¡Ú¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ»þÂå¤Î»à¤ËÊý¡ÛÇ¤°Õ¸å¸«·ÀÌó¤Ï¤¤¤Ä¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡ÄÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡Ö3¤Ä¤ÎÍøÍÑ·ÁÂÖ¡×
¤¸¤Ä¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«ÆüËÜ¤Ï¡ÖÃ±ÆÈ¡Ê¤Ò¤È¤ê¡ËÀ¤ÂÓ¤¬°ìÈÖÂ¿¤¤¡×¹ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º£¡¢¤Ò¤È¤êÀ¤ÂÓ¤Î¸½Âå¿Í¤¬Ì©¤«¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ç»à¤ó¤À¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¡×¡Ö»à¤ÌÁ°¤Ë²¿¤ò¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡×¡Ö»àË´ÆÏ¤Î¡ÖÆÏ½Ð¿Í¡×¤ÏÃ¯¤¬¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¡×¡Ö°ú¤¼è¤ê¼ê¤Î¤Ê¤¤°äÂÎ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¡×¡Ä¡Ä
ÃíÌÜ¤Î¿·½ñ¡Ø¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ»þÂå¤Î»à¤ËÊý¡Ù¤Ç¤Ï¡¢°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤À©ÅÙ¤Î¤³¤È¤«¤éÃ¯¤Ë¤âÊ¹¤±¤Ê¤¤Çº¤ß¤Þ¤Ç¡¢¹ñÆâ³°¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¼èºà»¦Åþ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤¬¤¼¤ó¤ÖÅú¤¨¤Þ¤¹¡ª
¡Ú¿äÁ¦¡¢Â³¡¹¡ª¡Û
Èõ¸ý·Ã»Ò¤µ¤ó¡Ö¤³¤ÎËÜ¤òÆÉ¤á¤Ð¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¤â¹¬¤»¤Ë»à¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë¡ª¤ß¤ó¤Ê¤¬°Â¿´¤Ç¤¤ëËÜ¤Ç¤¹¡×
¹â¶¶¸»°ìÏº¤µ¤ó¡Ö¿Í¤ÏÃ¯¤â¤¬»à¤Ì¡£¤Ü¤¯¤â¤¢¤Ê¤¿¤â¡£¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤½¤ì¤À¤±¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡© ¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¡© ¤Ê¤é¤Ð°æ¾å¤µ¤ó¤Ë¿Ö¤Í¤è¤¦¡£¤¤Ã¤È¤¹¤Ù¤Æ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡×
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡¢°æ¾å¼£Âå¡Ø¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ»þÂå¤Î»à¤ËÊý¡Ù¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
Ç¤°Õ¸å¸«·ÀÌó¡¢¤¤¤Ä¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¡©
¤³¤³¤Ç¤Ï¡ÖÇ¤°Õ¸å¸«·ÀÌó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤è¤¦¡£Ç¤°Õ¸å¸«·ÀÌó¤ò¤¹¤ëºÝ¡¢¼¡¤Î3¤Ä¤ÎÁªÂò»è¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡£ÆüËÜ¸ø¾Ú¿ÍÏ¢¹ç²ñ¤«¤éÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºý»Ò¡ØÇ¤°Õ¸å¸«¤Î¤¹¤¹¤á¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Â¨¸ú·¿¡¡·ÀÌóÄù·ë¸åÄ¾¤Á¤Ë²ÈÄíºÛÈ½½ê¤ËÇ¤°Õ¸å¸«´ÆÆÄ¿Í¤ÎÁªÇ¤¤Î¿½Î©¤Æ¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦·ÁÂÖ¤Î·ÀÌó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÇ§ÃÎ¾ÉÅù¤Î¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ëËÜ¿Í¤Ç¤â¡¢·ÀÌóÄù·ë¤Î»þÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ°Õ»×Ç½ÎÏ¤òÍ¤¹¤ë¸Â¤ê¡¢Ç¤°Õ¸å¸«·ÀÌó¤òÄù·ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ê¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¸øÀµ¾Ú½ñ¤¬ºîÀ®¤Ç¤¤¿¸å¤ÏÄ¾¤Á¤ËÇ¤°Õ¸å¸«¤ò³«»Ï¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¾Íè·¿¡¡ËÜ¿Í¤ÎÈ½ÃÇÇ½ÎÏ¤¬Äã²¼¤¹¤ëÁ°¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸³è»Ù±ç¡¦ÎÅÍÜ´Ç¸î¡¦ºâ»º´ÉÍý»öÌ³¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÆâÍÆ¤È¤¹¤ë°ÑÇ¤ÂåÍý¤Î°ÑÇ¤·ÀÌó¤òÄù·ë¤»¤º¡¢Ç¤°Õ¸å¸«·ÀÌó¤Î¤ß¤òÄù·ë¤·¡¢È½ÃÇÇ½ÎÏÄã²¼¸å¤ËÇ¤°Õ¸å¸«¿Í¤ÎÊÝ¸î¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤ò·ÀÌóÆâÍÆ¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
£°Ü¹Ô·¿¡¡·ÀÌó¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤ÆÄÌ¾ï¤Î°ÑÇ¤·ÀÌó¤òÇ¤°Õ¸å¸«·ÀÌó¤ÈÆ±»þ¤ËÄù·ë¤·¡¢Åö½é¤ÏÁ°¼Ô¤Ë´ð¤Å¤¯¸«¼é¤ê»öÌ³¡¢ºâ»º´ÉÍýÅù¤ò¹Ô¤¤¡¢ËÜ¿Í¤ÎÈ½ÃÇÇ½ÎÏÄã²¼¸å¤ÏÇ¤°Õ¸å¸«¤Ë°Ü¹Ô¤·¡¢¸å¸«»öÌ³¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦·ÁÂÖ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
3¤Ä¤ÎÍøÍÑ·ÁÂÖ¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢»Î¶È¤Î¿Í¡ÊÊÛ¸î»Î¡¦»ÊË¡½ñ»Î¡¦¹ÔÀ¯½ñ»Î¡Ë¤ÈÇ¤°Õ¸å¸«·ÀÌó¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö°Ü¹Ô·¿¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¡£
ÃæÂ¼ÎÉ»Ò¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦75ºÐ¡Ë¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È½ª³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¾Íè¤Î¤¿¤á¤ËÇ¤°Õ¸å¸«·ÀÌó¤ò¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¤È»Î¶È¤Î»öÌ³½ê¤òË¬¤Í¤¿¡£¤½¤³¤ÇÇ¤°Õ¸å¸«·ÀÌó¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤È¡¢Æ±»þ¤Ë¸«¼é¤ê¤Î¤¿¤á¤Î°ÑÇ¤·ÀÌó¤âÄù·ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ê°Ü¹Ô·¿¡Ë¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬É¬Í×¤Ç¤Ê¤¤¾õ¶·¤«¤é¡¢·î1²ó¤Î¼«ÂðË¬Ìä¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢·î³Û3Ëü±ß¤òÊ§¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
ÃæÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢Æó¤Ä¤Î·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ïµ¤¤Å¤¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Ç¤°Õ¸å¸«·ÀÌó¤ò¤¹¤ì¤Ð¼«ÂðË¬Ìä¤¬»Ï¤Þ¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â95ºÐ¤°¤é¤¤¤Þ¤ÇÇ§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤é¤º¤ËÀ¸¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ìó20Ç¯´Ö¡¢·î3Ëü±ß¤º¤ÄÊ§¤¤Â³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤¶¤Ã¤È720Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ë¡£¤ª¶â¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢¤¤¤Ä¡¢¤É¤¦¤¤¤¦·ÀÌó¤ò¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¤Þ¤¿¼«¿È¤ÎÈ½ÃÇÇ½ÎÏ¤Î¿ê¤¨¤òËµ¤é¤Ç¤ß¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¹©É×¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
Ç¤°Õ¸å¸«·ÀÌó¤Î¼õÇ¤¼Ô¤Ï¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë¿Í¤Ê¤é¤ÐÃ¯¤Ç¤â¤è¤¤¡£¤¿¤À¤·¡¢¤«¤Ê¤êÀìÌçÅª¤Êºî¶È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢»Î¶È¤Î¿Í¤ä»ÔÌ±¸å¸«¿Í¤Î¤è¤¦¤ËÃÎ¼±¤ä·±Îý¤ò¼õ¤±¤¿¿Í¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¡£¹âÎð´ü¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·ÀÌó¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢Ç¤°Õ¸å¸«·ÀÌó¤Ï¡¢Ë¡Î§¾å¡¢¸ø¾Ú¿Í¤ÎºîÀ®¤¹¤ë¡Ö¸øÀµ¾Ú½ñ¡×¤Ë¤è¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¡£
ËÜµ»ö¤ÎÈ´¿è¸µ¡Ø¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ»þÂå¤Î»à¤ËÊý¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿Æ¤ä¼«Ê¬¤Î¤ªÊè¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡×¡Ö»à¸å¤Î¼êÂ³¤¤Ë¤Ï²¿¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡×¡¢Âè°ì¿Í¼Ô¤¬Ê¿°×¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤ª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡ÛÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç»à¤ó¤À¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡ÖÉÔ¾òÍý¤Ê¸½¼Â¡×