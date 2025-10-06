·ã¤·¤¤²ÆìÀï¡ÄÊÆ·³¤Î¿¯¹¶¤ò»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤â¤Ê¤¯¡¢¿Í¤Ó¤È¤Î¡Ö²á¹ó¤Ê¾õ¶·¡×¤â¼Ì¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¸½¼Â
¿·´©¡ØÀïÁèÆÃÇÉ°÷¤Ï¸«¤¿¡½¡½ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÆüËÜ·³¤Î¸½¼Â¡Ù¤Ç¤Ï¡¢50ÅÀ°Ê¾å¤ÎÈëÂ¢¼Ì¿¿¤«¤éÊ¼»Î¤«¤é¤Ï¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ò¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÀï¾ì¡Ó¤Î¼ÂÂÖ¤ËÇ÷¤ë¡£
ËèÆüÀïÃæ¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢·ãÀï¤Î¤Ê¤«¤Î²Æì¤Î¿Í¤Ó¤È¤Î¾õ¶·¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
²ÆìÀï¤ÎµÏ¿¤Ï²¿½è¤Ø
Î²²«Åç¶ÌºÕ¤Î¸å¡¢ÊÆ·³¤ÏÂÀÊ¿ÍÎ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î´ÏÂâ¤ò²Æì¤Ë¸þ¤±¤¿¡£
ËèÆü¿·Ê¹¼Ò¤ÎÆáÇÆ»Ù¶É¤â¡¢¶õ½±¤Ç1945Ç¯3·î1Æü¤ËÇË²õ¤µ¤ì¤¿¡£»Ù¶É¤òÃ¦½Ð¤·¤¿»Ù¶ÉÄ¹ÌîÂ¼Í¦»°¡¢ÆÃÇÉ°÷²¼À¥Ë¡ÊÄ¹ºê»Ô½Ð¿È¡Ë¤Ï¡¢Á°Àþ´ðÃÏ¤òÅ¾¡¹¤È¤·¤¿¡£
²ÆìÀï¤Î¼ÂÁê¤òËÜÅÚ¤ËÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢1945Ç¯6·î15Æü¤ËÊ¼»Î¤Ë¼é¤é¤ì¤ÆËàÊ¸¿Î¡Ê¸½¡¦»åËþ»Ô¡Ë¤Î¹è¤ò½Ð¤¿¡£
³¤¾åÁÈ¤Î£ÁÈÉ¤ÏÌîÂ¼¡¢£ÂÈÉ¤Ï²¼À¥¤¬¼õ¤±»ý¤Ã¤¿¡£ÌîÂ¼»Ù¶ÉÄ¹¤Ï³¤¾å¤Çµ¡½ÆÃÆ¤ò¼õ¤±¤Æ°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î¤Þ¤ÞÊÆ·³¤ËÊáÂª¤µ¤ì¤Æ¡¢1946Ç¯¤Î½©¤Ëµ¢´Ô¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢²¼À¥¤ÏËàÊ¸¿Î³¤¾å¤Ç¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢6·î18Æü¤ËÀï»à¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¡£µýÇ¯32ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
²¼À¥¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡¢1961Ç¯¤ËÆáÇÆ»Ô¤Î°°¥öµÖ¸ø±à¤Ë·úÎ©¤µ¤ì¤¿¡ÖÀïË×¿·Ê¹¿Í¤ÎÈê¡×¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢Èà¤é¤¬ËÜÅÚ¤ËÅÁ¤¨¤¿µ»ö¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢Àï¶·ÊóÆ»¤¬Ãæ¿´¤Ç¡¢²Æì¤Î¿Í¤Ó¤È¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿²á¹ó¤Ê¾õ¶·¤Ï½¦¤¤¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ËèÆüÀïÃæ¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢·ãÀï¤Î¤Ê¤«¤Î²Æì¤Î¿Í¤Ó¤È¤Î¾õ¶·¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£ÊÆ·³¤Î¿¯¹¶¤ò»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤â¤Ê¤¤¡£¤ï¤º¤«¡¢ÁáÀî¹°¼Ì¿¿Éô°÷¤¬»Í¼°ÀïÆ®µ¡¡Ö¼ÀÉ÷¡×¤ËÆ±¾è¤·¤Æ»£¤Ã¤¿·ÄÎÉ´Ö³¤¶®¡¢µÜ¸ÅÅç¤ÎÃæÈô¹Ô¾ì¡¢ÆÉÃ«Â¼¤ÎËÌÈô¹Ô¾ì¤ä»ÄÇÈÌ¨¡¢ËÜÅçºÇÆîÉô¤ÎÃæ¾ëÏÑ¤Î5Ëç¤Î¶õ»£¼Ì¿¿¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¢¤ë¡£
ÁáÀî¤Ï1937Ç¯¤ËÆþ¼Ò¡¢À¾ÉôËÜ¼Ò¤Î¼Ì¿¿Éô¶ÐÌ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊóÆ»ÈÉ°÷¤È¤·¤Æ¡¢1945Ç¯¤Ë¼¯»ùÅç¸©ÃÎÍ÷¡Ê¸½¡¦Æî¶å½£»Ô¡Ë¤Ç½Ð¿ØÁ°¤ÎÆÃ¹¶ÂâÊ¼»Î¤¿¤Á¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤Ä¤Å¤±¤¿¡£
²Æì´ØÏ¢¤Î¼Ì¿¿¤Ç¿ÍÊª¤¬¼Ì¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢¤ï¤º¤«2Ëç¤À¤±³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£ËèÆüÂçºåËÜ¼Ò¼Ì¿¿Éô¤Ë½êÂ°¡¢¾¤½¸¤µ¤ì¤ÆÆþÂâ¤·¤¿Î©ÀîÌ³¡ÊÆàÎÉ¸©½Ð¿È¡Ë¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î°ìËç¤Ç¤¢¤ë¡Ê¼Ì¿¿¤Ï½ñÀÒ¡ØÀïÁèÆÃÇÉ°÷¤Ï¸«¤¿¡Ù¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë¡£º¸Ã¼¤Î¿ÍÊª¤Ë¡û°õ¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¬Î©Àî¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£1945Ç¯6·î¡¢µíÅçËþ»ÊÎá´±¤¬¼«¤éÌ¿¤òÀä¤Ã¤¿·î¤Ë¡¢²ÆìËÜÅç¤ÇÀï»à¤·¤Æ¤¤¤¿¡£µýÇ¯32ºÐ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
ËÜµ»ö¤Î°úÍÑ¸µ¡ØÀïÁèÆÃÇÉ°÷¤Ï¸«¤¿¡½¡½ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÆüËÜ·³¤Î¸½¼Â¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÆüÃæÀïÁè¤«¤éÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¡¢¤½¤Î¸å¤Þ¤Ç¡¢ÆÃÇÉ°÷¤Î¿ÍÀ¸¤ä»Å»ö¤«¤é¤½¤Î¼ÂÂÖ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£½ñÀÒ¤Ë¤Ï50ÅÀ°Ê¾å¤ÎÈëÂ¢¼Ì¿¿¤ò¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
