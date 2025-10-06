°ãË¡ÌôÊªÎ®ÆþÁË»ß¤ò¸Ø¼¨¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¡¢Á¥¹¶·â½ä¤ê
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï5Æü¡¢ÆîÉô¥Ð¡¼¥¸¥Ë¥¢½£¤Î¥Î¡¼¥Õ¥©¡¼¥¯³¤·³´ðÃÏ¤Ç±éÀâ¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¹¤ë¡ÖËãÌô±¿ÈÂÁ¥¡×¤Ø¤Î¹¶·â¤ò½ä¤ê¡ÖÊÆ¹ñ¤Ø¤Î°ãË¡ÌôÊªÎ®Æþ¤òÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Îµ¬ÌÏ¤Ç»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀ®²Ì¤ò¸Ø¼¨¤·¤¿¡£º£¸å¤ÏÎ¦Ï©¤Ç¤ÎÎ®ÆþÁË»ß¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆÀ¯¸¢¤ÏËãÌô¤ÎÌ©Í¢¤Ë¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÎÈ¿ÊÆ¥Þ¥É¥¥¥íÀ¯¸¢¤¬´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¼çÄ¥¡£¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÎÎÆâ¤ÎËãÌôÌ©Í¢ÁÈ¿¥¤ÎµòÅÀ¹¶·â¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¡¢¶ÛÄ¥¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏºîÀï¤Ø¤Î³¤·³¤Î¹×¸¥¤òÉ¾²Á¡£Á¥¤Ï¡ÖÊÆ¹ñ¿Í¤Î»à¤È²ÈÂ²Êø²õ¤Î¸¶°ø¤À¡×¤È¹¶·â¤òÀµÅö²½¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆÀ¯¸¢¤Ï3Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¶·â¤ÎÆ°²è¤ò4ÅÙ¸øÉ½¤·¡¢·×21¿Í¤ò»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£