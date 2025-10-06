´Ú¹ñ¿Í¹´¶Ø¤ÎÊÆ¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢½£¡¢ÂçÎÌ¤Î¼º¶È¼Ô¤¬È¯À¸¡ÄÃÏ°è·ÐºÑ¤Ë¡ÖÀÖ¿®¹æ¡×
¡Ö´Ú¹ñ¿Í¹´¶Ø»öÂÖ¡×¤¬È¯À¸¤·¤¿ÊÆ¹ñ¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢½£¥µ¥Ð¥ó¥ÊÃÏ°è¤Ç¡¢À½»æ¹©¾ì¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÊÄº¿¤µ¤ì¤¿¡£ÆÍÇ¡¤È¤·¤ÆÂçÎÌ¼º¶È»öÂÖ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢½£¤ÎÃÏ°è·ÐºÑ¤Ë¤Ï¡¢ÀÖ¿®¹æ¤¬¤È¤â¤Ã¤¿¡£
9·î30Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¸½ÃÏ»æ¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡¦¥³¥ó¥¹¥Æ¥£¥Æ¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡ÊAJC¡Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¼Ò¤¬¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢½£¥µ¥Ð¥ó¥Ê¤ª¤è¤Ó¥é¥¤¥¹¥Ü¥í¤Ë¤¢¤ë2¤Ä¤Î¹©¾ì¤òÊÄº¿¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
ÊÄº¿¤µ¤ì¤¿¹©¾ì¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¡¢¸½Âå¡Ê¥Ò¥ç¥ó¥Ç¡Ë¼«Æ°¼Ö¤Î¥á¥¿¥×¥é¥ó¥È¡ÊEVÀ¸»ºµòÅÀ¡Ë¤¬¤¢¤ë¥á¥È¥í¡¦¥µ¥Ð¥ó¥ÊÃÏ°è¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤Î¹©¾ì¤Ï¡¢²áµî90Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¥µ¥Ð¥ó¥Ê¤Î¿¹ÎÓ»ñ¸»¤ò³èÍÑ¤·¡¢»æÈ¢¤äÊñÁõºà¤Ê¤É¤òÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¿¡£¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢½£¤Ë¤ª¤±¤ëÀ½»æ¶È¤äÈ²ºÎ¶È¤Ê¤É¤ÎÌÚºà´ØÏ¢¶È¼ï¤Ï¡¢½£Á´ÂÎ¤ÎÀ½Â¤¶È¤Î¤¦¤Á6¡ó¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢º£²ó¤Î¹©¾ìÊÄº¿¤Ë¤è¤êµ»½Ñ¼Ô¡¢¹©¾ì±¿±Ä¼Ô¡¢Ãæ´Ö´ÉÍý¿¦¤Ê¤ÉÌò¿¦°÷1100¿Í¤¬¿¦¤ò¼º¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¹©¾ì¤ËÌÚºà¤òÇ¼ÉÊ¤·¤Æ¤¤¿¿¹ÎÓ¡¦È²ºÎ¶È½¾»ö¼ÔÌó5Ëü2000¿Í¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÅÚÃÏ½êÍ¼Ô¡¢¿¹ÎÓ´ÉÍý¼Ô¡¢È²ºÎ¹©¡¢ÌÚºà±¿ÈÂ¥È¥é¥Ã¥¯¤Î±¿Å¾¼ê¡¢¼«Æ°¼ÖÀ°È÷¶È¼Ô¤Ê¤É¤âÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤ÈÊóÆ»¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢ÊÆ°ÜÌ±¡¦´ØÀÇ¼¹¹Ô¶É¡ÊICE¡Ë¤Ï9·î4Æü¡¢¸½Âå¼«Æ°¼Ö¤ÈLG¥¨¥Ê¥¸¡¼¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¹çÊÛ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¹©¾ì¤Ç°ÜÌ±¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¼Â»Ü¤·¡¢´Ú¹ñ¿ÍÌó300¿Í¤òÂáÊá¡¦¹´¶Ø¤·¤¿¡£