ë¡×¤È¤Ä¤Ä¡¢Ì÷¹ñ¿À¼Ò¤òÊ¿ÏÂ¤òµ§¤ë¾ì½ê¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£»²ÇÒ¤Î²ÄÇ½À¤òÇÓ½ü¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¡£º£Ç¯¤ÎÇÔÀïÆü¡Ê½ªÀïÆü¡Ë¤Ç¤¢¤ë8·î15Æü¤Ë¤âÌ÷¹ñ¿À¼Ò¤ò»²ÇÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
WSJ¤Ï¤Þ¤¿¡¢¹â»Ô»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃæ¹ñ¤Ë¶¯¹Å¤Ç¡¢ÂæÏÑ¤Î¼«¼£¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£³°¸òÏ©Àþ¤Ç¶¯¹Å±¦ÍãÅª¤Ê¡ÖÆüËÜÍ¥Àè¼çµÁ¡×¤ò·Ç¤²¡¢´Ú¹ñ¡¦Ãæ¹ñ¤ÈÎò»Ë¡¦ÎÎÅÚ¤Ê¤É¤ÎÌäÂê¤Ç³ëÆ£¤¬¹â¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¢¤ë¡£
NBCÊüÁ÷¤âÆ±Æü¡Ö¹â»Ô»á¤Ï¼«¤é¤Î±ÑÍº¤¬±Ñ¹ñ¤Î¸µ»ØÆ³¼Ô¥Þ¡¼¥¬¥ì¥Ã¥È¡¦¥µ¥Ã¥Á¥ã¡¼¤À¤È¸ì¤ë¶¯¹ÅÊÝ¼é¼çµÁ¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜºÇÄ¹¤Î¼óÁê¤Ç¤¢¤Ã¤¿°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤ÎÆ±»Ö¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡Ö¹â»Ô»á¤Î¼¹¸¢¤Ï°ÂÇÜ»þÂå¤Ø¤Î²óµ¢¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¡¢Ì±Â²¼çµÁÅª¤ÊÎò»Ë´Ñ¤ÏÃæ¹ñ¡¦´Ú¹ñ¤Ê¤ÉÎÙ¹ñ¤È¤ÎËà»¤¤ò¾·¤¯¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡×¤È·üÇ°¤ò¼¨¤·¤¿¡£
Íü²Ö½÷»ÒÂç³Ø¹ñºÝ³Ø¤ÎLeif Eric EASLEY¶µ¼ø¤ÏNBC¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡ÖÃæ¹ñ¤Ï¹â»Ô»á¤¬¼çÄ¥¤¹¤ëÊ¿ÏÂ·ûË¡²þÀµ¡¢³¤ÍÎ°ÂÊÝ¶¯²½¡¢ÂæÏÑ»Ù±ç¶¯²½¤Ê¤É¤ËÈ¿È¯¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
WSJ¤ÈNBC¤Ï¡¢¼¹¸¢¸å¤Î¹â»Ô»á¤ÎºÇÍ¥Àè²ÝÂê¤ÏÊÆÆüËÇ°×¸ò¾Ä¤ÎÍú¹Ô¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤È¤·¡¢ºÇ¶áÄù·ë¤µ¤ì¤¿¸ò¾Ä¤¬ÆüËÜ¤ÎÍø±×¤Ë¹çÃ×¤·¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ºÆ¸ò¾Ä¤òÍ×µá¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤ÈÅ¸Ë¾¤·¤¿¡£