¥é¥°¥Ó¡¼ºë¶Ì¸©Âç²ñ·è¾¡¤ÇÂç¤±¤¬¤òÉé¤Ã¤¿±ºÏÂ¹â¹»À¸¤Î¿Ê³Ø¡¢½¢¿¦¡¢¤½¤·¤Æ¼«Î©¡£²óÉü¤ò»Ù¤¨¤¿°å»Õ¤Ø¤Î´¶¼Õ
°ìÇ¯¤Ë200¿Í°Ê¾å¤ÎÀÔ¿ñÂ»½ý¤Î´µ¼Ô¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢Àî±Û¤Îºë¶Ì°åÂç¹âÅÙµßÌ¿µßµÞ¥»¥ó¥¿¡¼¡£¤½¤ÎÃæ³Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢°æ¸ý¹À°ì°å»Õ¤À¡£
¿¼Ìë¤Ç¤âÌ¤ÌÀ¤Ç¤â¤½¤ÎÅÅÏÃ¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·²»¤Ï1¡¢2²ó¤ÇÌÄ¤ê¤ä¤ß¡¢30Ê¬¤â¤¹¤ì¤Ð¼ê½Ñ¼¼¤Î¥É¥¢¸ý¤Ë¸½¤ì¤ë¡£
¥é¥°¥Ó¡¼¤ÎÎý½¬Ãæ¤ä»î¹ç¤Ç¤·¤Î¤®¤òºï¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢ÀÔ¿ñ¤òÂ»½ý¤·¤¿¹â¹»À¸¡¢Âç³ØÀ¸¤Î¥é¥°¥Ó¡¼Éô°÷¤â¤¤¤ë¡£¼«Å¾¼Ö¤ÇÅ¾ÅÝ¤·¤¿¤ê¡¢¥È¥é¥ó¥Ý¥ê¥ó¤ÎÎý½¬Ãæ¤ÎÍî²¼¤Ê¤É¡¢¥¢¥Ã¤È»×¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ËÂç¤¤Ê¥±¥¬¤òÉé¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤Î¡ÖÉÔ¼£¤Î¤±¤¬¡×¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦°æ¸ý°å»Õ¤È¡¢¤½¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¿®Ç°¤Ï¡¢¡ÖÁá¤¯¼ê½Ñ¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¡¢Í½¸å¤Ï¤è¤¯¤Ê¤ë¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
ÀÔ¿ñÂ»½ý¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë´µ¼Ô¤ò¡¢¤È¤¤Ë¤Ï¥É¥¯¥¿¡¼¥Ø¥ê¤ò»È¤Ã¤Æ¶ÛµÞÈÂÁ÷¤·¡¢6»þ´Ö°ÊÆâ¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤ÆÁá´ü¤Ë¼ê½Ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ð¤ì¤Ë¤è¤ë°µÇ÷¤Çµ¯¤³¤ë¡ÖÆó¼¡Â»½ý¡×¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥±¥¬¤Ë¤è¤ëÄ¾ÀÜÅª¤ÊÂÇ·â¤Ç¤¢¤ë°ì¼¡Â»½ý¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Æó¼¡Â»½ý¤ÎÄøÅÙ¤ò´ËÏÂ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Í½¸å¤Ï¤«¤Ê¤êÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡½¡½¡£
¼ÂºÝ¡¢¤½¤ÎÀ®²Ì¤Ï¸½¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀÔ¿ñÂ»½ýÁá´ü¼ê½Ñ¡×¤ËÄ©¤àÇ®¤°å»Õ¤¿¤Á¤È¡¢´µ¼Ô¤Ë¼èºà¤ò½Å¤Í¤¿°åÎÅ¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ø¡Ö¤â¤¦°ìÅÙÊâ¤±¤ë¡×¤ËÄ©¤à¡Ù¤«¤éÈ´¿è¤¹¤ë¡£
¤ß¤´¤È»ÖË¾¹»¤Ë¹ç³Ê
±ºÏÂ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼Éô¤ÎÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¸åÆ£´²ÏÂ¤Ï¡¢¤Î¤Á¤Ë¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ÎÀìÌçÉÂ±¡¤Ë°Ü¤ê¡¢½ù¡¹¤Ëµ¡Ç½¤¬²óÉü¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¼«Ê¬¤Î¼ê¤Ç¼Ö¤¤¤¹¤ò¤³¤¤¤À¤ê¡¢¿©»ö¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥«¥Ã¥×¤Î»ý¤Á¼ê¤ò»Ø¤Ç¤Ä¤Þ¤ß¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤À¤Ã¤Æ°û¤á¤ë¡£¾¯¤·¤Ê¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢²¿¤È¤«Êâ¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Æþ±¡Ãæ¤ËÊÙ¶¯¤òÂ³¤±¡¢°ìÇ¯Ï²¿Í¤·¤¿·Á¤Ç´õË¾ÄÌ¤ê·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¡£
Æó¡»°ì¸ÞÇ¯½Õ¡¢¸åÆ£¤Ï¾ÅÆîÆ£Âô¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Î¿·ÆþÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£·ë²ÌÅª¤Ë¡¢¹â¹»¤ÇÆ±³ØÇ¯¤À¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤«¤é¤âÂç¤¤¯ÃÙ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Âç³Ø¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
ÄÌ³Ø¤â¼«Î©¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼Ö¤Î±¿Å¾ÌÈµö¤ò¤È¤ê¡¢¼Ö¤¤¤¹¤ò³ÊÇ¼¤Ç¤¤ë¾ã³²¼ÔÍÑ¤Î¼«Æ°¼Ö¤ò¼«¤é±¿Å¾¤·¤¿¡£Â¤¬ÉÔ¼«Í³¤Ç¼Ö¤¤¤¹¤¬¼êÊü¤»¤Ê¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÏÂ¾¤Î³ØÀ¸¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥é¥¤¥Õ¤ò²á¤´¤·¤¿¡£
½¢¿¦³èÆ°¤â¤³¤Ê¤·¤¿Èà¤Ï¡¢¾ã³²¼ÔÏÈ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÈÌºÎÍÑ¤Î¿·Æþ¼Ò°÷¤È¤·¤Æ¡¢¹Á¶è¤Ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò¹½¤¨¤ëÂç¼ê´ë¶È¤Ë½¢¿¦¤·¤¿¡£¼Ò²ñ¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÏÅÔÆâ¤ÇÆÈ¤êÊë¤é¤·¤ò¤·¡¢¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤Ê¤ÉÊ¡»ã¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÆÈÎ©¤·¤¿À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¼èºà¤Ï¼õ¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð
¸åÆ£¼«¿È¤Ï¡¢¼«¤é¤Î¾õÂÖ¤ò¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖÂ¾¤ÎÀÔ¿ñÂ»½ý¤Î¿Í¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ËÍ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤±¤¬¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¡¢º£¤Î¾õÂÖ¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¼Â¤Ï¡¢Èà¤ÏÄ¹¤¤¤³¤È¡¢¼èºà¤Î¿½¤·½Ð¤ÏÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£°ÊÁ°¡¢Èà¤«¤é¤¹¤ë¤È»ö¼Â¤ËÈ¿¤¹¤ë¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò½ñ¤«¤ì¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔ¿®´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÍýÍ³¤À¤½¤¦¤À¡£¤·¤«¤·¡¢»ä¤ÎÂÇ¿Ç¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌÀ³Î¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï°æ¸ýÀèÀ¸¤«¤é¤Î¤ªÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ú¤¼õ¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
°æ¸ý¤Ø¤Î¿¼¤¤´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤æ¤¨¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¸åÆ£¤ÎÏÃ¤·¤Ö¤ê¤Ï¾ï¤ËÎäÀÅ¤Ç¡¢¸ÀÍÕ¿ô¤Ï·è¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÈà¤ÎÍÍ»Ò¤«¤é¤Ï¡¢°æ¸ý¤Ø¤Î·É°Õ¤È¤â¼õ¤±¼è¤ì¤ë¿´¾ð¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÈà¤¬¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤À¤±¡¢¤ï¤º¤«¤Ëµ¤¿§¤Ð¤ó¤À¤è¤¦¤ËÇ®¤ò¹þ¤á¤Æ¸ì¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥é¥°¥Ó¡¼ÏÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢»ä¤¬¡¢¹â¹»¤ÎÉô³èÆ°¤Î°ì´Ä¤Ç»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢³Ø¹»¤ÎÀÕÇ¤ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥é¥°¥Ó¡¼¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤
Èà¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò¶¯¤¯ÈÝÄê¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
Èà¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥é¥°¥Ó¡¼¤Ï¡¢»ö¸Î¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¹Ô¤¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¡¢¤À¤«¤é¤³¤½²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡¢¡Ö¿Â»Î¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤æ¤¨¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£¸½¼Â¤Ë¤Ï¡¢³Ø¹»Â¦¤Î´ÉÍýÀÕÇ¤¤òÌä¤¦À¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤±¤ì¤É¡¢Èà¼«¿È¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÀâÌÀ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£°ì¸«¡¢ÁÇ¤Ãµ¤¤Ê¤¯¤µ¤¨¤¢¤ë´Ê·é¤ÊÏÃ¤·¤Ö¤ê¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤É¤³¤«Ç®¤¤¤â¤Î¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¥é¥¬¡¼¥Þ¥ó¤Î¿´°Õµ¤¤ò³À´Ö¸«¤¿µ¤¤¬¤·¤¿¡£
¸åÆ£¤Ï¡¢±§Ìî¤È¤â°ÊÁ°¤«¤éÀÜÅÀ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ÎÀìÌçÉÂ±¡¤Ë¤¤¤¿º¢¡¢¥é¥°¥Ó¡¼¿ÍÌ®¤ò¤¿¤É¤Ã¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤Ä¤±¤¿±§Ìî¤¬¡¢¸«Éñ¤¤¤ËË¬¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
±§Ìî¤Ï¡¢¸åÆ£¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÊÉ¤ò¤Ä¤¿¤Ã¤ÆÊâ¤¤¤Æ¸«¤»¡¢¼ÂÂÎ¸³¤ò¤Þ¤¸¤¨¤¿¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö·¯¤â¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÎå¤Þ¤·¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Æ±¤¸¥é¥°¥Ó¡¼Áª¼ê¤Ç¡¢·§Ã«¤Î¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¤Ç»î¹çÃæ¤ËÉé½ý¤·¤¿¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤â¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸åÆ£¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥é¥°¥Ó¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÀÔ¿ñÂ»½ý¤Î´µ¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¡ÖÀèÇÚ¡×¤ËÅö¤¿¤ë±§Ìî¤ÎÎå¤Þ¤·¤¬¡¢´õË¾¤ò¼Î¤Æ¤º¤ËÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
±§Ìî¤Î¤Û¤¦¤â¡¢¸åÆ£¤òÄï¤Î¤è¤¦¤Ë¤«¤ï¤¤¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ºÇ¶á¤Ç¤â¡¢µ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð²ñ¤Ã¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¦¤½¤¦¤À¡£
¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð±§Ìî¤â¡¢¥é¥°¥Ó¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥é¥°¥Ó¡¼Áª¼ê¤¬¡¢¤±¤¬¤ò¤·¤¿¸å¡¢¥é¥°¥Ó¡¼¤ò¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¸À¤¦¤Î¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¤â¡¢¤â¤·²¾¤Ë·ò¹¯¤ÊÂÎ¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Þ¤¿¥é¥°¥Ó¡¼¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Ëã¿ì°å¤Î¿´°Õµ¤
°æ¸ý¤Î¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¼£ÎÅ¤Ï¡¢¼ê½Ñ¤ò¤¹¤ë°å»Õ¤¿¤Á¤À¤±¤Î¹Í¤¨¤Ç¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
ÆÃ¤ËÂç³ØÉÂ±¡¤Î¤è¤¦¤ÊÂçÁÈ¿¥¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿¦¼ï¤Î¶¨ÎÏ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¡¢Íý²ò¼Ô¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÁý¤¨¡¢Ãç´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Á¡¼¥à¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¿¡£
¥é¥°¥Ó¡¼Áª¼ê¤Î¸åÆ£¤¬ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È¤¡¢Ëã¿ìÃ´Åö¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¼ê½Ñ¼¼¤Î´ÉÍý¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÎëÌÚ½ÓÀ®¤Ï¡¢¡Ö¶ÛµÞ¼ê½Ñ¤òÆþ¤ì¤¿¤¤¡×¤È°æ¸ý¤«¤éº©´ê¤µ¤ì¤¿¡£
°æ¸ý¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤¯ÍÌµ¤ò¸À¤ï¤»¤ÌÍÍ»Ò¤ÇÁÊ¤¨¤¿¡£
´µ¼Ô¤Ï¡¢¤Þ¤À¹â¹»À¸¡£¤È¤Ë¤«¤¯¼ã¤¯¤Æ¾ÍèÍË¾¤Ê»Ò¤À¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼Ò²ñÉüµ¢¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡£¼ê½Ñ¤·¤Æ¡¢ÀÔ¿ñ¤Î¼ð¤ì¤ä¤à¤¯¤ß¤ò²òÊü¤·¤Æ¤ä¤ë¤³¤È¤¬¡¢»Ä¤ë¾ã³²¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ò¾¯¤·¤Ç¤â²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤Ç¤â¤³¤ì¤Ï»þ´Ö¤È¤Î¾¡Éé¤Ç¤â¤¢¤ë¡½¡½¡£
ÎëÌÚ¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â²º¤ä¤«¤ÇÎäÀÅ¤Ê°æ¸ý¤¬¡¢ÄÁ¤·¤¯Ç®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤É¤¦¤ä¤é¤æ¤Ã¤¯¤êÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¤¤È¤Þ¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡Ö½õ¤±¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤Ë¶¦´¶¤·¡¢¾ðÇ®¤Ë¾×¤Æ°¤«¤µ¤ì¤¿¡£
Àè½Ò¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢ÂçÉÂ±¡¤Î¼ê½Ñ¼¼¤Ï¡¢¤¬¤ó¤ÎÀÚ½ü¤Ê¤É¡¢Á°¡¹¤«¤éÍ½Äê¤µ¤ì¤¿¼ê½Ñ¤Ç¤Û¤È¤ó¤ÉËä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£·Ð±Ä¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢¼ý±×¤Î¾å¤¬¤ë¼ê½Ñ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¹¤ë¤³¤È¤¬´Î¿´¤Ê¤Î¤À¡£¼ê½Ñ¼¼¤Ë¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÍ¾Íµ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÌäÂê¤Ï¿Í·«¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£Ëã¿ì²Ê°å¤ä´ï³£½Ð¤·¤Î´Ç¸î»Õ¤È¤¤¤Ã¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÍÑ°Õ¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤â¡¢¶ÛµÞ¼ê½Ñ¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÎÈ½ÃÇ¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤¹¤ë¡£
ÎëÌÚ¤Ï¤½¤ÎÆü¡¢»ØÆ³Ìò¤È¤·¤Æ·Ð¸³¤ÎÀõ¤¤Ëã¿ì²Ê°å¤Î¤½¤Ð¤Ë¤Ä¤¡¢»Å»ö¤Ö¤ê¤ò´ÆÆÄ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢µÞî±¡¢¸åÇÚ¤ÎÀ¤ÏÃ¤ÏÂ¾¤Î°å»Õ¤ËÇ¤¤»¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¶ÛµÞ¼ê½Ñ¤ÎËã¿ì¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¼ê½Ñ¤Ï¡¢´µ¼Ô¤òÊ¢²é°Ì¡¢¤Ä¤Þ¤ê¤¦¤Ä¤Ö¤»¤Î»ÑÀª¤Ë¤·¤Æ¹Ô¤¦¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ËÂÎ°Ì¤òÊÑ´¹¤¹¤ë¤È¡¢·ì°µ¤ò°ÂÄêÅª¤ËÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬¤¤¤Ã¤½¤¦Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¡£½ÏÎý¤·¤¿Ëã¿ì²Ê°å¤Ç¤Ê¤¤¤È°ÂÁ´¤Ë¼ê½Ñ¤ò¿Ê¤á¤ë¤Î¤Ïº¤Æñ¤À¤í¤¦¡£
·ì±Õ¤Î½Û´Ä¤ä¸ÆµÛ¤Î¾õÂÖ¤ËÌÜ¤òÇÛ¤ê¤Ä¤Ä¡¢Ëã¿ìÌô¤ä¹ß°µºÞ¤òÅ¬ÅÙ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤¤·ìÎ®¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¿åÊ¬¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤âµ¤¤òÇÛ¤ë¡£Æ±»þ¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤òÈ½ÃÇ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¼ê½Ñ¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÉéÃ´¤òÈ¼¤¦¼£ÎÅ¤ËÂÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë´µ¼Ô¤ÎÂÎ¤Ï¡¢¤ï¤º¤«¤Ê¤³¤È¤ÇÌ¿¤ò´í¤¦¤¯¤¹¤ë»öÂÖ¤Ë´Ù¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢´µ¼Ô¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎÌ¿¹Ë¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Ä¤«¤ó¤Ç¤ª¤¯¤Î¤¬¡¢Ëã¿ì²Ê°å¤ÎÌòÌÜ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¡¢¤¤¤¤·Ð²á¤Ç¤¹¡×
¼ê½ÑËã¿ì¤Ï¡¢Èô¹Ôµ¡¤Î±¿¹Ò¤Ë¤¿¤È¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤·¤Ð¤·¤Ð¤¢¤ë¡£
¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ç»ö¸Î¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï¡¢Î¥Î¦¤ËÅö¤¿¤ëÉôÊ¬¤À¡£¼ê½Ñ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¥Ð¥¤¥¿¥ë¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¤Þ¤Ç¤¬¤½¤ì¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¡£·ì°µ¤äÂÎ²¹¡¢¿´Çï¤Ê¤É¡¢À¸Ì¿°Ý»ý¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¥Ð¥¤¥¿¥ë¥µ¥¤¥ó¤¬¤¤¤Ã¤¿¤ó°ÂÄêÅª¤ËÊÝ¤¿¤ì¤ì¤Ð¡¢µ¡Æâ¤Ç¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥ÈÃåÍÑ¤Î¥µ¥¤¥ó¤¬¾Ã¤¨¤¿¸å¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤Û¤Ã¤È¤Ç¤¤ë»þ´ÖÂÓ¤ËÆþ¤ë¡£¼ê½Ñ¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¿Í¹©¸ÆµÛ´ï¤ò³°¤¹¡ÖÈ´´É¡×¤Þ¤ÇÂÚ¤ê¤Ê¤¯¹Ò¹Ô¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥Õ¥é¥¤¥È¤ÏÌµ»ö¤Ë½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¡¢¤¤¤¤·Ð²á¤Ç¤¹¡×
°æ¸ý¤ÏÎëÌÚ¤Ë¡¢¸åÆ£¤Î½Ñ¸å¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤³¤Þ¤á¤ËÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Áá¤¯¼ê½Ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾ã³²¤ÎÄøÅÙ¤¬°ìÊâ¡¢²þÁ±¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤ª¤½¤é¤¯´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£ÎëÌÚ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¸åÆ£¤Î¾ÉÎã¤Ï¡¢¤½¤¦¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÂÎ¤¬¤¹¤Ã¤«¤ê¸µÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤¬¡¢¿²¤¿¤¤ê¤è¤ê¡¢¼Ö¤¤¤¹¤ò»È¤Ã¤Æ¼«ÎÏ¤Ç°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¤È¤«¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¼ê¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤¤è¤ê¡¢¾¯¤·Æ°¤«¤»¤Æ¼«Ê¬¤Ç¿©»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤«¡¢¾¯¤·¤Î²þÁ±¤¬¡¢´µ¼Ô¤ÎÀ¸³è¤Î¼Á¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤Ã¤¿¤â¤Î¤ËÊÑ¤¨¤ë¡£¤½¤³¤Ë´ØÍ¿¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ê¤é¡½¡½¡£¸åÆ£¤Î·Ð²á¤¬¡¢ÎëÌÚ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÁ°¸þ¤¤ËÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Æ±¤¸Ëã¿ì²Ê¤Ë¡¢¥é¥°¥Ó¡¼¹¥¤¤Î°å»Õ¤¬¤¤¤ë¡£ÃÏ¸µ¤ÎÀî±Û¹â¹»¤«¤éÀéÍÕÂç³Ø°å³ØÉô¤Ë¿Ê¤ß¡¢¹â¹»¡¢Âç³Ø¤È°ì´Ó¤·¤Æ¥é¥°¥Ó¡¼¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤ÀÅÄß·ÏÂ²í¤Ç¤¢¤ë¡£°å»Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï»î¹ç²ñ¾ì¤ÇÂÔµ¡¤¹¤ë¥É¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢Áª¼ê¤ò·ò¹¯ÌÌ¤«¤é»Ù¤¨¤ëÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¸åÆ£¤Î»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿Æü¡¢ÅÄß·¤ÏÅöÄ¾ÌÀ¤±¤Î¶ÐÌ³¤ò½ª¤¨¤Æµ¢Âð¤·¡¢Ì²¤¤ÌÜ¤ò¤³¤¹¤ê¤Ê¤¬¤é¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ë¿Ø¼è¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅöÄ¾ÌÀ¤±¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×
¤ª¤«¤²¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿·è¾¡Àï¤ÎÃæ·Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£
Ì¾Ìç¡¦±ºÏÂ¹â¹»Í¥¾¡¤Î²÷µó
ÅÄß·¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î½Ð¿È¹»¤ÈÆ±¤¸ºë¶Ì¤Ë¤¢¤ë¸øÎ©¤Î¿Ê³Ø¹»Æ±»Î¤Ë¤è¤ëÂÐ·è¤Ë¶½Ê³¤·¡¢±ºÏÂ¹â¹»¤ÎÍ¥¾¡¤ò¤Þ¤ë¤Ç¤ï¤¬¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë´î¤ó¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¸þ¤«¤¤¤Ò¤È¤ê´¿À¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤ÇÀî±Û¤Î¸åÇÚ¤âÍ¦µ¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¡£¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤¹¤´¤¤¤¾¡×
¤³¤ÎÇ¯¤Î»°Ç¯À¸¤Ï¡¢½©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â°ì¿Í¤âÉô³è¤ò°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Âç³Ø¼õ¸³¤Î¤Û¤¦¤ÏÏ²¿Í³Ð¸ç¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¿´¤ò¤Ò¤È¤Ä¤ËÌÜÉ¸¤Ø¤ÈÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤â¤³¤ì¤â¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢²ñ¾ì¤È¤Ê¤ë¤¢¤³¤¬¤ì¤Î²Ö±à¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤òÌ´¸«¤Æ¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¡ÖÍ¥¾¡¤Ç¤¤Æ¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×
ÅÄß·¤â²÷µó¤ÎÍ¾±¤¤Ë¿»¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î±¢¤ÇÁª¼ê¤Î°ì¿Í¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¶Ð¤á¤ëÉÂ±¡¤Ø±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¡¢ÅÄß·¤Ï¤Þ¤Àµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤ä¤¬¤ÆÆ±Î½¤¿¤Á¤ÎÍÍ»Ò¤«¤é¡¢±ºÏÂ¹â¹»¤ÎÁª¼ê¤¬ÀÔ¿ñÂ»½ý¤ÇÅÝ¤ì¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¡£¶ÛµÞ¼ê½Ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÎëÌÚ¤¬µÞî±¡¢Ëã¿ì¤òÃ´Åö¤·¤¿¤³¤È¤âÊ¹¤µÚ¤ó¤À¡£
¡ÖÆ±¤¸¥é¥°¥Ó¡¼¤ò°¦¤¹¤ë¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î´µ¼Ô¤Ë¤Ï²¿¤È¤«²óÉü¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×
ÅÄß·¤â¤Þ¤¿¡¢¸åÆ£¤Î·Ð²á¤ò±¢¤Ê¤¬¤é¸«¼é¤ë°ì¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Å¾ÅÝ»ö¸Î¡¢¥é¥°¥Ó¡¼¡¢¼«Å¾¼Ö¡¢¿å±Ë¡¢¥È¥é¥ó¥Ý¥ê¥ó¡ÄÀÔ¿ñÂ»½ý¤È¤¤¤¦¡ÖÉÔ¼£¤ÎÂç¤±¤¬¡×¤ËÄ©¤à°å»Õ¤È¡¢¤½¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÊ³Æ®